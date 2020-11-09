Если с год не получать пенсию лично, ее выплату приостановят?

В Пенсионном фонде России подробно рассказали, что нужно делать россиянам, чтобы их пенсия всегда выплачивалась в срок.

«МИР» пенсии не помеха

С 1 октября все пенсии и социальные пособия люди должны получать по картам «МИР» – эту «страшилку» слышали, пожалуй, уже все.

На самом деле новация совсем не коснулась тех, кто получает пенсии на сберкнижки, наличными на почте и т. д. Для них ничего не изменилось.

А тем, кто раньше получал пенсии на банковские карты других платежных систем (Visa, Maestro и т.д.) в банках постепенно выдают карты отечественной платежной системы «МИР»: ЦБ продлил перевод пенсионеров на эти карты до 31 декабря.

Пенсия же как была, так и остается. Ее никто не перестает переводить, даже если у пенсионера пока нет карты «МИР», так как эти деньги, собственно, начисляются на счет пенсионера, к которому и привязана карта той или иной платежной системы.

Пенсионера хотят знать в лицо

Есть такое правило: если человек год не получает пенсию лично, ее выплату приостанавливают.

– Это для того, чтобы удостовериться: пенсионер жив, с ним все хорошо, и деньги родственники снимают со счета в банке (по доверенности) с его согласия, – объясняют такое требование в пресс-службе ПФР. – Именно поэтому раз в год он должен засвидетельствовать личное получение пенсии: в банке, на дому, либо в территориальном отделении пенсионного фонда.

– А в каких случаях приостанавливают выплату через полгода? Такое правило ведь тоже есть...

– Это касается исключительно тех случаев, когда человек получает пенсию на дому или на почте, – отмечают в пресс-службе ПФР. – Если он ее не получает лично столь долгое время, в этом случае считается, что пенсия не доставлена. И если полгода нет доставки, выплата пенсии приостанавливается, и начинают разбираться, где человек.

Вы это знаете? Если у пенсионера серьезные ограничения в передвижении, он может оставить заявку и пригласить специалиста ПФР.

Инвалидам надо обследоваться

Если инвалид не прошел вовремя обследование, ему приостанавливают выплату пенсии на 3 месяца.

– А что потом? Он эти деньги потеряет, или ему их компенсируют?

– Право на пенсию, – поясняют в пресс-службе ПФР, – возобновляется со дня установления инвалидности по итогам переосвидетельствования, но выплата происходит с нового месяца, следующего за тем, когда проходило обследование. Если пенсионер пропустил срок переосвидетельствование по уважительной причине (это определяет медико-социальная экспертиза), то ему сделают перерасчет и выплатят компенсацию. Если причина неуважительная, перерасчета не будет. Впрочем, сейчас правительство до 1 марта 2021-го ввело упрощенный порядок – инвалидность автоматически продлевается на полгода по истечении срока, без освидетельствования.

Учитесь лучше!

Пенсия по потере кормильца приостанавливается на полгода, если срок обучения по очной форме закончился после совершеннолетия.

– Как это понять? Будут ли продолжать выплачивать пенсию, если после школы ребенок поступил в вуз?

– Будут, если учится очно, – уверяют в пресс-службе ПФР. – Принцип такой. В 18 лет выплата пенсии по потере кормильца приостанавливается. Но она возобновляется, если подросток поступил в вуз на очную форму обучения, и продолжается до того момента, пока ему не исполнится 23 года. Подтверждение, что ребенок поступил в вуз, должно быть передано в пенсионный фонд по месту жительства.

Переехал за границу

Выплата пенсии приостанавливается и в том случае, если пенсионер переехал на постоянное место жительства в другое государство и не предупредил об этом ПФР. То есть, если есть договор, то пенсию Россия будет продолжать платить, но получать ее человек сможет и за рубежом.

– А что будет, если он переехал в страну, с которой договора нет?

– Если договора нет, то выплату пенсии не приостанавливают, но получить ее можно только на территории России, – говорят в пресс-службе ПФР. – И тут пенсионер должен будет уже сам позаботься о том, чтобы организовать получение денег и перевод их ему за рубеж. А так же о том, чтобы раз в год иметь возможность приехать в пенсионный фонд в Россию. Подробнее об условиях международных договоров в этой сфере можно узнать на сайте ПФР.

Важно знать

Чтобы выплаты пенсии возобновились, не во всех случаях необходимо лично приходить в пенсионный фонд – принимают и электронное заявление, и бумажное, отправленное по почте. Все зависит от причины приостановки выплат.

До конца 2020 года в связи со сложной эпидемиологической ситуацией действует упрощенный порядок получения услуг ПФР, согласно которому специалисты фонда самостоятельно по каналам межведомственного взаимодействия запрашивают сведения и документы, необходимые для продления выплаты пенсии, получаемой по доверенности или по потере кормильца, без участия самого пенсионера.

Кажется, чего проще – вышел на пенсию и получай выплаты от государства. Но везде существуют свои нюансы, и в части этого госпособия тоже. А потому очень важна пенсионная грамотность, чтобы знать, что к чему, прямо рука об руку с ней нужно шагать в современном мире!

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Sobesednik.ru

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