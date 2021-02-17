Закадровая история фото: морщинка Белохвостиковой и шпионство Тихонова

Советские артисты были желанными гостями на международных кинофестивалях. Особенно в таких странах, как социалистическая Чехословакия. В 1969 году в Карловы Вары отправилась из СССР делегация деятелей культуры.

Международный кинофестиваль в Карловых Варах относится к категории А. Впервые был проведен в 1946 году. Главный приз – «Хрустальный глобус» и премия в 25 тысяч долларов. Но в 1969 году создатели фильма «У озера» эти деньги не получили, все ушло в казну государства. Им выписали Государственную премию СССР.

Морщинку на лбу «выращивала» для роли

В тот год нашу страну на конкурсе представлял фильм режиссера Сергея Герасимова «У озера», где роль дочери профессора Бармина сыграла начинающая актриса Наталия Белохвостикова. На этой фотографии она справа, а рядом с ней Жанна Болотова и Вячеслав Тихонов, которые тоже были в Карловых Варах в составе советской делегации. Деятелей культуры встречали тепло, несмотря на то, что наши танки уже поучаствовали в знаменитой Пражской весне 1968 года.

– Я тогда училась на третьем курсе ВГИКа, и мой учитель Сергей Аполлинариевич Герасимов доверил мне сняться в его кинокартине, – вспоминает Наталия Николаевна. – В тот год мне вручили приз за лучшую женскую роль, а наша картина получила главный приз фестиваля. Это был первый приезд нашей делегации в Чехословакию после печально известных пражских событий. Нас было немного: помимо меня, Болотовой и Тихонова, еще Сергей Герасимов с супругой Тамарой Макаровой, председатель Госкино Алексей Романов и режиссер Лев Кулиджанов. Две недели мы смотрели конкурсные фильмы, куда-то нас возили на экскурсии. Накануне закрытия фестиваля в вестибюле гостиницы я столкнулась с Иржи Пуршем – президентом чешского кинематографа, – и он мне подмигнул. Я очень удивилась, а на следующий день поняла, в чем дело: он возвращался с обсуждения и уже знал решение жюри. Вручение приза помню, как сквозь сон, вышла перепуганная, руки-ноги дрожали, вручили статуэтку – бронзовую фигурку женщины с театральной маской в руке.

Съемки фильма «У озера» Белохвостикова вспоминает с особым волнением.

– Картину снимали больше года, – делится актриса. – Наступил день, когда она вышла на экраны, и жизнь моя очень переменилась во всех отношениях. В частности, и в том, что, обретя картину, я стала терять людей: в искусстве очень страшен неуспех, а если что-то удается, это тоже не проходит бесследно... Вся Москва была тогда обклеена афишами фильма с моим лицом. Что происходило со мной? Ничего не происходило. Казалось, что ко мне это не имеет отношения, что это происходит не со мной. Во-первых, я смертельно устала за время съемок, казалось, из меня выкачали всю кровь, всю энергию. Во-вторых, я уже тогда, сразу, с самого начала знала, что это ничего не значит, что каждая новая работа начинается с нуля. Кстати, на фотографии, наверное, сложно рассмотреть – у меня вертикальная морщинка на лбу. Осталась после съемок в этом фильме. Герасимову очень хотелось, чтобы у моей героини была эта морщинка, и я часами сидела перед зеркалом и хмурила брови: кажется, своего добилась, и теперь уже навсегда.

Кадр из фильма «У озера»

«Моя мама – портниха королевы»

С актрисой Жанной Болотовой Наталию Белохвостикову связывает многолетняя дружба – они вместе учились в институте, вместе играли в дипломных спектаклях. Например, Белохвостикова до сих пор со смехом вспоминает, как они на сцене изображали пьяных старух. А потом их семьи были соседями по дачам. Еще их объединяет, что обе родом из семьи дипломатов, поэтому в Чехословакии чувствовали себя вполне привычно. Кстати, в свое время в этой стране военным атташе служил отец Болотовой.

– Мы себя в шутку называли людьми мира, поскольку в детстве много поездили по разным странам, – рассказывает Наталия Николаевна. – Поэтому изобилие, которое мы видели в чешских магазинах, нас вовсе не удивляло, как других советских граждан. Пальто, в котором я на этом снимке, сшила моя мама. Она делала это отлично. В свое время, когда жила в Англии, сшила платье для королевы Елизаветы II, в котором она была на коронации.

Последние годы Жанна Болотова не снимается. После смерти супруга – Николая Губенко – живет одна, не общается с журналистами.

В те времена, когда сделан этот фотоснимок, актриса была популярна в нашей стране. Ее красотой и талантом восхищались, поклонники преследовали. Например, Булат Окуджава так был влюблен в красавицу Болотову, что посвятил ей четыре песни. Это строки из одной:

По Смоленской дороге –

леса, леса, леса.

По Смоленской дороге –

столбы, столбы, столбы.

Над дорогой Смоленскою,

как твои глаза,

Две холодных звезды голубых

моей судьбы.

Жанна Болотова

Штирлиц без языка

В тот год Вячеслав Тихонов приехал в Карловы Вары молодым отцом – у него только что родилась дочь Анна, о чем он всем рассказывал.

– Слава был так счастлив, все его разговоры были только о дочери, – вспоминает Наталия Белохвостикова. – Он был очень добрым, чутким человеком. Несмотря на свою популярность, Тихонов был скромным.

Как вспоминают очевидцы, в той поездке в Чехословакию Вячеслав Васильевич только попросил не оставлять его одного – без переводчика.

– Папа всегда с уважением относился к тем, кто мог свободно говорить на каком-либо языке, сам он этого не умел, – вспоминает в разговоре с нами дочь Вячеслава Тихонова Анна. – В детстве чуть-чуть учил немецкий язык, а еще, когда снимался в фильме «Война и мир», выучил какие-то фразы на французском. На этом его познания языков заканчивались. Он был частым гостем разных международных кинофестивалей. Его просили кого-то встретить, с кем-то пообщаться. Например, помню, он рассказывал, как в Москве ездил встречать в аэропорту знаменитого Грегори Пека.

После выхода на экраны «Семнадцати мгновений весны» Вячеслав Тихонов обрел всенародную славу и любовь. Но однажды его вызвали в некую секретную организацию. Он не называл, в какую, дабы не выдавать государственную тайну. Мужчина в строгом костюме вручил ему запечатанный конверт и сказал: «Как нам стало известно, вы собираетесь на гастроли в Латинскую Америку. Там вы встретите нашего человека и отдадите ему этот конверт. Теперь вы настоящий шпион!» Тихонов очень удивился, а когда он выходил из кабинета, мужчина добавил: «Вы же понимаете, в случае чего содержимое необходимо уничтожить. Можете съесть». Так Вячеслав Тихонов побывал Штирлицем и в реальной жизни. Есть бумагу ему, кстати, не пришлось.

Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Одно лишь фото с поездки на фестиваль в Чехословакию, а сколько разных с ним связано воспоминаний, событий. Чего только артисты не делают, оказывается, для своей роли – даже на морщины идут, как в случае с Наталией Белохвостиковой. Удивительное кинематографическое закулисье!

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