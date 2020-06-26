Голосовать нельзя игнорировать

Со вчерашнего дня и по 1 июля включительно нам предоставили возможность проголосовать по поправкам в Конституцию России. Хочу сразу обозначить свою позицию: на участок пойду и голосовать за поправки буду. Почему?

А почему я должен быть против целого ряда поправок, улучшающих жизнь большинства людей в моей стране, регулирующих по обновлённым правилам основные принципы этой жизни, серьезно изменившейся за последние три десятилетия?

Что, например, плохого в том, что Конституцией, в случае принятия поправок, будет запрещено отчуждение территорий государства, что главным приоритетом в нём обозначены дети, а русский язык – государствообразующим языком в нашей многонациональной стране?

Или что плохого в том, что будет восстановлено уважение к человеку труда, попранное в последние десятилетия, что государство закрепит в основном своём законе хоть какой-то минимум по зарплате и гарантию по компенсации пенсий?

А уж за то, что чиновникам высшего эшелона власти нельзя будет теперь иметь иностранное гражданство и счета за бугром, а разным извращенцам типа родитель № 1 и родитель № 2 заводить семьи с детьми – не проголосует разве что только ненормальный.

Да много чего ещё полезного и даже жизненно необходимого заложено в этих изменениях Конституции. И что теперь из-за неприятия пары-тройки других поправок бойкотировать голосование, выплёскивать с грязной водой и ребёнка?

Большой «ложкой дёгтя» в предполагаемом изменении Конституции многие считают внушительный блок поправок, касающихся власти – её укрепления, перераспределение полномочий меж ее ветвями, уровнями, фигурами. Свою выгоду в этом процессе власть, конечно же, предусматривает. И что? Пусть себе кроят то, что уже и так имеют, как хотят! Лишь бы лишнего от нас себе не урвали – тут, действительно, ухо надо держать востро. Да и потом, вот мы с вами, простой народ, хоть когда-то в истории страны, царского ли периода, советского или теперешнего, вроде как капиталистического, имели в руках эту самую власть? Вот то-то и оно!

Но главным затыком якобы «протестующего электората» стала поправка о предполагаемом обнулении сроков правления нынешнего президента. «Это что же, он теперь вечно править будет?» Ну, во-первых, вечных у нас не бывает. Во-вторых, что же нам мешает не избирать его по окончанию нынешнего срока?

Да и потом, это приносило нашему государству больше пользы, чем вреда, – именно при многолетнем правлении оно развивалась, разрасталось и крепло. Взять хотя бы правление Петра I, Екатерины II или того же И. И. Сталина. Да и нынешнее возрождение страны, как не крути, происходит именно при многолетнем правлении. Народу, правда, от любого правления не легче. А когда ему вольготно и радостно жилось на Руси?

Государство на то и государство, что во все времена было не только образующей народ силой, но и его инквизитором – забирало у одних и давало другим. Естественно, не забывая при этом о себе и своих «наиболее ярких представителях». Великим инквизитором государство становится, когда делает это более-менее справедливо. Нарушил этот баланс, и на тебе – волнения, бунты, революция, массовое истребление этого самого народа…

Давайте посмотрим правде в глаза. Разве нынешняя власть, её высшее должностное лицо, совсем бездействует по урегулированию той самой справедливости? Не знаю, кому как, но мне позавчерашнее обращение президента с его очередными мерами поддержки простого народа добавило желание идти на голосование по поправкам. Как и грандиозный парад к юбилею Победы. Убавило, правда, очередное повышение цен на топливо, которое опять потянет за собой рост цен на всё и вся.

Стабильность государства – вот что сейчас для нас главное. Ну не хотим же мы, в самом деле, того, что происходило у нас в стране столетие назад и тридцать лет тому как, или происходит сейчас в Европе, Америке да и у наших бывших братьев-славян.

Нынешняя власть, как бы кто к ней не относился, эту стабильность хоть как-то обеспечивает. Потому я и буду голосовать. Думая о внуках, о последующих поколениях, о будущем России. Они, эти поколения, если захотят вновь изменить условия существования в этом государстве, пусть уж делают это потом сами.

Знаю, какие настроения бродят сейчас в головах многих сограждан, включая и нашего брата-пенсионера. В соцсетях десятками распространяются посылы о великом и ужасном Путине, разные воззвания о том, что якобы народ России принуждают стать соучастником преступления против самого себя, уничтожения россиян, замещения их пришлыми; что цель голосования у власти одна – оставить нынешнего президента и тем самым вогнать народ в вечное рабство, что наиболее активная часть электората – бюджетники и пенсионеры – чуть ли не пятая колонна своего народа.

Но не надо думать, что там вещают лишь отдельные правдорубы – на информационном поле сетей активно пасутся и скрадывают своих жертв не только противники нынешней власти, но и откровенные враги нашей страны. Меньше слушайте различных кликуш. Больше доверяйте своему опыту и здравому смыслу.

А противникам любой государственности стоит напомнить пророческие слова Петра Столыпина, которые он 113 лет назад при обсуждении в государственной думе России вопроса собственности и вовлечении крестьян в управление страной через государевы земли сказал о таких вот противниках государственности: «Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!»

Так что, дорогие читатели, если вы хотите, чтобы наша Россия действительно была Великой, сами принимайте решение – где вы поставите запятую во фразе, вынесенной в заголовок этой статьи.

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