Что полезно знать о физиотерапии: польза и противопоказания

Моему отцу назначили физиотерапевтические процедуры после выписки из больницы, где он проходил лечение после перелома стопы. Однако, когда отец пришёл с направлением в поликлинику, врач сказал, что пока эти процедуры следует отложить, поскольку именно на повреждённой ноге у отца образовалась бородавка. Было сказано, что процедуры можно будет пройти только после удаления и полного окончания процесса заживления. В поликлинике поступили правильно? Ведь, насколько известно, физиотерапия – абсолютно безвредна и приносит только пользу без всяких осложнений в отличие от тех же таблеток. Или это не так? Виктор Скачков

Физиотерапия, как и любой метод лечения, имеет противопоказания

У автора вопроса сложился определённый стереотип. Дело в том, что часть населения считает, что физиотерапия – пустая трата времени и лучше таблеток ничего нет. А в данном случае прямо противоположная точка зрения: зачем пить таблетки, если можно достаточно комфортно и безопасно полечиться различными физиотерапевтическими методами? Сразу отметим, что в остром периоде любого заболевания, когда помощь организму требуется экстренно, физиотерапия не подходит.

Ведь это, как правило, не разовая процедура, а целый курс, который следует проходить на протяжении недель, а иногда и месяцев. А для экстренной помощи следует использовать эффективные лекарственные препараты.

Так, физиотерапия не способна сбить температуру, более того, повышенная температура является противопоказанием для неё, так же как и ряд других патологий, требующих медикаментозного или хирургического лечения.

Следует понимать, что под физиотерапией отечественная медицина понимает использование в лечебных целях разнообразных естественных и искусственных факторов, влияющих на организм человека. Это могут быть различные виды излучений (фототерапия) – УФ-облучение (гелиотерапия), ИК-облучение (методы фототерапии с применением инфракрасных лучей) и др.; вода (гидротерапия); давление (баротерапия); электрические импульсы и электромагнитные поля; холод (криотерапия) и тепло (компрессы); механическое воздействие (массаж, ЛФК, вибротерапия) и многое другое.

Физиотерапия имеет своей целью достичь лечебного воздействия при минимальной нагрузке на организм человека. То есть, если уж совсем коротко и понятно для широких слоёв населения, физиотерапия у нас в стране – это всё, что не лекарства. Хотя, справедливости ради, следует отметить, что некоторые методы лечебного воздействия находятся посередине между лекарственной терапией и методами физиотерапии – например, фонофорез и электрофорез, при которых лекарства доставляются в ткани при помощи ультразвука или электрических импульсов.

И опять же в который раз приходится повторять прописные истины, что всё на свете имеет противопоказания. И поэтому одна из особенностей физиотерапии состоит в том, что врач при её назначении учитывает индивидуальные характеристики пациента.

Естественно, есть общие противопоказания. То есть те, при которых любые разновидности физиотерапии могут негативно отразиться на здоровье пациента. Например, это большинство онкологических заболеваний. Кроме того, это серьёзные патологии, которые затронули сердечно-сосудистую систему, лёгкие. А также беременность и период грудного кормления. Нежелательно использовать физиотерапию при печёночной либо почечной недостаточности. Кроме того, этот вид лечения исключён при психических расстройствах и инфекционных заболеваниях в острой стадии, а также при кожных заболеваниях в период обострения.

То есть случай, о котором поведал автор вопроса, – появившаяся бородавка, как раз и относится к вышеупомянутым противопоказаниям. Тем более что в физиотерапевтических процедурах пациенту не отказали, а лишь отложили их до избавления от проблемы.

Ну и нелишне сообщить, что помимо общих есть и конкретные противопоказания к отдельным процедурам. Например, костные переломы – противопоказания для электротерапии. При нарушении свёртываемости крови не применяют магнитотерапию, лечебный массаж, электроимпульсное лечение. Если случились разрывы сухожилий, мышц, связок – то противопоказаны электролечение и ударно-волновая терапия. При проблемах эндокринной системы, таких как сахарный диабет или заболевания щитовидной железы, нельзя применять лазер-физиотерапию, УФ-облучения, ультразвуковую терапию.

Таким образом, врач, исповедующий в первую очередь принцип «не навреди», не назначит физиотерапию, не изучив пациента, тем более после лечения в стационаре.

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По инф. argumenti.ru