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Ожившие сказки Леонида Шварцмана
По инф. интернет-сайтов   
06 Сентября 2020 г.
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30 августа 2020 года выдающемуся художнику-мультипликатору Леониду Шварцману исполнилось сто лет. Вот только часть шедевров, созданных легендарным художником и любимых миллионами зрителей любого возраста: «Снежная королева», «Чебурашка», «Варежка», «Котенок по имени Гав», «Аленький цветочек», «38 попугаев», «Осторожно, обезьянки!», «Золотая антилопа», «Дядя Степа – милиционер». За 50 лет в анимационном кино Шварцман создал мультипликационных героев более чем к семидесяти фильмам.

Ожившие сказки Леонида Шварцмана

Родился художник в Минске в семье бухгалтера Арона Нахмановича Шварцмана, уроженца Вильны, и домохозяйки Рахили Соломоновны. В семье говорили на языке идиш. Мальчика назвали Израиль – Изя, но в семье его все звали Леля. Это прозвище закрепилось, и от него произошло потом имя-псевдоним: Леонид. Кроме Леонида, у Шварцманов были также старшие сын Наум и дочь Этта. Отца мальчик потерял рано. Произошла трагическая случайность: мужчину ударило в висок оглоблей пронесшейся рядом пролетки. Мать осталась одна с тремя детьми.

Жили трудно, отчасти выручала помощь родственников. А потом старшие дети начали работать, и Леонид смог пойти учиться в минскую художественную студию. К слову, способности к рисованию – семейная черта. Хорошо рисовал старший брат Наум, даже работал в какой-то газете художником. Леонид Аронович вспоминает, что сам он рисовал, сколько себя помнит, то есть всегда. И мечтал учиться в Ленинградской художественной академии. Поэтому, когда в город на Неве переехала его старшая сестра, Леонид окончил школу и отправился следом, в надежде стать студентом академии. Но подготовки не хватило, и Леонид поступил в среднюю художественную школу при Академии художеств, где и проучился три года. Стипендии не хватало на жизнь, и будущий художник устроился работать на Кировский завод токарем. Когда с деньгами стало полегче, Леонид перевез из Минска маму.

Специалист по портретам

Когда началась война Леонид, как и все ленинградцы, оказался в кольце блокады. Он работал, рыл противотанковые рвы, после смены пешком, под бомбежками, ходил домой через весь город с завода.

В 1941 году завод экстренно эвакуировали в Челябинск. Кольцо блокады сжималось, поэтому всех вывозили в теплушках по железной дороге. Путь был очень тяжелым и долгим: ехали больше месяца.

В тылу жили в бараке, питались по карточкам. Шварцман вспоминает, как в морозы пальцы примерзали к металлу. Все изменилось, когда на заводе решили как-то отметить годовщину гибели Кирова и понадобился его большой портрет. И тут кто-то из руководства вспомнил, что Шварцман имеет пусть и начальное, но художественное образование. Ему-то и поручили создание портрета. Все получилось удачно, и это изменило жизнь Шварцмана. Ему дали должность художника-оформителя и перевели из цеха в специальную мастерскую. Леонид Аронович рассказывал, что рисовал в основном портреты партийных лидеров, передовиков производства, разные лозунги и плакаты к революционным праздникам. Кстати, лучше всего ему удавалось изображать Молотова.

В Ленинграде осталась мама художника. В 1942 году она погибла, похоронили ее в одной из братских могил, и Леонид Аронович так и не смог узнать, где именно.

В 1945 году Леонид Шварцман узнал, что во ВГИКе открылся художественный факультет, и написал туда без особой надежды на успех. Но ему пришел вызов, и Шварцмана даже отпустили с завода, что было большой удачей. В те времена уволиться было почти невозможно. Как вспоминает сам художник, это был фактически путь в одну сторону. Леонид сдал экзамены и был принят. А выбрать анимационное кино ему помог случай: перед экзаменами абитуриентам показали диснеевский мультфильм «Бемби». Шварцман был под таким впечатлением, что решил заниматься именно мультипликацией и никогда потом об этом не пожалел.

После окончания ВГИКа он пришел на студию «Союзмульфильм» молодым ассистентом, да так и проработал там всю свою жизнь.

Кто на кого похож?

У каждого персонажа знаменитого мультипликатора своя история. Например, Чебурашка в том виде, как его все знают, создавался целых полгода. У зверька в ходе «трансформации» исчез хвост, зато сильно выросли уши. А вот Крокодил Гена получился сразу.

Леонид Аронович во многих мультфильмах использует образ двора своего довоенного детства в Минске, который он вспоминает до сих пор как лучшее и самое счастливое время своей жизни.

Иногда Шварцман делал своих героев похожими на реальных людей. Например, в мультфильме «Варежка» был Бульдог, в котором все тут же узнали режиссера Романа Качанова. А в мультике «Обезьянки и грабители» одного из грабителей художник срисовал с себя.

Для некоторых мультфильмов использовалась особая техника «эклер», где персонажи буквально срисовывались с живых актеров. Это позволяла создавать полноценные и точные образы людей. Так создавался «Аленький цветочек», а потом и «Снежная королева». Сначала снимали настоящих артистов, а потом их образы переводили в графику. Для этого сцены проецировались на специальные экраны, вмонтированные в столы, и герои переводились на бумагу контурной линией. Это была долгая и скрупулезная работа. В мультике «Аленький цветочек» Настеньку сыграла и озвучила молодая актриса Нина Крачковская, а роль купца Степана Емельяновича исполнил Николай Боголюбов, ученик Мейерхольда. Благодаря такому сочетанию техники и актёрского состава мультфильм получился одновременно и очень зрелищным (даже на взгляд современного зрителя, а уж в 50-е годы эта лента и ей подобные вывели советскую мультипликацию в мировые лидеры, потеснив даже Диснея), и насыщенным живыми человеческими характерами и эмоциями.

Свою будущую жену Татьяну Романову художник встретил на студии «Союзмультфильм». Они вместе уже 69 лет, их объединяет не только семейная жизнь, но и работа. С женой у художника всегда было полное взаимопонимание. Однажды во время поездки в Чехословакию Леонид Аронович потратил всю выданную ему валюту на многоразовые фломастеры. Жене он не привез ничего, но она не обиделась. Фломастеры служили художнику много лет, а рисунки, сделанные ими, хранятся у мастера до сих пор.

Шварцман и его мультгерои известны во всем мире. Его любят в странах Европы и в США. В Японии Леонида Ароновича почитают как классика мультипликации, его Чебурашка – настоящий культовый персонаж. Знаменитый японский мультипликатор Миядзяки говорит, что решил заниматься анимацией, когда увидел нашу «Снежную королеву».

Вековой юбилей

Леонид Аронович встречает свой сотый день рождения в добром здравии. К столетнему юбилею президент наградил Леонида Ароновича орденом Александра Невского «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

А в Москве прошел фестиваль в честь художника с выставкой его рисунков. Правда, сам юбиляр не был на торжествах из-за пандемии, а отметил свой праздник в кругу близких.

Конечно, у мастера спрашивают о секретах его долголетия. Леонид Аронович считает, что главное – это его спокойный, неконфликтный характер, оптимистичное отношение к жизни, умение не застревать на проблемах, не держать их в голове и в сердце. Кроме того, он всю жизнь занимался спортом, а зарядку продолжает делать и сейчас.

Какое-то время назад Шварцман ушел из мультипликации в силу возраста, но продолжает рисовать. Например, у художника есть традиция, которой он верен уже более двадцати лет: дарить своим близким на Новый год изображение животного – покровителя года.

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