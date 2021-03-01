Валентин Юдашкин откровенно рассказал о борьбе с онкологией

Всегда открытый и весёлый модельер Валентин Юдашкин за последние несколько лет редко появлялся на публике. При этом он с удовольствием делился с журналистами информацией о творчестве и предстоящих показах и совсем мало говорил о себе.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Оказалось, что на это есть серьёзная причина. Лишь совсем недавно Юдашкин рассказал, что в начале 2016 года стал чувствовать сильное недомогание. Модельер всегда ответственно подходил к своему здоровью и каждый год обследовался в клинике Лос-Анджелеса. Но из-за сильной загруженности в этот раз он пренебрёг осмотром.

А когда состояние ухудшилось, Юдашкин всё-таки обратился в центр имени Бурденко. После всех необходимых процедур врачи диагностировали у Валентина Абрамовича онкологию. Опухоль нашли в почке, а метастазы уже дошли до головы.

Юдашкина согласился лечить выдающийся российский врач, академик Давыдов. Сейчас модельер считает его «вторым отцом», так как для доктора всё равно кого лечить - звезду или простого человека, он сделает всё, чтобы помочь своему пациенту.

После операции последовал долгий период реабилитации. По словам Валентина, самым трудным для него было рассказать о болезни родственникам, но они отреагировали спокойно и всячески поддержали модельера.

На данный момент Валентин каждые три месяца должен сдавать анализы и проходить профилактический осмотр. По словам Юдашкина ему тяжело повторно идти на чек-ап, ведь каждый раз может оказаться, что болезнь вернулась… Модельер начал жить своего рода «кварталами», ведь настраиваясь на худшее, он каждый раз получает отсрочку ещё на три месяца – и искренне этому рад.

По признанию фанатов, многие из них даже не подозревали, что Юдашкин сейчас переживает такие трудные времена. В соцсетях они пишут поддерживающие сообщения и пожелания здоровья, а также долгих лет жизни.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...