Виталина Цымбалюк-Романовская против друзей Джигарханяна: история продолжается…

Помните скандал вокруг Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна? Несколько лет брака достаточно молодой пианистки и пожилого режиссёра привели к громкому разводу, а на женщину обрушилась волна обвинений.
За это время Виталину обвиняли во многом. Друзья Джигарханяна не одобряли его брак и в голос утверждали, что его суженая просто хотела присвоить деньги режиссёра. Даже за решётку её пытались отправить, но всё без толку. Цымбалюк-Романовская, судя по всему, устала от этой клеветы и решила попытаться обелить своё изрядно потемневшее имя с помощью профессиональных юристов.
– Друзья бывшего мужа планировали посадить меня в тюрьму на 10 лет и конфисковать все имущество. Мне даже известно, кто лично из бывших чиновников лоббировал это дело. В итоге они безобразным мошенническим способом завладели только квартирой в Глухово, в которой мы с Арменом восемь лет задыхались и мечтали оттуда вырваться. Эта квартира была в моей собственности с 2012 года. Мне даже не позволили забрать оттуда личные вещи — ноты, большую библиотеку... Фактически это был рейдерский захват. Мною и адвокатами уже написаны соответствующие жалобы, – заявила 41-летняя пианистка.
В то же время она умудряется попадать в эпицентры других скандалов. Не так давно предприниматель Юрий Растегин обвинил Виталину в том, что она никак не хочет отдавать ему приличную сумму денег. Сама пианистка говорит, что никакого долга за ней нет.
Она не отрицает, что занимала пару миллионов у Растегина за полгода до сделки бизнесмена с Джигарханяном. Тогда речь шла о покупке части квартиры режиссёра. Однако, замечает Виталина, предприниматель в итоге сам засчитал те два миллиона в сумму, которую он получил за квартиру. Если это так, то свой долг Виталина, можно считать, отдала.
Но во всех этих историях всё же много чёрных дыр, так что делать «правильные» выводы сейчас очень непросто. Сама Виталина Цымбалюк-Романовская надеется, что история закончится в её пользу.
– На меня сегодня не заведено ни единого уголовного дела, подписка о невыезде решением суда тоже снята, вернули мне и изъятый в ходе следственных действий миллион, – под конец добавила пианистка.
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