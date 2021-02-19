Как воспитать патриота и гражданина?

Прошедший «протестный январь» нам многое показал, над многим заставил задуматься. Нет, про то, что не всё так ладно в нашем королевстве, где одни по-прежнему воруют, другие закрывают на все это глаза и продолжают жить для себя, ни во что не вмешиваясь, третьи изредка протестуют (и против воровства, и против такого вот образа жизни), мы знали и раньше.

Потрясло нас вдруг осознание того, что основной протестной массой на этот раз стала молодежь, порой даже несовершеннолетняя. Как будто мы забыли, что именно руками молодых всегда в истории свершались все насильственные и революционные изменения в обществе, так как их, не умудренных ещё жизненным опытом, импульсивных, по-юношески верящих в справедливость, всегда легче поднять на баррикады. А они ведь без взрослого пригляда чёрт-те что могут наворотить!

Осознав это, мы спохватились и задумались: а что там у нас в стране с воспитанием молодежи вообще и с патриотическим воспитанием её в частности? А вникнув в глубину проблемы, ошарашено воскликнули вослед незабвенному Саахову из «Кавказкой пленницы»: «Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь!».

И то верно – плохо. Скорее даже – никак. Теперь мы ее лишь учим, точнее – предоставляем знания. В виде образовательной услуги. Вопросы же воспитания из современной школы, средних и высших учебных заведений ушли если не совсем, то на второй-третий план точно. Мы забыли замечательные слова выдающегося педагога К. Д. Ушинского: «Воспитывая – обучай. Обучая – воспитывай». Эта обязанность возложена теперь на семью. А в семье, чего уж там греха таить, тоже особо этим не заморачиваются. Главное – работа, достаток в доме. А ребенок был бы одет, обут, накормлен и вовремя доставлен на место учебы или полезных для здоровья и физического развития занятий. Не до патриотизма там всякого.

Государство же, стыдливо убрав из Конституции современной России такое понятие как идеология, ставшее чуть ли не ругательным в нынешнем вроде как капиталистическом обществе, вместе с водой выплеснуло и ребенка – воспитание. И прежде всего – патриотическое.

Стоит ли теперь удивляться, что за эти 30 лет новой России поднялось уже не одно поколение молодых людей, воспринимающих, например, героическое прошлое своей страны в лучшем случае как сказку. Красивую, если она художественно и талантливо обработана в современных фильмах. Нудную, если это доводится кондовым языком в отведенные программой обязательные часы обучения. Да и в последние годы советской власти это преподавание было больше заформализовано: герои Великой Отечественной войны Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, Николай Гастелло да еще герои-краснодонцы; разобрать-собрать автомат в отведенное время – вот и весь перечень «патриотических» знаний.

Обо всём этом мы недавно говорили в созданном пару лет назад муниципальном Иркутском городском центре «Патриот» с его директором, генерал-майором в отставке, профессором А. Г. Барсуковым. Наша встреча состоялась вскоре после заседания круглого стола с участием членов региональной патриотической общественной организации «Клуб генералов Иркутской области», губернатора области И. И. Кобзева, специалистов по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Этот круглый стол проходил, правда, в другом «Патриоте» – военно-патриотическом парке, созданном год назад в Иркутске при поддержке правительства области и РФ и в большей части на президентский грант. Символично, что заседание круглого стола проходило аккурат в день второго «протестного дня» и было посвящено проблемам патриотического воспитания молодежи в современных условиях.

Александр Григорьевич водил меня по учебным классам своего «Патриота», показывал учебные образцы, знакомил с преподавателями и курсантами центра и все говорил-говорил. С болью об упущенном для подобного патриотического воспитания времени и об упущенном в связи с этим уже не одном поколении молодых людей и с гордостью за своих теперешних воспитанников. За то, что удалось в свое время убедить мэра Иркутска Дмитрия Бердникова создать такой центр. За то, что теперь вот и область, и само государство, осознав всю важность и остроту проблемы патриотического воспитания будущих поколений страны, всерьез начинает этим заниматься.

Я слушал его, смотрел на довольных своими занятиями юнармейцев, вспоминал, с какой гордостью они рассказывали о подвигах своих предков, с каким удовольствием и как красиво принимали участие в парадах на главной площади Иркутска, и внутри меня крепла уверенность, что не все еще в этом воспитании потеряно, что встанут еще в общий строй со своими отцами и дедами в этой стране новые патриоты.

Расскажите об этом своим друзьям!

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