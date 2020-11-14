Грузия, Камбоджа, Новгород, Доминикана... «Мобильные пенсионеры» из Казани осваивают земной шар

Путешествовать по родной стране и миру – такое желание есть у многих людей. Но не все его осуществляют. А наоборот пример в части туристической активности могут показать другим пенсионеры из Казани Сергей и Татьяна. Вот уж заводные люди попались. Им не сидится на месте, они ездят по разным городам и странам, узнают много интересного, фотографируют и ведут любопытный канал о своих приключениях на платформе Яндекс Дзен . Начала эта пара свою блогерскую деятельность здесь с отчета о своей поездке вместе с друзьями в Грузию. Канал, кстати, называется «Мобильные пенсионеры».

По дороге в Грузию пара побывала и поделилась впечатлениями об Элисте (Республика Калмыкия). В поле зрения блогеров попали здесь, красивый фонтан, необычный памятник и другие достопримечательности.

Золотая обитель Будды Шакьямуни

Удивились Сергей и Татьяна тому, что есть тут площадь Остапа Бендера, и не только с присутствием главного героя популярного романа Ильфа и Петрова, но и со знаменитыми стульями. Вот так выглядит это место глазами путешествующей пары.

«Короче, Элиста - очень интересный город!» Такой вывод сделали активные блогеры-туристы.

В самой Грузии тоже, конечно, нашлось немало любопытного. Вот, например, Арка Дружбы России и Грузии с великолепной смотровой площадкой. Левая часть арки посвящена Грузии, правая – России. Здесь, отмечают блогеры, всегда много туристов, в том числе и из арабских стран.

А еще можно было увидеть в Грузии передвижные пасеки. Имеете представление о таких?

Что еще посетили путешественники? Например, место слияния Арагви (рек Белая Арагви и Черная Арагви). Удивительно, что вода этих двух артерий не смешивается, хотя они и продолжают свое движение рядышком по одному руслу.

Рассказ об любопытной поездке был разбит авторами канала на несколько частей. Везде размещены красочные фотографии, на некоторых запечатлены, конечно, и сами Сергей с Татьяной.

Ориентир, что еще содержит страничка блогеров, как всегда могут дать заголовки. Например, «Камбоджа. Храм БАКОНГ - предшественник знаменитого Ангкор-Вата», «Новгородский ДЕТИНЕЦ - один из древнейших Кремлей России. А вы помните про бумажные 5 рублей?», «В Доминикане на автомобилях НЕТ НОМЕРОВ спереди и все ездят как хотят!», «Здесь надо побывать хотя бы раз. В Михайловское, к Пушкину...», «Волгоград. Мамаев курган. Почетный караул у Вечного огня», «Таиланд. ПЛАВУЧИЙ ОТЕЛЬ на реке Квай (Кхвэяй). Nakakiri Resort & Spa», «Калининград. Кафедральный собор» и другие.

В некоторых записях блогеры размещают также видео. Например, чтобы увидеть забавный ролик, можно найти публикацию «Учим доминиканца русскому языку». Тема видео точно отражена в данном заголовке. А представитель Доминиканы, между прочим, оказался очень способным учеником и легко повторил за Татьяной несколько фраз.

И напоследок еще одна любопытная туристическая зарисовка от блогеров. Ее можно найти в публикации «Вы когда-нибудь видели, как одна река протекает НАД другой?» Судя по представленной фотографии (взятой Сергеем и Татьяной, к слову, из интернета), такое зрелище точно может впечатлить.

«Во время своих путешествий мы часто встречаем интересные объекты. Вот и в этой поездке по Германии мы не могли проехать мимо такого грандиозного сооружения как Магдебургский судоходный акведук».

Что сказать? Хочется прямо побывать на месте и своими глазами все увидеть, а вам, уважаемые читатели, тоже? Правда коронавирус может помешать осуществлению планов, но будем надеяться, что люди с ним справятся и тот, кто жаждет увидеть новые города и страны, обязательно сможет осуществить задуманное.

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