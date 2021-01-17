Семён Фарада: обаяние и комедийный талант

Один из лучших советских комиков, народный артист России Семен Фарада сыграл роли во множестве блистательных картин, среди которых «Тот самый Мюнхгаузен», «Чародеи», «После дождичка в четверг». За тридцать три года работы в кинематографе Фарада снялся в ста тридцати фильмах.

Семен Львович Фердман (такова настоящая фамилия артиста) родился в 1933 году. Произошло это событие ровно в канун Нового года. Как с улыбкой говорил сам актер, как-то 1 апреля его родители славно пошутили, и спустя девять месяцев в награду за эту шутку им достался новогодний подарок.

Детство Семена было безоблачным. Молодая интеллигентная семья выходцев с Украины с комфортом обосновалась в пригороде Москвы. Отец был военным снабженцем, мать фармацевтом. Жили дружно, в полной гармонии. Однако после войны идиллия закончилась. В 1948 году, когда Семену Фараде было 15 лет, его отца уволили из министерства снабжения. Льва Фердмана обвинили в «антипатриотизме» и направили на работу в Ярославль, где он через несколько лет умер. Воспитанием будущего артиста и его сестры занималась мать.

Долгий путь на сцену

Зная, как трудно приходится матери, Семен старался не доставлять ей лишних хлопот. Учился он на одни пятерки. Увлекался джазовой музыкой, футболом, играл на трубе и был артистом школьного театра. Сестра Фарады вспоминала: «В выпускном классе он участвовал в школьном спектакле по «Ревизору». И вот тогда я впервые увидела брата на сцене. Он был настолько органичен в роли не то Бобчинского, не то Добчинского, что я по-настоящему испугалась, когда его героя, подслушивающего под дверью, стукнули этой дверью».

Правда, о профессии актера тогда речи не шло – по настоянию матери Семен, чтобы продолжить военную династию, подал документы в танковое училище, но его не приняли. Фарада вспоминал: «Пришлось забрать документы. Отнес их в первое попавшееся заведение по ходу трамвая». Это оказался университет имени Баумана. Семен сдал вступительные экзамены и принялся грызть гранит технических наук. Впрочем, учился он так себе. Куда больше его привлекала студенческая самодеятельность – Семен участвовал во всех театральных постановках.

Уже со второго курса Фараду отчислили из-за несданного экзамена по начертательной геометрии, а вскоре призвали в армию.

Следующие четыре года Фарада служил на Балтийском флоте в Калининградской области. В свободное время он играл в драматической студии при Доме офицеров в городе Балтийске – моряка-анархиста в спектакле «Разлом». Чтобы участвовать в постановке, ему пришлось получить письменное разрешение от военного коменданта города. Фарада вспоминал: «Для этой роли мне, единственному из балтийских моряков, военный комендант города разрешил носить длинные волосы. И когда на улице меня останавливал патруль и задавал вопросы по поводу моего внешнего вида, я с гордым видом протягивал официальную бумагу, выданную в комендатуре».

Выступал Семен и с музыкальными номерами, а к концу службы создал и возглавил армейскую эстрадную группу.

В 1958 году Фарада вернулся в Москву. У него было огромное количество грамот и рекомендаций, полученных за участие в самодеятельности. С ними он бы легко поступил в любой театральный вуз. Но по просьбе матери Семен восстановился в МВТУ, а параллельно продолжил играть в спектаклях студенческого театра.

Семь лет Семен Фарада работал в Министерстве энергетики и электрификации СССР, был специалистом по котельным установкам. В свободное время артист участвовал в спектаклях эстрадно-театральной студии МГУ «Наш дом». Там играли студенты, профессиональные актеры и любители. Сам Фарада выступал с комедийными номерами. Кроме него в студии работали Марк Розовский, Максим Дунаевский, Геннадий Хазанов.

В 1969 году «Наш дом» закрыли специальным приказом КПСС за то, что в его постановках «не проводили правильную линию партии», а всех актеров «Нашего дома» позвали в «Москонцерт» – выступать с эстрадными номерами. В конце 1960-х Семен Львович поучаствовал в нескольких конкурсах артистов и стал дипломантом одного из них и ушел из Министерства энергетики. Несмотря на талант и огромную тягу к театру, за всю свою жизнь Фарада так нигде и не учился актёрскому мастерству.

В 1972 году режиссер Юрий Любимов пригласил Семена Фараду в Московский театр драмы и комедии на Таганке. На тот момент артисту было уже почти 40 лет, и эту дату можно считать окончательным переходом в актерскую профессию. В этом театре Семен Львович служил более 30 лет.

Кино

В конце 1960-х Семен Фарада начал сниматься в кино и на телевидении. Но дебют состоялся не в кино, а в телепередаче. Фарада сыграл грустного клоуна в детской программе «АБВГДейка». Клоун Сеня принёс актёру первую волну популярности. В 1967 году актер сыграл эпизодическую роль в фильме киностудии «Таджикфильм» «Вперед, гвардейцы!». По просьбе руководителей картины в титрах фамилию Фердман поменяли на Фарада. Вскоре после выхода ленты артист стал выступать под этим псевдонимом. Затем он поменял фамилию в паспорте и других документах.

Известность пришла к Фараде в 1979 году, когда он сыграл главнокомандующего в фильме Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен» и тромбониста в трагикомедии «Гараж» Эльдара Рязанова. После этого актеру стали давать крупные роли в новых фильмах. В восьмидесятых годах Фарада снялся более чем в 30 картинах, среди которых «Будьте моим мужем», «Возвращение резидента», «Дом, который построил Свифт». В двухсерийной ленте «Чародеи» артист сыграл гостя с Юга. Изначально у его персонажа было всего четыре фразы, но Фарада так удачно импровизировал на съемочной площадке, что в сценарий добавили новые сцены.

В 1984 году Семен Фарада снялся в фильме Марка Захарова «Формула любви».

«…На следующий день после премьеры «Формулы любви»… с писателем Валентином Лавровым пошел в пивную. Как только зашли в бар, все мужики вскочили с мест и, подняв кружки с пивом, дружно запели: «Уно, уно, уно, уно моменто». Прошел всего день с показа фильма, и такой успех! Это был лучший подарок на мой день рождения! Затем песня успела даже надоесть – ее просили исполнять на всех встречах», – писал Семен Фарада в своей автобиографической книге.

С третьей попытки

Семен Фарада вступал в брак трижды. «Мои жены не были связаны с театром, и оба брака были случайные. Любви не было – так, привязанность». А третий союз оказался настолько счастливым, насколько это вообще возможно.

Свою судьбу Семен Фарада встретил в Театре на Таганке. Молодая актриса Мария Полицеймако уже была замужем, но Семена Львовича это не остановило. Он бросил все силы, чтобы завоевать сердце женщины своей мечты. И в конце концов она не устояла перед напором и обаянием пылкого ухажера.

Мария Полицеймако ушла от мужа, и влюбленные расписались. В 1976 году у пары появился на свет единственный сын, которого назвали Мишей. Сегодня Михаил Семенович Полицеймако – также популярный актер.

Последние годы жизни

Еще в 1980-х у Семена Львовича начались проблемы с сердцем – он перенес операцию по установке искусственного клапана. А в 2000-м случился инсульт с частичным параличом и нарушением речи. Заново пришлось учиться ходить и говорить. На актерской профессии пришлось ставить крест.

Но испытания не закончились. Через два года артист сломал шейку бедра. Лечение перелома потребовало хирургического вмешательства. За первой операцией последовали еще две. Скитания по больницам не прошли даром – случился повторный инсульт. Однако благодаря заботе жены и сына Семен Львович прожил еще семь лет.

Умер Семён Фарада 20 августа 2009 года. Актёру исполнилось 75 лет.

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