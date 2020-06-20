О Юрии Визборе: «Песня – это отзвук души»

20 июня – день рождения Юрия Визбора. В 2020-м популярному барду исполнилось бы 85 лет. Автор трех сотен замечательных песен, актер, драматург и прозаик Визбор известен миллионам людей, живших в Советском Союзе. Его песни звучали возле походных костров, во время отдыха в пионерских лагерях или в студенческих компаниях, на концертах авторской песни и во многих кинофильмах. Наследие Юрия Иосифовича и сегодня согревает души тех, чья юность и молодость прошла в СССР.

Биография Юрия Визбора

«Поющий» вуз

Визбор родился в июне 1934 года в Москве. У барда и поэта украинско-литовские корни, но Юрий Иосифович всегда считал себя русским человеком.

«Я родился по недосмотру 20 июня 1934 года, в Москве, в родильном доме им. Крупской, что на Миуссах. Моя двадцатилетняя к тому времени матушка Мария Шевченко была привезена в Москву из Краснодара молодым, вспыльчивым и ревнивым командиром, бывшим моряком, устремившимся в семнадцатом году из благообразной Литвы в Россию Юзефом Визборасом...»

В старших классах парень записался в аэроклуб и за два года освоил Як-18. Но после окончания школы № 659 Юрий Визбор поступил не в авиационный, а в педагогический вуз, что стало неожиданностью для него самого. На выбор будущего артиста повлиял лучший друг Владимир Красновский. В автобиографии Юрий Иосифович написал, что Красновский стал для него человеком, оказавшим решающее влияние на судьбу. Он научил Визбора играть на гитаре, любить и понимать музыку и литературу. В Московском государственном педагогическом институте Юрий Визбор тоже оказался из-за друга Володи. Тот попросил Юрия поступать в педагогический вуз «за компанию». Визбор встретил предложение с юмором.

Вот что пишут биографы: «Внешний вид действительно произвел на Визбора впечатление, а первым человеком, встреченным внутри, оказалась девушка, которая в пустой аудитории играла на рояле джазовые вариации. Позднее с этой девушкой – Светланой Богдасаровой – Визбор написал много песен. Но тогда, в 1951-м, решение было принято, и, как ни странно, на этот раз со вступительными экзаменами Визбор справился успешно».

Учеба повлияла на творческую биографию поэта и барда. Буква «П» в аббревиатуре названия МГПИ в начале 1950-х годов расшифровывалась в студенческой среде как «Поющий». Это был один из центров нарождавшегося в то время жанра «самодеятельной», или «авторской», песни, и Визбор сразу стал ярчайшим представителем этого жанра. Первые песни «Мадагаскар» и «Парень из Кентукки» быстро стали популярными среди московского студенчества.

Песни Юрия Визбора - в нашей музыкальной коллекции.

«Шатунная» жизнь

После окончания МГПИ Визбор поехал по распределению в поселок Кизема Архангельской области, где преподавал русский язык, литературу, географию, английский язык, физкультуру... Потом пошел в армию. Служил на Севере России, в Карелии, Хибинах. Там впервые попробовал себя в роли журналиста: в армейских газетах печатались его рассказы, стихи и даже «строевой гимн связистов». Сам он о своей «шатунной» жизни писал так: «Я рыбачил, стоял с перфоратором смену, менял штуцеры на нефтедобыче, подучивался навигаторскому делу, водил самолет, участвовал во взрывных работах, снимал на зимовках показания приборов, был киноактером, фотографии выставлял в Доме журналистов, прыгал с парашютом, стоял на границе в наряде, служил радистом и заработал I класс, ремонтировал моторы, водил яхту, выступал с концертами, чинил радиоаппаратуру, тренировал горнолыжников, был учителем в школе, работал на лесоповале, водил в горах и на севере альпинистские и туристские группы, строил дома, занимался подводным плаваньем. Вот, пожалуй, и всё».

В этот период творчества Визбор создавал одну песню за другой – ставшие поистине народными «Охотный ряд», «Домбайский вальс», «Спокойно, дружище», «Синий перекрёсток».

Он стоял у истоков создания радио «Юность» и музыкального журнала «Кругозор» с пластинками между страниц, сотрудником которого оставался вплоть до 1970 года. Он ездил по стране и в это же время придумал новый жанр – песню-репортаж, – в котором разговаривал со слушателями.

Хоть Юрий Визбор и не был «борцом с системой», не все его песни были по душе его руководству.

«Какая-то редакция отправила его из Москвы делать репортажи подальше от города после песни, которая называется «Рассказ технолога Петухова» (сейчас мы называем ее «Зато мы делаем ракеты»)», – рассказывает внучка поэта.

Кинематографическая биография барда началась в шестидесятых годах. Марлен Хуциев снял картину «Июльский дождь», ставшую знаковой для поколения 1960-х. Небольшая роль в ней была отведена Визбору, исполнившему на экране свою знаменитую песню «Спокойно, товарищ, спокойно».

Потом были «Красная палатка», «Возмездие», «Рудольфио», «Ты и я». Но самая яркая роль ему досталась в картине «Семнадцать мгновений весны», где Юрий перевоплотился в Мартина Бормана.

По сценариям Визбора поставлено свыше сорока документальных фильмов, а также художественный фильм «Год дракона» и телефильм «Капитан Фракасс».

Четыре любви

Моя надежда на того,

Кто, не присвоив ничего,

Свое святое естество

Сберёг в дворцах или бараках,

Кто посреди обычных дел

За словом следовать посмел,

Что начиналось с буквы «Л»,

Заканчиваясь мягким знаком…

Любовь вдохновляла барда на новые произведения. Первой женой песенника стала Ада Якушева, автор и исполнитель бардовских песен, символ женственности 1960–70-х годов. В браке родилась первая дочь Визбора – Татьяна, радиожурналистка, подарившая отцу внучку Варвару и внука Юрия. Оба пошли стопами дедушки и бабушки. Варвара Визбор – певица и актриса, окончила Щукинское театральное училище. Внук Юрий Визбор (Лобиков) – музыкант, окончил Школу-студию МХТ, написал оперу «Охота на Снарка», которую поставил в «Гоголь-центре», автор десятков саундтреков. Любовная лирика в творчестве Юрия Визбора – это половина его песен. Жизнь поэта и певца – это несколько ярких романов и десятки рожденных в периоды влюбленности песен. «Милая моя» написана для первой жены Ады, которую называл «Солнышко лесное». Композиция «Перевал» родилась, когда автор влюбился и перевернул страницу прежнего романа. Второй раз Юрий Визбор женился на актрисе Евгении Ураловой, с которой познакомился на съемочной площадке фильма «Июльский дождь». Уралова родила барду вторую дочь – Анну. Брак рухнул спустя 7 лет, когда Визбор встретил художницу Татьяну Лаврушину. Но с Татьяной бард расстался через полгода. С четвертой женой – журналисткой Ниной Тихоновой – певец прожил последние десять лет.

«Если я заболею…»

В 1982 году Юрий Иосифович перенёс инфаркт миокарда, выздоровел и даже вернулся к привычным экспедициям в горы. В начале марта 1984 года в альпинистском лагере «Цей» Визбор написал свою последнюю песню – «Цейская». Вернувшись в Москву, почувствовал себя плохо. Врачи обнаружили у певца рак печени.

Его дочь вспоминала:

«Последнюю неделю жизни отец провел в больнице, у него в печени обнаружили метастазы. Диагноз поставили в мае, а в сентябре он умер… У папы есть фраза: «Уйти на дно, не опуская флаг». Он так и умер: во время разговора с медсестрой, отпуская ей комплименты».

Юрий Визбор скончался 17 сентября 1984 года на 51-м году жизни.

«Он дал своему поколению голос, дал жанр, и именно с его лёгкой руки пошло уже поветрие и появились менестрели следующих поколений – принцип был распознан, почин подхвачен, создалась традиция, артистическая система, оказавшая влияние на поэзию и ставшая её частью». Лев Аннинский.

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