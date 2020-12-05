Афанасий Фет: поэт-музыкант

5 декабря 2020 года исполняется 200 лет со дня рождения великого русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета. Лирические, нежные стихотворные строки этого автора затрагивают самые возвышенные, тонкие струны человеческой души.

Однажды на вопрос анкеты дочери Льва Толстого Татьяны «Долго ли бы вы хотели жить?» Фет ответил: «Наименее долго». И всё же у писателя была длинная и очень насыщенная жизнь – он не только написал множество лирических произведений, критические статьи и мемуары, но и посвятил целые годы сельскому хозяйству, а яблочную пастилу из его имения поставляли даже к императорскому столу.

Афанасий Фет родился в 1820 году в Орловской губернии. До 14 лет он носил фамилию отца – богатого помещика Афанасия Шеншина. Как выяснилось позже, брак Шеншина с Шарлоттой Фет был незаконным в России, поскольку они обвенчались только после рождения сына, что православная церковь категорически не принимала. Из-за этого юношу лишили привилегий потомственного дворянина. Он стал носить фамилию первого мужа матери – Иоганна Фета. Это стало настоящим ударом для юноши, который горячо любил своего русского отца и считал себя истинно русским человеком.

Афанасий получал образование на дому. В основном грамоту и азбуку ему преподавали не профессиональные педагоги, а камердинеры, повара, дворовые, семинаристы. Но больше всего знаний Фет впитал из окружающей природы, крестьянского уклада и сельского быта. Он любил подолгу общаться с горничными, которые рассказывали сказки и предания. В 14 лет мальчика отправили в немецкую школу-пансионат Крюммера в эстонский город Выру. Именно там он полюбил стихи Александра Пушкина. В 1837 году юный Фет приехал в Москву, где продолжил обучение в пансионе профессора всеобщей истории Михаила Погодина.

Первые стихотворения

В 1838 году Фет поступил на юридический факультет Московского университета, но вскоре перешел на историко-филологический. С первого курса он писал стихи, которые заинтересовали однокурсников. Юноша решил показать их профессору Погодину, а тот – писателю Николаю Гоголю. Вскоре Погодин передал отзыв знаменитого классика: «Гоголь сказал, это несомненное дарование».

В 1840 году вышел первый сборник стихов Фета «Лирический пантеон». Через год стихи Фета уже регулярно печатал журнал Погодина «Москвитянин», а позднее журнал «Отечественные записки». В последнем за год вышло 85 стихотворений.

Мысль вернуть дворянский титул не покидала Афанасия Фета, и он решил поступить на военную службу: офицерский чин давал право на потомственное дворянство. В 1845 году его приняли унтер-офицером в Орденский кирасирский полк в Херсонесской губернии, а через год произвели в корнеты.

В 1850 году Фет выпустил второй сборник стихотворений, который хвалили на страницах крупных российских журналов. К этому времени его перевели в чин поручика и расквартировали ближе к столице. Афанасий Фет участвовал в Крымской кампании, служа в войсках которые охраняли эстонское побережье.

В 1854 году в Санкт-Петербурге поэт вошел в литературный круг «Современника», где познакомился с писателями Некрасовым, Гончаровым и Тургеневым. Под надзором Тургенева второй сборник фетовских стихотворений тщательно переработали, и в 1856 году опубликовали «Стихотворения А. А. Фета». Поэт хоть и принял исправления известного писателя, но позже признавался, что «издание из-под редакции Тургенева вышло настолько же очищенным, насколько и изувеченным».

Воодушевленный успехом, Фет начал писать целые поэмы, повести в стихах, художественную прозу, а также путевые очерки и критические статьи. Кроме того, переводил произведения Генриха Гейне, Иоганна Гете, Андре Шенье, Адама Мицкевича и других поэтов.

Любовь и брак

Афанасий Афанасьевич Фет при жизни был парадоксальной фигурой: перед современниками он представал как задумчивый и мрачный человек, биографию которого окружают мистические ореолы. Поэтому в голове любителей поэзии возникал диссонанс, некоторые не могли понять, как этот обремененный житейскими заботами человек мог с таким лиризмом воспевать природу и любовь.

Летом 1848 года Афанасий Фет познакомился с красавицей Марией Лазич, которая стала его первой и страстной любовью. Но Фет, не имея собственных средств, счел невозможным заключать брак с бесприданницей. Он не хотел обрекать их союз на нищету.

В 1857 году Афанасий Фет женился на Марии Боткиной, наследнице богатого купеческого рода. Это был брак по расчету, обернувшийся благом. Между супругами не было юношеской страсти, но присутствовали уважение, теплота, доверие и любовь.

В следующем году в чине гвардейского штабс-ротмистра Фет вышел в отставку, так и не добившись дворянства. Супруги поселились сначала в Москве, а в 1860 году в имении Степановка. Их брак продлился 35 лет.

Как говорил Иван Тургенев, «он [Фет] теперь сделался агрономом-хозяином до отчаянности, отпустил бороду до чресл, о литературе слышать не хочет и Музу прогнал взашею...». Фет посвятил себя сельским заботам и домашнему хозяйству: выращивал зерновые культуры, проектировал конный завод, держал коров, овец, птицу, разводил пчел, рыбу. Из Степановки Фет сделал образцовую усадьбу: показатели урожаев с его полей поднимали статистику губернии.

Однако в 1863 году поэт выпустил еще одну книгу – двухтомник своих стихотворений. Одни критики встретили книгу радостно, отмечая «прекрасный лирический талант» писателя, другие обрушились на него с резкими статьями и пародиями.

В 1867 году Афанасия Фета выбрали мировым судьей. Это во многом повлияло и на то, что через 10 лет по императорскому указу за ним наконец-то утвердили фамилию Шеншин и вернули дворянский титул. Но свои произведения писатель продолжил подписывать фамилией Фет.

На помещика Шеншина легло много новых забот, но он не забросил литературу. После 20-летнего перерыва в 1883 году вышла новая поэтическая книга – «Вечерние огни». К этому времени Фет смирился с тем, что его произведения «для немногих». «Людям не нужна моя литература, а мне не нужны дураки», – говорил он.

В последние годы жизни Фет получил общественное признание. В 1884 году за перевод сочинений Горация он стал первым лауреатом полной Пушкинской премии Императорской Академии наук. Через два года поэта избрали ее членом-корреспондентом. В 1888 году Афанасия Фета лично представили императору Александру III и присвоили придворное звание камергера.

Великий лирик

3 декабря 1892 года Фет попросил жену позвать доктора, а тем временем продиктовал секретарше: «Не понимаю сознательного преумножения неизбежных страданий. Добровольно иду к неизбежному» и подписал «Фет (Шеншин)». Писатель скончался от сердечного приступа. Афанасия Фета похоронили в селе Клейменово, родовом имении Шеншиных.

Уже после смерти писателя, в 1893 году, вышел последний том мемуаров «Ранние годы моей жизни». Также Фет не успел выпустить и том, завершающий цикл стихотворений «Вечерние огни». Произведения для этой поэтической книги вошли в двухтомник «Лирические стихотворения», который в 1894 году издали Николай Страхов и великий князь Константин Романов.

Более 180 стихотворений Афанасия Фета положены на музыку. Композитор Чайковский писал поэту К. Романову: «Фет есть явление исключительное. Это не просто поэт, скорее поэт-музыкант, как бы избегающий даже таких тем, которые легко поддаются выражению словом». А Константин Паустовский считал Фета основоположником космической лирики.

На родине великого поэта, в селе Клейменово, ежегодно проходит литературный праздник «Фетовская весна».

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