Женщина, которая смешит

6 ноября Алле Суриковой – режиссеру знаменитых комедий, над которыми смеются уже несколько поколений зрителей, исполнилось 80 лет. Кинематограф стал ее жизнью, и уже много лет она снимает только доброе и смешное кино.

Синематограф! Вот тот мессия, который способен изменить все. Мистер Фест, «Человек с бульвара Капуцинов»

Биография Аллы Сириковой

Детство и юность

Родилась Алла 6 ноября 1940 года в Киеве. Родители девочки принадлежали к интеллигенции, мама трудилась врачом-окулистом, папа – Илья (Исаак) Заславский занимал должность инженера на Киевском телецентре. Маленькая Алла росла творческим ребенком, правда, иногда из-за это случались казусы: «У папы брат был родной, народный артист всего Советского Союза Леонид Ясиновский, он к нам приехал и привез куплеты из нового спектакля: «Вся Одесса-мама переполнета з ворами, настал критический момэнт – заедает темный элемэнт». Я все это выучила, спела друзьям в классе, они спели своим папам и мамам, те спели директору школы, а тот спел моим родителям – и меня чуть не исключили из четвертого класса».

Алла ходила в театральный кружок и мечтала о сцене, но после окончания школы стала готовиться к поступлению в институт легкой промышленности. Поступить ей не удалось, и девушка стала слесарем-сборщиком на авиазаводе. А через год Алла уже была студенткой филфака, окончила его, но работать по специальности не стала. Девушка устроилась ассистентом режиссера на студию имени Довженко. Именно там она впервые увидела начинающего артиста Андрея Миронова, которого спустя несколько лет начала снимать почти во всех своих картинах.

Аллу увлекла режиссура, и в 1971-м она снова села на студенческую скамью, теперь уже на режиссерских курсах в Москве. Одним из ее учителей стал Георгий Данелия.

Только доброе кино

Сурикова просто фонтанировала идеями, именно она придумала снимать юмористический журнал для детей по примеру «Фитиля», предназначавшегося взрослой аудитории. И вот с легкой руки Суриковой дети уже много лет смеются над героями «Ералаша».

Середина 70-х годов ознаменовалась режиссерским дебютом Аллы Ильиничны. Это был документальный фильм «Рождение танца».

Настоящая слава пришла к ней после того, как в 1979 году на экраны вышла ее комедия «Суета сует». На роли главных героев Алла пригласила Фрунзика Мкртчяна и Галину Польских.

В 1981-м Алла Сурикова представила свою новую работу – комедийную ленту «Будьте моим мужем», в которой роли главных героев достались Елене Прокловой и Андрею Миронову. Кстати, съемки фильма задержали, и все сцены на море снимали осенью. Так, Андрей Миронов купался в ледяной воде, изображая при этом радость, исключительно для Суриковой.

Актеры очень любят Аллу Ильиничну, с радостью снимаются в ее фильмах и готовы ради нее на все. Талант, природное обаяние и прекрасные организаторские способности позволили ей собирать на съемочной площадке по-настоящему звездные команды.

Точно такой же успех ждал другую ленту Аллы Суриковой – фильм «Человек с бульвара Капуцинов». До этого в СССР за вестерны не брался никто, Сурикова стала первооткрывателем на этом пути. Главную роль режиссер снова отдала своему любимому Андрею Миронову, который перевоплотился в мистера Феста. В актерский состав комедии попали самые известные артисты. В этом фильме множество драк и стрельбы, но нет ни одного убитого, как и в других фильмах Суриковой.

«Я взялась за этот фильм по женскому легкомыслию и не понимала, что ещё мне грозит, – позже рассказывала Алла Сурикова. – Все было как на «Диком Западе»: не давали лошадей, чуть не перевернули дилижанс с актёрами, одну лошадь украли, а затем вернули в процессе съёмок, расходились графики актёров, не хватало бензина и много другого».

Картина побила рекорд просмотров, ее увидели 60 миллионов человек на просторах СССР. Тридцать стран купили права на ее трансляцию, Сурикова получила за нее первый приз на фестивале в Лос-Анджелесе.

После этого Сурикова приступила к съемкам остросатирических комедий: «Две стрелы. Детектив каменного века» и «Искренне ваш…».

В девяностые, которые для многих актеров и режиссеров стали временем простоя, Сурикова продолжала снимать кино.

В 1991-м вышла комедия «Чокнутые»,

после этого Сурикова вплотную занялась съемками короткометражных картин, и только в 1995 году представила на суд зрителей свою новую полнометражную картину – «Московские каникулы». По сценарию бабушка богатой итальянки завещала внучке похоронить свою собачку именно в России, и внучка отправляется на историческую родину бабули, чтобы исполнить ее последнюю волю. Роли в этой комедии исполнили Ирина Селезнева и Леонид Ярмольник.

Спустя два года Сурикова порадовала поклонников новой лентой, которую назвала «Дети понедельника».

Новый век для Аллы Ильиничны начался с получения звания народной артистки РФ. И она продолжила снимать картины, которых в первое же десятилетие вышло целых семь.

В 2014 году Алла Сурикова снова порадовала зрителей своей новой работой – семейной комедией «Полный вперед!», музыку к которой написал Максим Дунаевский.

Алла Ильинична яркий и разносторонний человек, ей интересно все, что происходит вокруг. Она заядлый рыбак, коллекционер клоунов с многолетним стажем.

Кроме этого, Сурикова пишет стихи и прозу, организует фестивали, активно сотрудничает с Высшими курсами сценаристов и режиссеров, где у нее есть собственная мастерская. Алла Ильинична стала основателем фестиваля комедийного кино «Улыбнись, Россия!». В середине двухтысячных организовала фестиваль молодежного кино «Отражение», в 2011 году возглавила региональный фестиваль на Сахалине «Край света».

В 2005 году Алле Суриковой вручили премию «За верность жанру комедии» и награду под названием «Золотой Остап». Через год она получила специальный приз «Немеркнущая зрительская любовь» на фестивале в Санкт-Петербурге.

В 2017-м она представила свою новую режиссерскую работу – картину «Любовь и Сакс». На роли главных героев Сурикова пригласили Максима Аверина и Екатерину Климову.

Мужья-друзья

Алла Ильинична отличается открытым характером, она легкая в общении, охотно встречается с журналистами и никогда не делала тайны из своей личной жизни. Она несколько раз была замужем и со своими мужьями после расставания сохраняла дружеские отношения.

Ее первым мужем стал Вадим Суриков, с которым она встречалась три года и была в браке ровно столько же. Она оставила его фамилию, в этом браке родилась единственная дочь режиссера – Кира. Сейчас Кира известная писательница и мама двух сыновей – Ивана и Николая.

Второй муж – звукооператор Евгений, они прожили вместе семь лет.

Третьего мужа Аллы Суриковой зовут Алик Поташников. «Однажды вхожу в буфет, – вспоминает Сурикова, – и вижу: красивый, седой, с бородой, заказывает виски. Думаю, богатый грузин. Оказалось, бедный еврей. Но было уже поздно. Если бы не «Человек с бульвара Капуцинов», может, все и обошлось. Но мой будущий муж отправился за мной в Феодосию, в нашу Санта-Каролину. Я отговаривала Алика ехать, понимая, что не смогу уделять ему достаточно внимания, и легкий карточный домик начинающихся отношений может просто развалиться от первого ветра. Но Алик все равно поехал. И очень помогал»

Сегодня и всегда

Алла Ильинична верит в силу смешного, в то, что смех приносит исцеление, причем не только отдельным людям, но и целым нациям и народам. Поэтому, по ее словам, она по мере сил «старается поднимать градус оптимизма».

«Не надо уводить меня к врачу. Себе диагноз я поставила давно, я ничего другого не хочу. Хочу снимать, снимать, снимать своё кино».

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