Хотели бросить курить? Начало года — самое подходящее время

Январские каникулы могут содействовать в желании бросить курить, поскольку в этот период отсутствуют многие внешние провоцирующие факторы — работа в офисе, перекуры с коллегами и т. д. А изменение поведения является одним из ключевых моментов в борьбе с вредной привычкой. Об этом рассказал директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.
По словам эксперта, зависимость от курения возникает не столько от химического вещества, сколько от образа жизни. Часто тяга к сигаретам появляется в социальных и коммуникативных ситуациях.
— Если у человека желание покурить связано с физиологической надобностью — например, с приемом пищи или какими-то социальными штампами поведения (перекур, компания), это нужно проанализировать. Вот эти связи надо порвать. Прежде всего отказаться от той ситуационной конструкции, которая тебя провоцирует на употребление никотина. И вот тогда, если это осознанный процесс, осмысленный, неоднократный, ты бросишь курить, — приводит слова Зыкова RT.
Специалист также добавил, что в процессе могут помочь никотиновые пластыри, но не электронные сигареты.
— Мне не нравятся электронные способы доставки никотина, поскольку сохраняется оральный рефлекс, который сопряжен с табакокурением, а так заместительная терапия при никотиномании в виде никотиновых пластырей имеет право на существование. Но это вторично, — отметил эксперт.
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