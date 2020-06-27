Жадность сгубила: помощницу Элины Быстрицкой осудили на 3,5 года

Дело помощницы Элины Быстрицкой наконец-то подошло к своему логическому завершению. Суд приговорил Ксению Рубцову к 3,5 годам колонии, к тому же теперь она должна вернуть семье артистки крупную сумму денег.

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Когда-то Ксения Рубцова была директором Элины Быстрицкой и её ближайшим помощником. После смерти актрисы на неё посыпались обвинения от сестры Элины – Софьи Шегельман. Речь шла о хищении почти 35 миллионов рублей! Теперь Рубцовой придётся где-то искать огромную сумму, ведь суд обязал её возместить ущерб семье почившей артистки. Впрочем, как известно, в колонии особо денег не заработаешь, но именно там проведёт ближайшие 3 года и 6 месяцев экс-помощница Быстрицкой.

А ведь ещё в период следствия Рубцова оправдывалась, мол, это она одна заботилась о пожилой актрисе, а вот её сестра, наоборот, лишь пыталась заполучить огромное наследство своей родственницы.

В одном из скандальных шоу Рубцова рассказала о своих отношениях с Быстрицкой.

– У нас с Элиной Авраамовной не было официальных договоров. Порой мы даже конфликтовали по каким-то творческим моментам. Однажды она меня обидела, я уехала домой, выключила все телефоны, чтобы больше никогда не общаться с ней. Я обидчива, но отходчива. Когда приехала домой, включила телефон, то увидела уведомления от Быстрицкой. Оказалось, она звонила моим родителям, друзьям и пыталась узнать, что со мной случилось. «Ты что, решила от меня избавиться?! Да я тебя из-под земли достану», — такими были слова актрисы, когда она до меня дозвонилась. Если бы она узнала, что на меня завели уголовное дело, то подняла бы бунт, – но теперь её словам верят ещё меньше, ведь суд официально подтвердил вину помощницы.

На деле оказалось, что Рубцова действительно не стеснялась воровать огромные суммы прямо из-под носа у Быстрицкой. Однажды она взяла 200 тысяч рублей якобы на услуги гримёра: стоит ли говорить, что в действительности она заплатила лишь пять тысяч! В другой раз она вытянула из кошелька актрисы 150 тысяч рублей на водителя, который на самом деле требовал только 30 тысяч. Охота за наживой обернулась для Ксении Рубцовой полным провалом, зато теперь у неё будет много времени, чтобы подумать над последствиями своих поступков.

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