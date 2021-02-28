Удачная карьера и неудачные браки: судьба Юрия Антонова

В 80-е годы Юрий Антонов был чуть ли не самым известным советским музыкантом. Его песни до сих пор слушают с трепетом и любовью, хотя сам композитор давненько отошёл от активной музыкальной деятельности.
Талант к музыке у Юрия проявился уже в раннем возрасте. Он хорошо играл на аккордеоне, даже хором руководил, а после поступления в Молодечненское музыкальное училище парень создал эстрадный оркестр, с которым выступал в местном дворце культуры.
После получения образования Юрий уехал в Минск, где первое время работал учителем в детской музыкальной школе. Потом у артиста была небольшая подработка в филармонии, после чего – армия и работа руководителем ансамбля «Тоника».
С приходом в ВИА «Поющие гитары» Юрий Антонов получил долгожданную славу. Именно там он исполнил авторские композиции «Аэропорт», «Где же смелость?» и «Нет тебя прекрасней», которые подарили артисту народную любовь.
Со временем Юрий ушёл из «Гитар» и переехал в Москву, где начал сотрудничать с композитором Давидом Тухмановым. Артист также успевал петь в ВИА «Добры молодцы» и выпускать собственные пластинки. Его композиции звучали в исполнении Льва Лещенко и Валерия Ободзинского, а авторские отчисления приносили хорошую прибыль.
В творческой жизни Юрию Антонову жаловаться было не на что. Его пластинки расходись огромными тиражами, а его талант признавали не только слушатели, но и официальные власти страны. Не зря в 80-е артиста пригласили выступить в Кремлёвском дворце.
А вот в любви у нашего героя всё было заметно сложнее. Это в песнях Юрий казался романтиком и мечтателем – в обычной жизни он был человеком закрытым, который не очень-то любил рассказывать о своих переживаниях.
Впрочем, таких историй у него было достаточно. Так, в 80-х артист провёл 12 дней с мексиканской актрисой Сокорро Баница. Увы, но их отношения закончились лишь долгой перепиской после короткого знакомства.
До этого, ещё в 1970-х годах, Антонов женился. Только вот его супруга Ида хотела перебраться в Америку, а Юрий на такой переезд так и не решился. В результате женщина уехала одна.
В другой раз его избранницей могла стать жительница Югославии Мирослава Бобанович, но оставаться в чужой стране артист вновь не захотел, так что вернулся в Москву в гордом одиночестве.
Юрий пытался ухаживать за Натальей Фатеевой, но актрису так и не впечатлил красивый голос мужчины, его музыкальные достижения и огромные заработки.
Третья супруга Юрия по имени Анна тоже уехала от своего избранника – она выбрала Париж.
Несмотря на все расставания, артист успел стать отцом двоих детей – дочери Людмилы и сына Михаила. Только вот говорить об отношениях с отпрысками он совсем не желает, так что и информации о них почти нет.
В любом случае, главной любовью Юрия Антонова всегда остаётся музыка. Даже сейчас за его выступление готовы заплатить огромные деньги, хотя артист вряд ли согласится на подобную сделку.
Во-первых, Юрий Михайлович всё-таки порядком устал от музыки. С 90-х он перестал писать новые песни, но по какой причине – понять сложно. Одни говорят, что его слишком возмутило всепоглощающее «пиратство», другие ссылаются на скандальный концерт в Куйбышеве, когда из-за споров с местной администрацией артиста лишили возможности выезда за рубеж на целых два года.
Впрочем, скорее всего Антонов просто не захотел меняться вместе с современной музыкой. Он решил сконцентрироваться на старых хитах, которые изредка готов сыграть для преданной публики.
К тому же 19 февраля Юрий Антонов отметил 76-й день рождения! В таком возрасте он имеет немало проблем со здоровьем: от травмы ноги до частичной потери слуха. И конечно, не горит желанием выступать без перерыва. А зачем, если его творчество и так любят, его песни до сих пор поют, а след в российской культуре он и так оставил немалый и вполне может позволить себе отдохнуть.
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