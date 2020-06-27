Жадность сгубила: помощницу Элины Быстрицкой осудили на 3,5 года

Дело помощницы Элины Быстрицкой наконец-то подошло к своему логическому завершению. Суд приговорил Ксению Рубцову к 3,5 годам колонии, к тому же теперь она должна вернуть семье артистки крупную сумму денег.
Когда-то Ксения Рубцова была директором Элины Быстрицкой и её ближайшим помощником. После смерти актрисы на неё посыпались обвинения от сестры Элины – Софьи Шегельман. Речь шла о хищении почти 35 миллионов рублей! Теперь Рубцовой придётся где-то искать огромную сумму, ведь суд обязал её возместить ущерб семье почившей артистки. Впрочем, как известно, в колонии особо денег не заработаешь, но именно там проведёт ближайшие 3 года и 6 месяцев экс-помощница Быстрицкой.
А ведь ещё в период следствия Рубцова оправдывалась, мол, это она одна заботилась о пожилой актрисе, а вот её сестра, наоборот, лишь пыталась заполучить огромное наследство своей родственницы.
В одном из скандальных шоу Рубцова рассказала о своих отношениях с Быстрицкой.
– У нас с Элиной Авраамовной не было официальных договоров. Порой мы даже конфликтовали по каким-то творческим моментам. Однажды она меня обидела, я уехала домой, выключила все телефоны, чтобы больше никогда не общаться с ней. Я обидчива, но отходчива. Когда приехала домой, включила телефон, то увидела уведомления от Быстрицкой. Оказалось, она звонила моим родителям, друзьям и пыталась узнать, что со мной случилось. «Ты что, решила от меня избавиться?! Да я тебя из-под земли достану», — такими были слова актрисы, когда она до меня дозвонилась. Если бы она узнала, что на меня завели уголовное дело, то подняла бы бунт, – но теперь её словам верят ещё меньше, ведь суд официально подтвердил вину помощницы.
На деле оказалось, что Рубцова действительно не стеснялась воровать огромные суммы прямо из-под носа у Быстрицкой. Однажды она взяла 200 тысяч рублей якобы на услуги гримёра: стоит ли говорить, что в действительности она заплатила лишь пять тысяч! В другой раз она вытянула из кошелька актрисы 150 тысяч рублей на водителя, который на самом деле требовал только 30 тысяч. Охота за наживой обернулась для Ксении Рубцовой полным провалом, зато теперь у неё будет много времени, чтобы подумать над последствиями своих поступков.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Любите сидеть со скрещенными ногами? Ни к чему хорошему это точно не приведет
Если человек регулярно сидит в позе «нога на ногу», страдает его внешний вид и общее состояние здоровья. У этой привычки миллионы «приверженцев», обрисовала масштаб проблемы французский эксперт по процедурам похудения Клелия Монти.
-
Forbes составил рейтинг самых успешных российских звезд моложе 40
Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Первое место занял боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ($16,5 млн годового дохода), второе место досталось певице Ольге Бузовой ($2,7 млн), третье – певцу Егору Криду ($6,9 млн).
-
Жадность сгубила: помощницу Элины Быстрицкой осудили на 3,5 года
Дело помощницы Элины Быстрицкой наконец-то подошло к своему логическому завершению. Суд приговорил Ксению Рубцову к 3,5 годам колонии, к тому же теперь она должна вернуть семье артистки крупную сумму денег.
-
В каком районе Ленобласти чаще всего гадюки кусают?
В петербургский НИИ скорой помощи с начала сезона доставили 6 человек, укушенных гадюкой. В этом году особенно часто поступают пострадавшие из Приозерского района Ленобласти.
-
На Ямале пенсионерка скончалась после отказа в госпитализации
В Новом Уренгое пенсионерку с одышкой и болью в груди отказались госпитализировать. Бабушку увезли домой, где она вскоре скончалась.
-
Рекорды культурного Интернета: присоединимся к самому долгому поэтическому марафону в России?
Культурный Интернет последних месяцев наверняка побил немало рекордов. И неудивительно, ведь все «живые» мероприятия перебрались в онлайн, так что количество спектаклей, концертов и других интересных событий на квадратный метр Сети многократно увеличилось. Сегодня мы приглашаем вас стать свидетелями одного из таких рекордов: Библиотеки Востока Москвы решили провести поэтический онлайн-марафон, который продлится целые сутки!
-
«Золушку» из колонны парада в Калининграде наградили медалью Победы
На параде Победы в Калининграде одна из военнослужащих прославилась на всю страну. Во время торжественного марша девушка потеряла туфельку, но не растерялась, не сбилась и промаршировала превосходно. В итоге девушку наградили памятной медалью.
-
В Петербурге разрешат ходить в парки и откроют летние кафе
В Петербурге с 28 июня гражданам разрешат ходить в парки и скверы, а также посещать детские площадки. А с 29 июня заработает зоопарк и дворцы бракосочетаний, откроются летние кафе.
-
Елена Степаненко прокомментировала слухи о закрытии своего шоу
Телешоу «Ещё не вечер», автором и ведущей которого является Елена Степаненко, после нескольких месяцев эфира пропало из сетки вещания телеканала. Это мгновенно породило волну предположений и слухов о том, что шоу решили закрыть из-за низких рейтингов.
-
Полицейский отказался выезжать на семейный скандал, где муж в итоге убил жену
В Москве на полицейского Михаила Брухова завели дело о халатности. Он решил не отправлять наряд в квартиру, откуда слышались крики, удары и угрозы убийством. В итоге москвич до смерти забил свою жену.
-
Поправки в Конституцию: что говорят их противники? Прислушаемся к аргументам
Далеко не все в России одобряют вносимые в Конституцию изменения. Противники этой идеи полагают, что перед нами дымовая завеса, причем низкого юридического качества: "нас ждет крупнейшая спецоперация по мистификации за всю постсоветскую историю голосования". Взвешивая, "за" или "против" голосовать в эти дни - рекомендуем нашему пожилому читателю изучить и эти аргументы! Тем более, что аргументы "за" - как раз широко известны и разрекламированы...
-
Когда в СССР впервые установили восьмичасовой рабочий день?
26 июня 1940 года в СССР были введены новые условия труда. Тогда появился восьмичасовой рабочий день, семидневная рабочая неделя, а вместе с ними — уголовная ответственность за самовольный уход с работы.
-
Мама гимназиста полмесяца голодает, протестуя против поборов и травли
В Екатеринбурге в течение двух недель продолжает голодовку мать несовершеннолетних детей Татьяна Соловьева. Так она протестует против поборов и травли ее сына в гимназии № 120.
-
На трезвый взгляд: Михаил Ефремов – символ нашего времени?
Кадры страшной аварии на Садовом кольце – искорёженная машина с несчастным водителем (тогда ещё живым), взлохмаченный пьяный виновник, блуждающий по проезжей части, ещё ничего не понимающий, – отодвинули на второй план репортажи о коронавирусе и о небывалых волнениях, поставивших на колени Соединённые Штаты. В обсуждении случившегося публика разделилась на две неравные части, что тотчас отразилось в Сети, а потом в теле- и радиоэфире и на газетных страницах. Почему такой яростный резонанс?
-
В Москве спасли незадачливого дачника с ожогами от борщевика
Врачи Института скорой помощи им. Склифосовского пришли на помощь мужчине, который косил борщевик на даче в шортах и получил сильные ожоги.
-
Московские врачи отправились бороться с коронавирусом на Камчатку
Из Москвы на Камчатку для борьбы с коронавирусной инфекцией прилетела вторая бригада врачей. В команде 16 столичных медиков: хирурги, пульмонологи, анестезиологи, реаниматологи и медсестры.
-
«Молодая жена вместе с дочкой нервы ему треплют»: знакомый Петросяна рассказал о проблемах в семье юмориста
Писатель-сатирик Леонид Натапов рассказал о семейных проблемах известного юмориста Евгения Петросяна, женившегося на молодой помощнице Татьяне Брухуновой.
-
Иркутский этнограф подарила Владимиру Путину книгу про медведя
Директор Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галина Медведева подарила президенту РФ Владимиру Путину книгу «Медведь в русской традиционной культуре Восточной Сибири», над которой работала 30 лет.
-
В Москве открыли уникальный онкоцентр мирового уровня
В Москве открыли одну из лучших в Европе клиник в области онкологии, обеспеченную самыми новейшими технологиями. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения Московского международного онкологического центра (ММОЦ).
-
Самым старым экстремистом в России оказалась 90-летняя пенсионерка из Невинномысска
В список Росфинмониторинга попала 90-летняя жительница ставропольского Невинномысска Римма Ващенко. Женщина входит в запрещенную в России организацию «Свидетели Иеговы».