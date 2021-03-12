Как быстротечно время! И как оно непримиримо...

И действительно – как же всё-таки это время быстротечно! Недавно, вспоминая и сопоставляя былые события, спохватился и ахнул: а ведь нынче осенью будет круглая дата со дня исторического, для многих драматического и даже трагического и уж, без всякого сомнения, всемирно значимого события – 30-летие распада СССР! (Ну, или развала, распила, уничтожения, ликвидации – это уж как кому больше видится со своей личной колокольни.)

Будет уже почти треть века (!), как нет того государства, в котором мы прожили большую (а для многих и лучшую) часть своей жизни. И вот теперь, считай, уже полжизни, мы живем в новом государственном образовании, для которого (за столько-то лет!) так, по большому счёту, и не определили пока ни общественного строя, ни отношения к собственности или друг к другу. То ли это у нас социализм со звериным оскалом, то ли капитализм с человеческим лицом? Вокруг всё – колхозное? моё? или всё-таки дядино? (московского, соседского или забугорного – уже не суть важно). Да и друг другу мы теперь кто? «Господин-товарищ-барин», как говаривал беспризорник в советском еще фильме «Трактир на Пятницкой».

И, самое главное, 30 лет – это много или мало? Для страны, общества, народа. Нам стоит ещё поспорить и побороться или пора всё-таки успокоиться и начинать нормально жить? А может, следует до 40-летия ещё десяток лет побродить в раздумьях и спорах по пустыне?

Время, конечно же, – категория философская. Его хоть так положь-растяни, хоть этак – все относительно. Как вот воспринимают те события 30-летней давности, да и нас самих с нашими спорами о нужности-ненужности тех преобразований наши же дети и внуки? Сдается, что уже и никак. Они, молодые, хотят жить по своему разумению, и не прошлым, а будущим. И те события, и на нас самих они воспринимают уже как нечто доисторическое. Вспомнил вот, как мой внук, увидев как-то у меня на груди награды (общественные), посмотрел на меня восторженно и спросил: «Деда, а на войне страшно было?» И вот как ему, шестилетнему, было объяснить, что два эти события – «война с немцами» и «конец страны, в которой когда-то жил дед», – были оба хоть и давно, но всё же в разные эпохи?

И нам в молодости тоже казалось, что 30 лет – это целая жизнь. А люди, живущие тогда с нами и среди нас – наши отцы-матери, соседи-односельчане – что треть столетия тому назад свернули шею фашизму и заново отстроили разрушенные войной города, казались нам тоже чуть ли не историческими личностями, героями какой-то другой далекой эпохи. И мы их тоже порой не понимали, когда они, посуровев, замолкали в ответ на нашу просьбу рассказать о войне или о времени их молодости. Только много позже мы осознавали, что далеко не все там было радужно, героически и справедливо.

А им, в свою очередь, такими же полумифическими личностями казались их отцы и деды, что свершили великую, как им потом внушили, Октябрьскую революцию для завоевания свободы, земли и равенства. А потом они годами убивали друг друга в гражданскую. А потом выжившие, так ничего и не увидев из завоеванного, десятилетиями жили рядом. И не только мирно и дружно, но и с завистью, ненавистью и пакостью друг к другу. Ведь не только такие сильные чувства, как любовь и дружба, могут быть вечными. Ненависть, смертельная обида тоже бывают неподвластны времени. Никогда не забуду трагедию, так поразившую меня в детстве, когда односельчанин дед Прокоп зарезал деда Гаврилу за то, что тот, будучи в составе комбеда, несправедливо раскулачил его сорок лет назад, забрав лишнего бычка.

И ведь многие люди тех времён вот так же и жили всю жизнь рядом, смертельно ненавидя друг друга, и так и не примирившись до самой своей кончины.

Так что стоит ли удивляться, что до сих пор не берет мир сторонников двух разных взглядов на такое эпохальное событие, как распад СССР?

...Недавно вот отмечал свой 90-летний юбилей «прораб перестройки», первый и последний президент СССР М. С. Горбачев. Господи, каких только противоречивых оценок его деятельности, его роли в переустройстве или, напротив, в распаде страны мы не услышали за эти дни! Это лишний раз показало, что многие из нас по-прежнему непримиримы, и что на вопросы: «Что это было?» «Как и почему?» «Что делать, чтобы подобного не повторилось?» по-прежнему нет ответов. Их и не будет до тех пор, пока мы (сами для себя и в масштабах государства) не определим: кто мы, куда идём и чего всё-таки строим? И пока мы в этом не разберемся и не поймём этого, мы ведь не успокоимся.

Единственно, что хочется пожелать, – давайте разбираться мирно, без резни друг друга за потерянного бычка, а в виде дискуссий, на страницах хотя бы нашей газеты. Разбираться, договариваться и примиряться. Время, пусть даже после нас, не должно оставаться непримиримым.

P. S. А для затравки дискуссии предлагаем статью из газеты «Правда» (стр. 9, 20). Ее заголовок «Вознесение предателя к высшему руководству» уже неоднозначен и тенденциозен сам по себе, но вот откровения о том, что творилось за закрытыми дверями власти в то непростое время, какие группировки, как и под чьим влиянием боролись тогда за эту власть, – будет вам небезынтересно. А со следующего номера мы начнем публиковать воспоминания Игоря Широбокова, делегата I Съезда народных депутатов России и непосредственного участника событий накануне развала страны.

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