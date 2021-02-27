Лев Доватор – генерал на коне

Имя Льва Михайловича Доватора – самого знаменитого кавалерийского командира Великой Отечественной войны – стало символом обороны Москвы в октябре-ноябре 1941 года. Лихие кавалерийские рейды по немецким тылам и умение нанести эффективный и своевременный удар вывели генерал-майора Доватора в число лучших советских военачальников первого, самого тяжелого этапа войны. Он был не только солдатской легендой, но и одним из самых опасных противников вермахта. За голову легендарного кавалериста фашистское командование назначило награду 100 тысяч рейхсмарок.

Кавалерист

Выходец из крестьянской семьи, уроженец Витебской губернии, Лев Доватор от своих родителей получил самое ценное, что можно было получить в первые десятилетия ХХ века – образование. Родившийся 20 февраля 1903 года выпускник церковно-приходской школы, он в пятнадцать лет снова сел за парту только что организованной «школы второй ступени» – аналога среднего образования. Этого хватило, чтобы получить возможность продвинуться по комсомольской линии и окончить партийную школу. А в сентябре 1924 года молодой комсомольский работник круто меняет свою жизнь и идет добровольцем в Красную армию. Там тоже ценили людей с образованием, и через пять месяцев службы молодой кавалерист Доватор отправляется учиться на Военно-химические курсы. А потом командование отправило новоиспеченного начхима в Борисоглебско-Ленинградскую кавалерийскую школу начсостава РККА. В октябре 1933-го большевика Доватора переориентировали на партийные задачи: служил политруком эскадрона в Забайкалье, комиссаром отдельного кавалерийского эскадрона стрелковой дивизии в Иркутске.

В строевых частях выпускник кавалерийской школы провел семь лет, с 1929-го по 1936-й, после чего уехал в академию имени Фрунзе.

По воспоминаниям дочери генерала, отец вдруг купил ботинки и штатский костюм, долго учился завязывать шнурки. Немудрено – ведь до этого Лев Михайлович ходил только в сапогах. Потом Доватор отправился в командировку. Куда – неизвестно. И только изредка семья получала от него короткие письма, буквально из нескольких строк.

Много позже были рассекречены данные о том, что, будучи слушателем академии, Доватор полгода провел в Испании, осваивая опыт действий в тылу противника. Именно оттуда он и привез представление о тактике мобильных кавалерийских групп, которым позднее воспользовался под Москвой.

Окончив академию, майор Лев Доватор получил назначение в Особый кавалерийский полк при наркомате обороны СССР, дислоцировавшийся в Москве. В январе 1939 года он стал начальником штаба этого соединения, которое вскоре стало Особой кавалерийской бригадой. Соединение имело неофициальный статус «кремлевского», и его конников использовали при съемках фильма «Александр Невский». Доватор не только участвовал в съемках, но и дублировал в конных сценах исполнителя главной роли Николая Черкасова.

И именно во время службы в этом соединении получил свою первую награду – орден Красной Звезды.

Опоздавший к началу войны

20 марта 1941 года полковник Лев стал начштаба 36-й кавалерийской ордена Ленина Краснознаменной ордена Красной Звезды дивизии имени товарища Сталина – наследницы легендарной Первой Конной армии. Дивизия дислоцировалась в Белоруссии и одной из первых приняла удар немцев 22 июня 1941 года. Но произошло это без участия начальника штаба: незадолго до начала войны полковник Доватор с приступом жестокого радикулита был доставлен в госпиталь в Москву. Соединиться со своими подчиненными ему уже не было суждено. К 26 июня от дивизии после четырех суток тяжелейших боев почти никого не осталось.

Полковник Доватор попал в распоряжение командования Западного фронта и уже в июле 1941 года получил свой первый боевой орден – Красного Знамени. В наградном листе присутствует странная для того времени формулировка: «выполнял ответственные задачи Главнокомандующего по передаче оперативного приказа соединения, а также по доставке боеприпасов на передовые позиции». Много позже стало известно, что Льву Доватору довелось в числе других офицеров обеспечивать безопасность рейда первых советских боевых ракетных установок «катюша» к Орше, где они 14 июля приняли боевое крещение. А два дня спустя, как следует из того же наградного листа, полковник Доватор «организовал разрозненные части и с ними ударил по врагу», выбив его из только что захваченного населенного пункта.

Героический рейд

Самым серьезным боевым достижением Льва Доватора стал конный рейд по немецким тылам, которые он спланировал и лично возглавил. Только что сформированная Отдельная кавалерийская группа Западного фронта, командование которой поручили полковнику Доватору, отправилась в рейд 14 августа 1941 года, а вернулась только 2 сентября. Действовать пришлось собственными силами, без серьезной поддержки, и тут как никогда пригодились знания и навыки Доватора-разведчика. После тщательного изучения немецкой обороны он нашел единственное место, ударом по которому кавалеристы сумели прорвать позиции противника.

Под командованием Льва Доватора крупное конное соединение впервые прорвалось во вражеский тыл, нанося удары по коммуникациям, уничтожая штабы, транспорт, склады и живую силу.

Внезапным мощным броском советские конники прорвали оборону немецко-фашистских войск на нескольких километрах по фронту.

Появление кавалерийской части Красной армии, углубившейся на 100 км в тыл врага, вызвало панику среди фашистов.

За две недели рейда среди лесов и болот Смоленщины доваторцы уничтожили свыше 2500 вражеских солдат и офицеров, 9 танков, более 200 машин, несколько военных складов. Были захвачены многочисленные трофеи, которые пошли на вооружение партизанских отрядов. Вот тогда гитлеровское командование назначило за голову Доватора крупную денежную награду и создало специальные отряды для его поимки. Но кавалеристы были неуловимы.

11 сентября Лев Доватор получил звание генерал-майора, а 3 ноября был награжден орденом Ленина – в числе шести конников группы, удостоенных этой высокой награды.

Гибель во время атаки

После участия в оборонительных осенних боях на подступах к Москве Особая конная группа генерала Доватора была переименована в 3-й кавалерийский корпус, который всего через шесть дней получил почетное звание 2-го гвардейского.

2 октября 1941 года на Западном фронте загрохотал «Тайфун» – началось генеральное наступление вермахта на Москву.

Жизнерадостный (как вспоминал Рокоссовский) Лев Михайлович не терял присутствия духа и в самые тяжелые дни. «Тов. Доватор! На вас смотрит вся Европа. Есть возможность отличиться. Надеюсь на то, что вы решительным быстрым контрударом с танками на Пешки восстановите положение».

На этой записке, полученной от Рокоссовского 25 ноября, Доватор написал: «Европа не Европа, а немцы узнают, что Москву не взять. Доватор».

В тот день немцы были в 30 километрах от северной окраины Москвы. Доватор слово сдержал.

Чтобы отомстить генералу, немцы полностью выжгли его родную деревню Хотино в Белоруссии.

Генерал-майор Доватор погиб 19 декабря 1941 года у деревни Палашкино. Не довольствуясь донесениями разведки, он лично направился на передовую. Как сказано в докладной записке на имя Сталина, подписанной Георгием Жуковым и Николаем Булганиным, легендарный конник погиб «во время атаки после проведенной личной рекогносцировки». Ему было 38 лет.

Генерал-майор Лев Доватор был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Но высшей наградой для боевого генерала, наверное, было то, что его именем стали называть танки и самолеты Красной армии и оно продолжало наводить ужас на противника, резюмируется на histrf.ru .

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