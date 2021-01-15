Делать добро по мочи своей

В нынешнее трудное время, когда свалившаяся на всех нас заморская зараза сильно усложнила жизнь и отдельных людей, и трудовых коллективов, и экономики страны в целом, особо актуальным становится помощь друг другу: человека – человеку, предприятия – своим работникам и обществу, государства – особо нуждающимся гражданам и некоторым отраслям.

В нашем отечестве, где испокон веков люди на каком-то генетическом уровне были проникнуты состраданием к ближнему, это было всегда. Причём не только к ближнему, но и к разбойнику или государеву отступнику и даже к вчерашнему врагу. Достаточно вспомнить, как сердобольные женщины оставляли на пути этапа каторжан съестное, как подкармливали пленных немцев. Сейчас же, в это сложное для всех время, такое бескорыстие, помощь и сострадание становятся особо ценными.

Посредством СМИ мы знаем теперь о помощи волонтерами десяткам тысяч пожилых граждан, блокированных ковидом в своих жилищах, о героическом труде наших медиков, что сутками, неделями, месяцами не покидают своих «красных зон», спасая больных. Знаем, как государство, президент, правительство оказывают хоть какую-то помощь детям страны, малому и среднему бизнесу, социально ориентированным отраслям экономики. Знаем, потому что за такой государевой помощью стоит мощная, государева же, пропагандистская машина.

А вот о том, как выкарабкиваются в сложнейших экономических условиях отдельные предприятия, этот самый малый и средний бизнес, пишется и говорится гораздо меньше – их-то пропагандировать без оплаты рассказа о себе в СМИ особо и некому. А они не только выкарабкиваются, но и по принципу «выживая сам – помоги другим» оказывают посильную помощь не только своим сотрудникам, но и сторонним организациям, социальным учреждениям.

Вот поэтому мы у себя в газете под рубрикой, вынесенной в заголовок этой статьи, будем рассказывать о таких предприятиях и людях, что общую беду восприняли как свою.

Сегодня хотелось бы упомянуть об одном таком предприятии – ОАО «Байкалкварцсамоцветы» и его директоре Д. С. Костюкове, недавно преждевременно ушедшем от нас после тяжелой скоропалительной болезни.

В непростое для экономики время это предприятие не только остается на плаву и даже наращивает свое производство, но и продолжает заниматься (как и на протяжении уже десятка лет) таким вот подвижничеством. Они, кстати, помогают и в выпуске нашей газеты.

Об этом подвижничестве в сложные ковидовские времена я узнал случайно из разговоров с сотрудниками фирмы, когда недавно был на поминовении Дениса Сергеевича.

Оказывается, с самого начала пандемии здесь был взят курс не только на сохранение и сбережение собственного коллектива, но и на помощь другим.

В «Байкалкварцсамоцветах», начиная с марта прошлого года, ежемесячно за счет фирмы проводятся обследования всего коллектива на ковид, постоянная санобработка всех помещений, выдача масок, дезинфицирующих средств и дополнительного питания, доставка на работу и с работы осуществляется своим транспортом.

Немногих работников с признаками ковида по программе дополнительного медицинского страхования сразу же отправляли на больничный с сохранением зарплаты, а во время весенней вспышки, чтобы предотвратить массовое заболевание в двухнедельный отпуск с охранением 100 % зарплаты был отпущен уже весь коллектив.

Что же касается помощи другим, то силами предприятия для работников подстанции скорой помощи Иркутска было организовано горячее питание, для областной инфекционной больницы закуплен необходимый набор масок, а для областной клинической больницы и участковой в Зиминском районе – 600 защитных комплектов медиков «каспер».

И все это на фоне непрекращающейся помощи районам, где они добывают сырье, родному посёлку, где трудятся, городу, в котором живут. Мы уже писали в своей газете, как на местах дислокации своих сырьедобывающих участков они помогали с возведением дацана, церкви, клуба, школы… Или как по просьбе ветеранов в ряде посёлков области воздвигли памятники участникам войны, да такие, что и в Иркутске уже давно не ставили. В родном селе Смоленщина так вообще весь соцкультбыт на себе замкнули: помогают строить и обеспечивать всем необходимым детсады, школы, спортсооружения, поселковый клуб. Постоянно помогают и детям: операции дорогостоящие оплачивают, необходимую оргтехнику в школы закупают, фестивали да конкурсы разные для детей района и области устраивают.

Писали мы и о том, как в конце 2019 года был смонтирован, а в августе минувшего года освещен и передан в дар храму Иркутска Преображения Господня уникальный иконостас, выполненный из знаменитых сибирских самоцветов мастерами предприятия.

И таких примеров помощи в копилке предприятия множество – вся приёмная БКС увешена многочисленными благодарностями за служение людям и обществу.

Сейчас это стало модно называть социальной ответственностью бизнеса. Но это понятие больше трактуется как специальные действия за счёт организации, направленные хоть на и благо общества, но и для улучшения собственного бизнеса, развития и повышения прибыли своего предприятия.

Прибылью от таких даров, как вы сами понимаете, тут и не пахнет.

Поэтому на БКС такие поступки принято называть помощью. А по-старинному «помочь» происходит от понятия помогать людям, делать им добро по мочи (силе, возможности) своей, будь то сезонные работы соседу, строительство дома односельчанину или помощь всем миром страждущим, погорельцам, больным…

Такое отношение на предприятии пошло еще от прежнего руководителя и основателя фирмы в его новом качестве – Сергея Петровича Костюкова. Его сын с успехом продолжил эту практику. Хорошо помню его слова из интервью нашей газете: «Считаю, что если ты живешь и работаешь на этой земле, должен в неё вкладывать. Это моя твердая позиция. Без социальной политики, без помощи людям на местах ни одна уважающая себя организация не сможет долго существовать. Да и достичь определенных высот в своем деле».

Эта позиция Дениса Костюкова остается на фирме и после его ухода.

Расскажите об этом своим друзьям!

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