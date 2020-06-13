Черно-белая партия Америки. Белые когда-то начали и теперь проигрывают…

«Да будь я и негром преклонных годов…» За рабство всех предков мстить вечно готов?!

Боюсь показаться не толерантным и даже бесчеловечным, но тем, что происходит сейчас в Америке, я удовлетворён. «Великая американская революция», о которой так долго говорили разномастные политологи, похоже, началась – там налицо революционная ситуация, когда один класс восстал против другого. Правда, вопреки теории революций, эти классы из разных рас.

Уже две недели в США идёт настоящая война чёрных и белых против, якобы, дискриминации одних другими – кровавые столкновения с полицией, погромы, грабёжи, мародёрство, сотни погибших. На усмирение брошены не только органы правопорядка, но и армия.

Такого восстания чёрных против белых Америка не знала, пожалуй, с конца 60-х годов, когда убили негритянского лидера Мартена Лютера Кинга. И повод для смуты – смерть чернокожего Джорджа Флойда от рук белого полицейского Дерека Шовина – явно надуманный. Он сродни убийству сербским гимназистом Гаврилой Принципом венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году. Тогда сильным мира сего позарез был нужен повод для начала Первой мировой войны. И он нашелся!

Как нашлось (и именно сейчас!) «великое покаяние» белых перед чёрными за рабство полуторастолетней давности! Это равно тому, если бы у нас сейчас все «дети кухарок» стали бы просить прощения у почти несохранившихся потомков дворян…

Простых американцев, конечно, жалко – они стали заложниками большой политигры. Но с другой стороны: становиться «молчаливыми ягнятами» или «чёрными волками» их ведь никто насильно не заставляет?

Почему в Штатах это полыхнуло именно сейчас? Ведь негров продолжали «линчевать» все эти полтора столетия после отмены рабства: отдельные заведения для чёрных и белых, ограничения в правах и на работу, целые районы городов для афроамериканцев. Это только в кино у них показушная толерантность и равенство всех рас. В жизни всё иначе.

Конечно, вывод транснациональными корпорациями своего производства в другие страны с дешевой рабочей силой и отсутствие квалифицированной работы у себя в стране сделали своё чёрное дело – 40 миллионов жителей Америки живут на пособия по безработице. Молодые чернокожие не умеют и не хотят работать, лишены возможности обучения и карьерного роста. Добавьте сюда свободную продажу наркоты и оружия, и все станет понятным. Что им остаётся делать, как не идти на улицу и качать права за тяжёлое наследство от своих поруганных предков-рабов?

Всем этим и воспользовались умело кукловоды политического закулисья. В борьбе за власть, в желании владеть этой страной, а через неё и всем миром, две политические группировки США настолько потеряли берега, что готовы поставить под угрозу целостность и существование своего государства.

Так что дело тут не только в расовой дискриминации, тяжелом наследии рабства или жестокости полиции в отношении чернокожих – идёт война не рас, а политических кланов. А на войне – все средства хороши. И их оригинальный ход – заставить потомков белых на коленях покаяться перед потомками чёрных за рабство их предков – ещё войдёт в анналы пиар-служб мира!

Но вот что хочется пожелать этим кукловодам – будьте тогда уж последовательны. Покайтесь и перед краснокожими, которых почти истребили на их исконной земле; перед японцами, на которых сбросили атомные бомбы; перед вьетнамцами, которых испепеляли напалмом и травили газами. А также перед сербами в боснийской бойне, перед иракцами, ливийцами и другими народами Африки и Ближнего Востока, когда вторгались туда, свергали их правительство и более полувека качали оттуда прибыль. Да и перед странами почти всего мира покайтесь, где успели нагадить, принести нищету и разруху своими локальными войнами и цветными революциями. Что, кишка тонка?

…Года четыре назад я уже писал про то, как третирует весь мир это «самое справедливое демократическое государство». Что оно, созданное потомками сбежавших со всего света любителей лёгкой наживы, бандитов, воров и убийц, и не может существовать иначе.

«Страны старого света с умилением неопытных родителей смотрели, как растёт и развивается эта молодая демократия в условиях неограниченной свободы… Так и не заметили, как пацан заматерел, обнаглел и превратившись в отпетого бандита, стал терроризировать всю округу. Под его «колпаком» с постановкой «на счётчик» вдруг оказались уже все, включая и их. Потом «родители» спохватились – под угрозой оказалась и их собственная целостность и безопасность. Но было поздно: волчонок подрос и превратился в монстра с мощными финансовыми, военными и научно-техническими клыками. Он настолько окреп, что найти на него управу уже не могут всем миром. Но делать-то это всё равно когда-то придётся, если мы хотим, чтобы этот мир жил дальше».

Похоже, время это настало. На протяжении десятков лет, безнаказанно занимаясь экспортом своей хвалёной демократии и цветных революций, США дождались, когда этот их «товар» бумерангом вернулся на родину. И эта «самая передовая и демократичная страна» наконец-то узнает, что бунт, бессмысленный и беспощадный, может быть не только русским! В стране, где такая непримиримость классов и рас, пропасть между бедными и богатыми, где на руках у населения огромная масса оружия, рванёт так, что им будет не до вмешательства в дела других стран. А это, в свою очередь, может аукнуться уже во всём мире – как ни крути, но военный и ядерный потенциал Штатов крупнейший на планете.

И вряд ли закостенелая старческая политэлита США сможет учесть печальный опыт своих давних недругов, когда при их прямом участии в начале 90-х годов Ельцин и Горбачёв настолько увлеклись борьбой за власть, что профукали великую страну.

Мы-то, слава богу, хотя и частично, но возродились. Вот завтра будем праздновать день рождения своей обновленной Родины. В ней много чего ещё надо сделать, много чего не хватает, но вот стабильности, порядку, умению жить в мире с населяющими её народами хваленой Америке у нас ещё учиться да учиться!

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