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Юморист Александр Морозов похудел после операции на желудке
Анастасия ШИЛОВА   
03 Января 2021 г.
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Звезда популярного юмористического шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов недавно приятно удивил всех своих коллег и поклонников тем, что «скинул» разом более 40 килограммов.

Юморист Александр Морозов похудел после операции на желудке


В интервью артист признался, что всегда был полным человеком, и это негативно влияло на его образ жизни. Дело в том, что при росте 164 см Александр весил 140 кг. И конечно, в итоге стали появляться проблемы со здоровьем.

Сначала артист пытался решить проблему традиционными способами, но желаемого результата так и не добился. Тогда Морозов решился на более кардинальные процедуры, а именно - операцию по уменьшению объёма желудка, которая по-научному называется гастрошунтирование. Необходимо отметить, что это обратимая процедура, и если пациент захочет, то можно всё вернуть в первоначальное состояние.

По словам 47-летнего Морозова, многие звёзды шоу-бизнеса сделали себе подобные операции, хотя некоторые из них потом рассказывают, что таких результатов добились исключительно с помощью физических упражнений и правильного питания. Этим они вредят тем, кто им поверил, так как поклонники начинают самостоятельно, без консультаций врача, голодать или выполнять упражнения, которые могут быть даже опасны для человека.

Также оказалось, что на серьезный шаг Морозов решился уже давно, но потом стал сомневаться. Некоторые его коллеги по сцене высказали мнение, что похудев, артист может растерять свой юмористический шарм. К счастью, этого не произошло, и он по-прежнему легко вживается в артистические образы.

Однако Морозов высказал предостережение всем, кто хочет похудеть так же, как он. «Операцию мне сделали, но я продолжал много курить и выпивать. В результате появилась новая проблема, язва желудка», - рассказал артист. Пришлось срочно ложиться в больницу, а потом соблюдать диету несколько месяцев.

Сейчас, к счастью, Александр чувствует себя хорошо и планирует сбросить ещё как минимум 20 кг, а дальше просто поддерживать нужный вес.

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