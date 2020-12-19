Владимир Ворошилов – создатель интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?», один из первых российских телеакадемиков, прозванный Инкогнито из Останкино. Это нежелание быть на публике притягивало и завораживало зрителя.

Телеведущий и режиссер воспринимал игру не как примитивное развлечение, а подходил к ней как к своеобразному театрализованному действу, зажатому в рамки правил, но при этом доставляющему удовольствие.

Детство и юность

Владимир Яковлевич Ворошилов родился в Симферополе 18 декабря 1930 года. Отец будущего режиссера, Яков Давыдович, на тот момент был заведующим бюро рационализации, позже занимал пост главного инженера в наркомате легкой промышленности, а мать Вера Борисовна шила одежду на заказ.

Фамилии родителей – Пеллех и Колманович, но Владимир стал Ворошиловым, женившись на женщине с такой фамилией, а отец в это время попал под следствие.

Семья жила в достатке и уюте, пока не грянула война. В эвакуацию десятилетний Володя с мамой уехал в июле 1941 года, позже к ним присоединился отец. В 1943-м пришлось бросить все и перебраться в Москву. После переезда Володя стал учиться в Московской средней художественной школе при Наркомпросе СССР. Закончив ее, поступил в Школу-студию МХАТ, откуда перевелся в Эстонский художественный институт. В 1948-м Колмановичи удочерили девочку Аню, сводную сестру Ворошилова.

После учебы он год проработал художником в театральной группе советских войск в Германии. По возвращении Владимир Яковлевич был сначала постановщиком в театрах Москвы. Потом в «Современнике», «Ленкоме» и театре на Таганке трудился режиссером. Вспыльчивый характер и своеобразное видение искусства приводили к частым скандалам с начальством.

Театральный период в биографии Ворошилова закрылся после увольнения из «Ленкома». Готовясь к постановке, художник пробил дыру в потолке здания, директору театра стало плохо. Оставшись не у дел, Владимир отучился на Высших режиссерских курсах при Минкультуры Советского Союза.

В 1966-м Владимира Яковлевича пригласили работать на телевидение. В те годы это не считалось большим достижением. Наоборот, деятели искусства полагали, что на телевидение идут только неудачники, которые не нашли места в театре. За неимением другой работы режиссер согласился, и некоторое время занимался съемками документальных и научно-познавательных фильмов. Живой ум и масса оригинальных идей принесли Ворошилову популярность и славу.

Телевидение

Ворошилов придумывал захватывающие передачи и шоу и по-прежнему не чувствовал страха перед начальством, поэтому мог спокойно сказать в ответ крепкое словцо, а то и поспорить с руководством. За такие вольности его проекты часто закрывали и не выпускали в эфир, а из титров убирали фамилию.

Популярную передачу «Аукцион» закрыли, посчитав недостойной, чтобы показывать зрителям. Казус случился, когда приглашенный артист спел песню собственного сочинения с запрещенным для телевидения содержанием.

По сценарию Владимира Яковлевича в эфире появилось спортивно-развлекательное шоу «А ну-ка, парни!», которое с упоением смотрели ребята различных возрастных категорий. Соавтором сценария программы выступал Леонид Якубович. После трагической гибели участника в 1972-м Ворошилова уволили и передачу закрыли. Возобновили проект в 1975 году, но уже с Александром Масляковым.

После полосы неудач Владимир Ворошилов становится ведущим популярной передачи «Что? Где? Когда?». К слову, именно он и придумал это интеллектуальное шоу. Хозяева телестудии, все еще держащие на него злость, не выпустили сотрудника в эфир, и он стал «голосом из ниоткуда», а зрители долгое время не знали, кто говорит за кадром и кто такой «господин Ведущий».

В 1991 году режиссер решил монетизировать шоу, введя денежные вознаграждения под лозунгом, что «каждый может заработать деньги собственным умом».

Программа пользовалась такой популярностью, что буквально сошла с телеэкранов в народные массы. В середине 80-х создана Международная ассоциация клубов поклонников игры, президентом которой избран, конечно же, Ворошилов. До сих пор по миру регулярно проводятся состязания знатоков среди желающих. Проект создал вокруг себя целую субкультуру любителей «пощекотать мозг» замысловатыми вопросами.

Владимир Яковлевич пробовал себя в роли ведущего интеллектуальной передачи «Брейн-ринг». Идея организовать аналог «Что? Где? Когда?», только для двух и более команд, пришла в голову опять же Ворошилову. До реализации прошло десять лет. Создатель провел семь выпусков, а потом передал бразды правления магистру клуба Андрею Козлову, постоянная занятость не оставляла времени на еще один проект.

В 1991 году продюсерская компания «Игра-ТВ», которую создал и возглавлял Ворошилов, впервые в истории российского телевидения приобрела программу иностранного формата – британскую «Любовь с первого взгляда», которую длительное время вел приемный сын Борис Крюк.

Под флагом компании выходили передачи «Жизнь прекрасна», «Культурная революция», «Суд идет», «Песни 20 века». Ведущими проектов выступали Михаил Швыдкой, Тутта Ларсен, Борис Бурда, Лена Перова.

В 1997-м российская Академия телевизионных искусств «ТЭФИ» наградила Ворошилова премией за шоу «Что? Где? Когда?». Спустя три года Владимир Яковлевич оставил программу единственному на то время наследнику Борису Крюку. Физические нагрузки при уже немолодом возрасте давали о себе знать.

Редакция интеллектуального казино первое время не раскрывала карты: голос продолжателя дела Владимира Ворошилова намеренно искажали, маскировали под двоюродного брата телеведущего – Юрия Борисовича.

Первым догадался, кто ведет передачу, Александр Друзь, знающий Бориса с детства. Крюк вообще не хотел занимать место отчима, уговорили мать и Константин Эрнст, считавший, что шоу должно продолжаться.

Личная жизнь

В личнoй жизни у Владимира Яковлевича было много женщин, которым он дарил благосклонность. Известно о четырех официальных браках режиссера. О первых трех избранницах информации мало, только фамилии – Ворошилова, Бухаркина и Музыка.

Четвертая супруга Наталья Стеценко являлась соавтором «Что? Где? Когда?». Её сына Бориса Крюка телеведущий усыновил, но отношения, по воспоминаниям матери, походили не на отцовские, а на партнерские. И Крюк рассказывал, что отчим не понимал, почему детям должны оказываться привилегии только потому, что они дети.

Последняя избранница звезды телевидения – Наталья Климова. Однако она осталась в статусе гражданской жены.

В 67 лет ведущий стал счастливым отцом дочери Наташи. Друзья семьи отмечали, что девочка в последние годы жизни Ворошилова превратилась для него в центр вселенной, и слухи, что он не признал ребенка, беспочвенны.

Уход

Владимир Ворошилов умер 10 марта 2001 года, причина смерти – инфаркт. Первый тревожный звоночек прозвенел еще в декабре, тогда телеведущий потерял сознание прямо в студии, а за два дня до смерти жаловался Наталье Стеценко на боли в сердце. Ехать в больницу отказался – нет времени.

Позже драматург Михаил Шатров рассказал, что Владимир Яковлевич разнервничался из-за того, что руководство канала ОРТ, транслировавшего шоу, потребовало пятизначную сумму в долларах за показ юбилейной серии.

Прощание с Ворошиловым организовали в павильоне, где снимают «Что? Где? Когда?», похоронили на Ваганьковском кладбище. Через два года на могиле Владимира Яковлевича установили памятник в виде черного куба. По проекту скульптора Никиты Шангина этот куб символизирует черный ящик, который часто появляется в знаменитом интеллектуальном казино.

«Что? Где? Когда?» в 2001 году удостоена ТЭФИ как лучшая телепередача, а Владимир Ворошилов – премии за личный вклад в развитие российского телевидения.