Они были первыми: вспомним женщин, прославивших отечественную науку

Еще 150 лет назад считалось, что женщина не способна совершать великие открытия. В честь Международного женского дня мы предлагаем вспомнить о тех женщинах, которые прославили отечественную науку.

Надежда Прокофьевна Суслова (1843–1918)

«За мной придут тысячи!» – именно так написала в своем дневнике Надежда Суслова, после того как профессор Женевского университета с неохотой согласился принять девушку в число студентов. Ради этой возможности Суслова покинула Россию, где женщинам было запрещено посещать университет. В Швейцарии Суслова получила диплом доктора медицины и хирургии и акушерства, став первой русской женщиной-врачом. Отказалась продолжать научную карьеру и вернулась на родину, где занималась лечебной практикой.

Надежда Суслова стояла у истоков фельдшерских курсов для женщин в России.

Юлия Всеволодовна Лермонтова (1847–1919)

Первая русская женщина-химик, получившая степень доктора химии. Была подругой Софьи Ковалевской, которая помогла Лермонтовой выехать за границу для получения образования.

Юлия Лермонтова внесла огромный вклад в развитие нефтяной промышленности России. Она опытным путем сумела доказать, что нефть более пригодна для получения светильного газа, чем уголь; первая доказала преимущество перегонки нефти с применением пара.

С 1878 года и по настоящее время для синтеза углеводородов широко используется реакция Бутлерова–Эльтекова–Лермонтовой.

Ольга Скороходова, дефектолог (1911–1982)

История жизни Ольги Скороходовой – подтверждение того, что отсутствие слуха и зрения не преграда для научной деятельности. Ее научные работы об особенностях слепоглухих, их воспитания и обучения, до сих пор цитируется в научных кругах. Талантливый дефектолог, единственная в мире глухонемая женщина-ученый и научный сотрудник.

Ольга Ивановна родилась здоровым ребенком, но в пять лет после менингита она потеряла зрение, постепенно стала терять слух и к 14 годам оглохла окончательно.

Девочка уже почти разучилась говорить, но встреча с профессором Соколянским и ее перевод в организованную им школу слепоглухих изменили ее жизнь. Речь удалось восстановить.

Дебютная книга Скороходовой «Как я воспринимаю окружающий мир» была выпущена в свет в 1947 году. В ней были тонко описаны разнообразные виды чувствительности, свойственные людям без слуха и зрения: осязание, температурные и вкусовые ощущения, вибрационное чувство и обоняние.

Александра Андреевна Глаголева-Аркадьева (1884–1945)

Первая русская женщина-физик, получившая мировую известность в научном сообществе. Выпускница физико-математического факультета Московских высших женских курсов.

Александра Глаголева-Аркадьева создала рентгеностереометр – прибор, который измеряет глубину залегания пуль и осколков снарядов у раненых. Сконструировала излучатель электромагнитных волн, с помощью которого первая в мире получила наиболее короткие радиоволны с длиной, равной длине тепловых волн. Это важное открытие доказало единство световых и электромагнитных волн.

Софья Васильевна Ворошилова-Романская (1886–1969)

Первая русская женщина-астроном.

В 1903 году окончила высшие женские Бестужевские курсы. Работала в Пулковской лаборатории, где изучала движение полюсов Земли и изменяемости широт. Участвовала в наблюдениях двух уникальных широтных рядов по расширенной программе, которые проводились в течение полной ночи. Выполнила непревзойденное количество высокоточных наблюдений широт – свыше 23-х тысяч.

Татьяна Николаевна Кладо (1889–1972)

«А если я Золушка, в самом деле, и рыцарем быть – не хватает силы?» Эти строки принадлежат первой женщине-аэрологу в России и мире Татьяне Кладо, которая также была поэтессой.

Кладо окончила физико-математический факультет Бестужевских курсов. Работала в Главной физической обсерватории Петербургского университета, где была единственной женщиной с высшим образованием. Страстно любила литературу: не только сочиняла стихи, но и переводила зарубежных поэтов и писателей на русский язык. Вместе с Д. О. Святским написала книгу «Занимательная метеорология».

Евгения Самойловна Рубинштейн (1891–1981)

Первая в России и в мире женщина-климатолог. Была студенткой Высших женских курсов в Петербурге. Ум Евгении так поразил профессоров, что они предложили ей остаться на курсах в качестве педагога. Евгения Рубинштейн стала первой в ряду знаменитой плеяды женщин-климатологов в Петербурге.

Внесла огромный вклад в исследования изменений климата и прогнозирования погоды.

Лина Штерн, биохимик, первая женщина-академик СССР (1878–1968)

Лина Соломоновна Штерн была старшей в многодетной еврейской семье. Не смогла поступить в Московский университет из-за вероисповедания. В результате стала первой женщиной-профессором Женевского университета, где училась, а впоследствии стала первой женщиной-академиком в СССР, куда она вернулась в 1925 году. Знала 14 языков.

Лина Соломоновна была заведующей кафедрой физиологии МГУ и одновременно директором Института физиологии Наркомпроса РСФСР. Она ввела термин «гемато-энцефалический барьер», доказав, что есть механизм, препятствующий проникновению в мозг не только токсинов из крови, но и лекарств, а значит, мешающий лечению. Основываясь на этом, предложила эффективный метод лечения туберкулезного менингита введением антибиотиков прямо сквозь черепную коробку.

Ей была разработана методика лечения травматического шока, которая широко использовалась в военных госпиталях.

В 1949 году Лину Штерн арестовали по делу Еврейского антифашистского комитета, но она единственная избежала расстрела, сказав на суде, что не хочет умирать, потому что еще не все сделала для науки.

Фатима Бутаева, физик (1907–1992)

Фатима Бутаева родилась в Алагире в семье адвоката и журналиста. После обучения Бутаева работала преподавателем математики, теоретической механики, а позже – инженером в лаборатории источников света. Фатима исследовала люминесценцию. Благодаря исследованиям Фатимы Бутаевой началась разработка первых люминесцентных ламп. Позже Фатима вместе с исследователями Валентином Фабрикантом и Михаилом Вудынским сформулировала квантовый способ усиления света – сейчас его используют в лазерах.

Зинаида Ермольева (1898–1974)

В 1915 году Зинаида Виссарионовна решила стать врачом, узнав о том, что её любимый композитор Петр Чайковский умер от холеры. Сама Зинаида едва не умерла в результате эксперимента над собой: исследуя пути заражения инфекцией, она намеренно выпила воду, содержащую холероподобные вибрионы. Благодаря этому были созданы современные нормы хлорирования воды.

В 1939 году ее командировали в Афганистан, где она изобрела методы экспресс-диагностики холеры и эффективный препарат не только против этой болезни, но еще и против брюшного тифа и дифтерии. А во время войны смогла предотвратить распространение эпидемии холеры под Сталинградом: благодаря Ермольевой было развернуло производство бактериофага, проведены массовые прививки и хлорирование колодцев.

Ермольева создала первые отечественные антибиотики: стрептомицин и «Крустозин» – аналог пенициллина, оказавшийся эффективнее зарубежного. За это иностранные коллеги назвали Ермольеву «Госпожой Пенициллин».

Анна Межлумова, химик (1914–2007)

Мало кто знает, что существованию высокооктанового бензина мы обязаны советской женщине-химику Анне Межлумовой. Она окончила нефтяной институт, а потом возглавила нефтеперерабатывающую лабораторию. После войны была поставлена задача создать высококачественное топливо. Анна Ильинична смогла выделить из нефти бензин с высоким октановым числом 76, который способствует развитию скорости, быстрому разгону и меньшей изнашиваемости двигателя. Именно его и заливают сейчас в современные автомобили.

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