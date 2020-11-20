Чтобы там ни говорили, но пандемия крепко ударила по большей части населения. Многие потеряли работу, иным сократили зарплату. Мелкие фирмы и фирмочки просто разорились, отправив своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска или просто уволив…

Не повезло и крупным супер- гипермаркетам. На днях, снабдившись маской и перчатками, зашел в «Цветной парк». Зрелище унылое: часть бутиков закрыты, в оставшихся продавцы в масках уткнулись в гаджеты и компьютеры. Покупателей – единицы. И не только из-за боязни заразиться… просто у большинства уже нет средств на покупки. Берут только самое необходимое и подешевле…

Другими словами, для подавляющего большинства россиян пандемия коронавируса принесла серьезные убытки. Но, как оказалось, для некоторых карантин стал временем «большого куша». Особо оживились жулики и спекулянты самого разного масштаба и в первую очередь – аптечные. Как только какие-то препараты стали пользоваться повышенным спросом, дельцы от фармакопеи тут же задрали цены. Так, например, если раньше стоившие копейки санитайзеры редко кому были нужны, то сейчас такой флакончик есть практически у каждого, но и цена на него вместе со спросом выросла в сотни раз! То же и с масками. И если в ближайшем супермаркете маска стоит от восьми до десяти рублей, то в коммерческих аптеках от 26 до 40! Хотя, сдается, что этот такой нынче совершенно необходимый каждому аксессуар, который изготавливают сейчас сотни, если не тысячи мастерских, можно было бы раздавать и бесплатно. Кстати, так делают уже во многих городах… А у нас областной Минздрав до сих пор приходит в себя после скандала с закупкой контрафактных, то есть поддельных медицинских масок. Сейчас следователи разбираются, каким образом сын министра здравоохранения сумел получить этот контракт, «заработав» 40 миллионов рублей из бюджета.

Похоже, не лучшим образом выглядит ситуация и с медицинским автотранспортом. В Иркутске дошло до того, что врачей на вызовы доставляли водители-добровольцы. Спохватившийся Минздрав вскоре запретил «самодеятельность», объяснив, что машин хватает. В то же время иркутяне замечали машины скорой помощи на перевозке товаров с вещевых рынков… Естественно, не бесплатно. Следственный комитет уже проверяет причастность высокопоставленных медиков к сомнительным закупкам для нужд медицины. Есть надежда, что хоть какой-то минимальный порядок в этой области будет наведен.

Но особенно активизировались во времена пандемии электронные мошенники. Причем чуть не каждый день появляются все новые и новые способы выманивания денег у сограждан. Так, в интернете предлагают дорогостоящие препараты для лечения различных недугов, ну и, конечно, в первую очередь – ковида. Вот на днях возник новый ресурс – сайт несуществующей организации «Ассоциация заслуженных врачей России». Его реклама появляется на сторонних сайтах в виде push-уведомлений. На сайте посетителю предложено заполнить анкету о здоровье, после чего ему сообщают, что в России «запущена программа поддержки людей с таким же недугом». Ссылка на сайт о поддержке выводит на ресурс, где предлагается приобрести препарат для лечения. Покупателю обещают «волшебную цену» или крупную скидку, но итоговая цена все равно составляет несколько десятков тысяч рублей. Для приобретения препарата необходимо оставить номер телефона. Аферист перезванивает клиенту и объясняет, что акция действует только при покупке нескольких упаковок волшебного лекарства, поскольку принимать его нужно курсом. И вот тут нужно смотреть особенно внимательно, если не хотите быть обманутыми, – обратите внимание на то, что на таких мошеннических сайтах никогда не указываются данные об организации, продающей препараты (ИНН и лицензия). Они обязательно должны быть! И лучше на эти сайты не соваться!

Кроме того, вас должны насторожить яркость сайта, размер скидки, а также то, что для покупки лекарств якобы через интернет-магазин деньги нужно переводить на карту конкретному физическому лицу…

На днях появилось еще одно новшество – мошенники стали использовать кадры с участием членов правительства РФ. Сначала зрителям показывают отрывки из выступлений глав Минтруда – Антона Котякова, Минцифры – Максута Шадаева и ФНС – Даниила Егорова, в которых министры рассказывают о положенных россиянам выплатах. Дальше идет инструкция, как эти выплаты получить. Пользователь открывает вкладку описания к видео, находит там рабочую ссылку на сайт, имитирующий интернет-страницу какого-нибудь государственного органа. Далее сайт просит ввести в анкету личные данные, в том числе реквизиты банковской карты. Завладев этой информацией, мошенники списывают все средства со счета жертвы. Кроме того, жулики могут предложить жертве перевести небольшую сумму денег на оплату услуг юриста.

Еще раньше в интернете появился другой способ мошенничества. Злоумышленники создали и продвигают ресурс, выдаваемый за одно из российских средств массовой информации. Под видом СМИ на несуществующей платформе «Газпрома» граждан заманивают обещанием заработать несколько сотен тысяч рублей.

А потому совет: не переходите по незнакомым ссылкам! Будьте бдительны!

К сожалению, с компьютерной грамотностью и бдительностью у нас не очень. Почти каждый день приносит информацию об ограбленных иркутянах. Порой на десятки, а то и сотни тысяч рублей, часто – последних. И вернуть эти деньги чаще всего невозможно!

Жулики, мошенники были всегда. Думается, они появились с началом товарно-денежных отношений на планете. С ними боролись. Когда успешно, когда – не очень. Но особо мерзко это мародерство выглядит сейчас, на фоне всеобщей беды и страха за жизнь близких и свою собственную. И думается, что наряду с борьбой за здоровье граждан властям надо обратить самое пристальное внимание и на эту отнюдь не самую маленькую проблему…

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