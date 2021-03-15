«Вам нужен Кеша? Им буду я»: как Сергей Проханов покорил детские сердца

Найти подходящего артиста на главную роль в «Усатом няне» было крайне непросто. Режиссёр Владимир Грамматиков перепробовал немало профессионалов, пока не увидел вчерашнего студента Сергея Проханова…
В своё время фильм «Усатый нянь» Владимира Грамматикова стал настоящим хитом. Лидер проката 1979 года и обладатель приза зрительских симпатий на одном из московских кинофестивалей – достижения, которыми вполне можно гордиться!
Но появилась бы у этого фильма многомиллионная армия фанатов, если бы не главный герой Кеша Четвергов, которого сыграл Сергей Проханов? Его воспитатель получился настолько реалистичным, что в него поверили даже маленькие зрители, угодить тонкому вкусу которых далеко не так просто.
Об этом знал и сам Грамматиков, так что к выбору идеального «Кеши» он подходил со всей ответственностью. Ему нужен был одновременно актёр, гитарист и чуть ли не настоящий воспитатель, который сумел бы вызвать доверие у маленьких зрителей. К слову, именно на детях режиссёр проверял всех кандидатов на столь сложную роль.
– К вам придёт дядя-артист, он должен с вами контакт установить. Вы делайте всё, что хотите, а он должен с вами как-то справиться, – давал детям установку Грамматиков.
Справиться с детьми удалось лишь молодому выпускнику Высшего театрального училища имени Щукина Сергею Проханову. «Вам нужен Кеша? Им буду я. Больше искать актёров не нужно», – с порога заявил актёр требовательному режиссёру.
Конечно, Грамматиков столь самоуверенному артисту не поверил, но до начала съёмок было всего три недели, так что кинодел всё-таки отвёл вчерашнего студента к детям-экзаменаторам.
Серёжа зашел, дальше всё, как обычно: визг, крик, топотушки, ор. Вдруг – тишина. Я думаю: «Так, доэкспериментировался...». Тихо приоткрыл дверь и увидел, что Проханов лежит на полу и извивается, словно рыба, объясняя детям: «Мы рыбы, а рыбы молчат», – рассказывал потом режиссёр.
Проханову удалось справиться с юными артистами, за что он и получил роль, которая сделала его знаменитым. В его будущей карьере было ещё немало успешных персонажей, но эту историю мы расскажем как-нибудь в другой раз…
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