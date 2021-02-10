Лидер отечественной науки

10 февраля 2021 года исполняется 110 лет со дня рождения академика Мстислава Всеволодовича Келдыша.

Времена Келдыша называют золотым веком науки СССР. Эпоха Келдыша останется на скрижалях истории эпохой самых выдающихся, самых дерзновенных, планетарного масштаба достижений. К этим и ещё многим другим успехам Келдыш имел отношение не только как организатор научного процесса, но и как высочайшего уровня математик, и гениальный инженер-механик. Он внёс личный существенный вклад в решение проблем атомной и космической отраслей, в развитие вычислительной техники, в становление экологической науки. Мстислав Всеволодович стал трижды Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской и двух Сталинских премий, кавалером семи орденов Ленина и полторы десятка других государственных наград. Академии десяти государств мира избирали Келдыша почетным членом, а в своей стране он пятнадцать лет возглавлял Академию наук СССР.

Математик

Мстислав Всеволодович Келдыш родился 10 февраля 1911 года в Риге в семье адьюнкт-профессора Рижского политехнического института, крупного инженера-строителя В. М. Келдыша. Своё дворянское происхождение академик Келдыш никогда не скрывал (на вопрос анкеты о социальном происхождении отвечал: «из дворян»). Мать – Мария Александровна – была домохозяйкой. Мстислав был пятым ребёнком (и четвёртым сыном) в семье, позже родились ещё две девочки.

В 1915 году семья Келдышей переехала из прифронтовой Риги в Москву. Несколько лет они жили в Иваново, где отец преподавал в политехническом институте. По возвращении в Москву мальчик учился в школе со строительным уклоном, летом ездил с отцом на стройки, работал разнорабочим. Склонность к математике у будущего ученого проявилась еще в 7-8 классе, учителя уже тогда отличали его незаурядные способности к точным наукам.

В 1927 году Келдыш окончил школу и хотел, как отец, получить профессию инженера-строителя. Однако в строительный институт, где преподавал отец, его не приняли по молодости лет (ему было всего шестнадцать). По совету старшей сестры, окончившей физико-математический факультет Московского государственного университета, он поступил на тот же факультет МГУ.

После учебы Мстислава Келдыша сразу направили в Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского. Продолжая работать в ЦАГИ, Келдыш осенью 1934 года поступил в аспирантуру (дополненную затем двухлетней докторантурой) Математического института. В 1935 году ему без защиты была присвоена ученая степень кандидата физико-математических наук, в 1937 году – степень кандидата технических наук и звание профессора по специальности «аэродинамика». 26 января 1938 года 28-летний Келдыш защитил докторскую диссертацию.

Во время войны Мстислав Всеволодович курировал самолетостроение, работал на авиазаводах. Он сумел решить две важные проблемы авиации, что предотвратило множество аварий и крушений. Первая связана с вибрациями крыльев самолета, которые возникали на определенной скорости и приводили к разрушению конструкции. Вторая – неустойчивость переднего шасси, что тоже вызывало тяжелые аварии. По имеющимся данным, в немецкой авиации было более 150 аварий, связанных с этим, в отечественной – ни одной. За эти исследования Келдыш получил две Сталинских премии.

Главный теоретик космонавтики

После войны академик Келдыш принимал активное участие в создании ракетно-ядерного щита.

Начав работать по космической тематике в 1946 году в творческом сотрудничестве с Сергеем Королевым, Келдыш стал одним из инициаторов широкого развертывания работ по изучению и освоению космоса. Деятельность ученого в области космонавтики долгое время была засекречена, и в газетах Келдыша называли теоретиком космонавтики, при том, что он был известен как президент Академии наук СССР.

Вот какими воспоминаниями об ученом поделился космонавт Алексей Леонов – первый, кто вышел в открытый космос: «Келдыш – это русский самородок, это алмазная голова! За ним, как за каменной стеной, ничего не было страшно. Я присутствовал на Байконуре, когда космический корабль был выведен на орбиту неточно. Потребуются коррекции, но сколько? В. П. Глушко (он тогда был главным) приказал своему баллистику пойти просчитать это на компьютере. Тот ушёл. Мстислав Всеволодович вынул из кармана коробку папирос «Казбек», что-то пером на ней прикинул и через полминуты сказал тихим спокойным голосом: «Двадцать коррекций». Глушко на него мельком взглянул, но не прореагировал. Через полчаса примерно вернулся баллистик. «Ну, сколько вы там насчитали?» – спросил Глушко. «Двадцать коррекций, Валентин Павлович»…

Жизненные принципы

Работоспособностью на протяжении всей жизни Мстислав Всеволодович отличался поразительной. Поднимался всегда без четверти шесть. На работу приходил в девять и до обеда решал все организационные вопросы. Потом съедал бутерброд и выпивал стакан чая. Возвращался домой между десятью и одиннадцатью вечера. Мог послушать на сон классическую музыку, полистать художнические альбомы. В живописи имел очень обширные и глубокие познания.

Говорят, что М. В. Келдыш благословил академика И. Г. Петровского на ректорство в МГУ и порекомендовал соблюдать три правила, которые были его жизненными принципами:

1. Не бороться со злом, а браться и делать добрые, хорошие дела.

2. Не слушать жалобы в отсутствие того, на кого жалоба.

3. Никому ничего не обещать, но уж если пообещал, то сделать, даже если обстоятельства ухудшились.

Говорят, что, когда Петровский спросил, почему не следует бороться со злом, Келдыш ответил: потому что в этой борьбе зло использует все средства, а вы – только благородные, а потому и проиграете, и пострадаете. Не слушать жалобы очень полезно – сразу уменьшается число жалобщиков, а когда приходят обе стороны, то разбор дела ускоряется из-за отсутствия необоснованных претензий. Наконец, лучше не обещать и сделать то, что просят, чем обещать, но не сделать, если помешают обстоятельства.

Так что Мстислав Всеволодович Келдыш был мудр…

Последняя тайна

Уход великого ученого из жизни так и остался до конца не разгаданным. Келдыш был серьезно болен, у него был запущенный атеросклероз сосудов ног. Мстислав Всеволодович почти не мог ходить. В 1972 году ему сделали операцию. Вот что об этом рассказывает Чазов в своей книге «Здоровье и власть»:

«К сожалению, его дальнейшая судьба была трагична. С точки зрения заболевания, в связи с которым проводилась операция, он чувствовал себя превосходно. Однако начавшийся ещё до операции психологический срыв перерос в тяжелейшую депрессию с элементами самообвинения. Несмотря на просьбы и уговоры руководства страны, он категорически поставил вопрос об освобождении его от должности президента Академии наук. Не раз он говорил нам, врачам, что наделал много ошибок и в жизни, и в работе. Все эти самообвинения были плодом его тяжелого психологического срыва. …В мае 1975 года Келдыш оставил свой пост. После этого он стал спокойнее, жизнерадостнее, уменьшилась депрессия. Так продолжалось три года».

И вот наступило 24 июня 1978 года. Суббота, душный и жаркий день. Мстислав Всеволодович не поехал в город, остался на даче.

В гараже, за прикрытыми дверями, в машине с работающим двигателем его обнаружил сосед академик Кириллин. Келдыш был уже мертв.

Что это было? Трагическая случайность или намеренный уход из жизни, связанный с депрессией из-за тяжелой болезни и переживаний, которые ученый предпочитал держать в себе? Это так и осталось неизвестным.

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