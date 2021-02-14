Дмитрий Кабалевский — композитор и просветитель

Имя композитора Кабалевского знали в каждой советской семье. Его музыкальное наследие насчитывает более четырехсот произведений, большая часть которых создана для детей. Музыка Дмитрия Борисовича – яркая, живая, динамичная – стала вехой для нескольких поколений жителей СССР.

Пианист и сочинитель

Дмитрий Кабалевский родился 30 декабря 1904 года в Петербурге.

Его отец, Борис Клавдиевич, работал в Управлении государственных сберегательных касс, став потом основателем системы советского страхования. Мать, Надежда Александровна, окончила Царскосельскую женскую гимназию с дипломом домашнего учителя, что, безусловно, сказалось на воспитании ею своих собственных детей, которые неизменно во многие трудные годы получали от нее поддержку.

Музыка в семье Кабалевских звучала всегда. Отец пел русские и украинские народные песни, аккомпанируя себе на гитаре, мать играла на фортепиано и увлекалась театром. Борис Клавдиевич отлично знал литературу, прекрасно разбирался в живописи, да и сам хорошо рисовал и часто водил детей в Русский музей.

Дмитрий окончил городское училище и все годы хранил «Свидетельство», в котором сказано, что он обучен «закону Божьему, чтению книг гражданской и церковной печати, письму, первым четырем действиям арифметики, пению, рисованию, рукоделию». Затем юный Кабалевский поступил учиться в 1-ю Петербургскую классическую гимназию. Он рос очень спортивным мальчиком, хорошо плавал, катался на коньках, увлекался футболом.

Тяга к музыке проявилась у Дмитрия рано. Он любил подбирать на пианино знакомые пьесы, а еще больше – играть что-то, отдаленно напоминающее известные мелодии, то есть импровизировать. Учить музыке его начали лет с семи, но занятия продолжались недолго. Учительница была весьма строгой, запрещала импровизировать, и Мите быстро наскучили гаммы.

Вернулся к музыкальным занятиям Дмитрий только спустя семь лет, в Москве, куда семья Кабалевских переехала из Петрограда.

В Москве Дмитрий начал и работать, поступив делопроизводителем в жилищную контору. Вместе с сестрой он брал уроки в частной музыкальной школе, потом успешно окончил музыкальный техникум имени Скрябина. Одно время он очень увлеченно занимался живописью, посещал студию живописи и рисования, мечтал также о карьере адвоката – в школе был председателем ученического суда.

Параллельно с учебой в музыкальном техникуме продолжал работать, но теперь уже в области музыки: был управделами техникума, заведовал учебной частью и руководил производственной практикой, вел класс специального фортепиано и играл в кинотеатре на сеансах немого тогда еще кино. Правда, последнее длилось недолго; по воспоминаниям самого Кабалевского, на сеансах комедий он так смеялся, что не мог играть, за что и был уволен.

К этому же времени относится и начало работы с детьми – студент Кабалевский вел занятия в музыкальной школе при техникуме. И именно тогда он впервые столкнулся с почти полным отсутствием детского педагогического репертуара и начал сочинять для своих учеников, иногда прямо в классе, несложные, но интересные для исполнения и одновременно познавательные с музыкальной точки зрения пьески. Фактически это и было началом его музыкально-педагогической деятельности, длившейся всю жизнь.

В 1925 году Дмитрий поступил в Московскую консерваторию на две специальности: «фортепиано» и «композиция», и сразу на второй курс. В 1929 году он закончил консерваторию как композитор – с занесением имени на мраморную доску отличия. А через год Кабалевский получил диплом пианиста.

Свои произведения композитор исполнял на протяжении всей своей жизни. Более того – довольно скоро он освоил дирижирование и много лет, пока позволяло здоровье, дирижировал своими произведениями.

Тридцатые годы были годами становления Кабалевского как композитора. Он сочиняет крупные произведения, пишет песни для детей, а также музыку для театров и кино. Его произведения звучат в фильмах «Петербургская ночь», «Щорс», «Аэроград», «Академик Иван Павлов», «Первоклассница», «Вихри враждебные», «Вольница», «Мусоргский», «Хождение по мукам».

В первые же дни после 22 июня 1941 года Кабалевский написал музыку к военным песням. Дмитрий Борисович много произведений посвятил военной теме. Вершиной в творчестве композитора стал «Реквием», сочиненный им на слова поэта Р. Рождественского.

В 1959 году Кабалевский сочинил кантату «Ленинцы», в исполнении которой участвуют три хора – детский, молодежный и взрослый, символизируя неразрывную связь поколений – пионеров, комсомольцев и коммунистов.

«Народный музыкальный университет»

За Кабалевским прочно закрепилась счастливая репутация молодежного композитора. Дети с удовольствием распевали написанные им забавные песенки: «Словно маленький ребенок, спит в постельке поросёнок» или «Пес Барбос купил газету и очки надел на нос», или «Вежливый вальс».

Стали необычайно популярными песни Кабалевского «Школьный вальс» и «То березка, то рябина».

В Советском Союзе не было школы или пионерлагеря, где бы ни звучала его музыка и особенно – песни. Созданные для пионерии и «вобравшие в себя звонкие голоса молодежи СССР, свет костра и яркость пионерского галстука». В них Кабалевский говорит о дружбе, взаимопомощи, школе, доброте. Все, сделанное им для детей и молодежи, несет в себе «голос эпохи». Эти произведения громкие, «радостные, даже бравурные, полные света, стремления в будущее, ощущения праздника и торжества новой жизни, доброго начала, позволяющего преодолеть все невзгоды и с факелом чистой надежды вступить в дивный новый мир, что скрывается за горизонтом.

Целый цикл песен Кабалевский посвятил Артеку.

Уже будучи профессором Московской консерватории, Дмитрий Борисович в 1973 году начал вести уроки музыки в первом классе обычной общеобразовательной московской школы № 209. В итоге им была создана программа преподавания музыки в обычной школе, по которой занимались сотни тысяч школьников по всей стране.

Кабалевский читал свои лекции о музыке, об искусстве и в Третьяковской галерее. В 1968 году в Колонном зале Дома Союзов прошел первый концерт из цикла «Музыкальные вечера для юношества» или «Ровесники» (транслировались по телевидению и записывались на радио), которые он вел сам. Эти беседы потом трансформировались в книги «Дорогие мои друзья...» и «Как рассказывать детям о музыке». Кукрыниксы в шутку называли Кабалевского «Народным музыкальным университетом». Весьма образно и справедливо.

Авторитет Кабалевского в музыкальном мире был настолько высок, что его часто приглашали участвовать в работе жюри международных конкурсов вместе с другими прославленными музыкантами со всего мира.

Ленинской премии Д. Кабалевский был удостоен в 1972 году за оперу «Кола Брюньон», музыка которой очень нравилась автору романа, писателю Ромену Роллану. Музыкант также трижды становился лауреатом Сталинской премии и Государственной премии СССР.

Дмитрий Борисович оставил богатое музыкальное наследие: четыре симфонии, два струнных квартета, семь инструментальных концертов, семь опер и оперетту, кантаты и оратории, романсы и вокальные циклы, музыку к 14 кинофильмам и 18 драматическим спектаклям и радиокомпозициям. Известен он и как автор романсов на стихи Блока, Бальмонта, Есенина, Гамзатова, Туманяна.

У Дмитрия Кабалевского был огромный круг общественных дел. В феврале 1987 года в Москве композитор побывал на открытии международного форума «За безъядерный мир, за выживание человечества». По дороге домой Дмитрию Борисовичу стало плохо. Композитор скончался 14 февраля 1987 года в Москве.

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