Три любви Натальи Аринбасаровой

Наталья Аринбасарова недавно отпраздновала свой 74-й день рождения. В честь этой даты давайте вспомним о бурных романах звезды, её творческих успехах и детских мечтах.

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С самого детства Наташа грезила о балете. Ей удалось окончить балетную школу и даже попасть в московское хореографическое училище при Большом театре.

Девушка решила, что надо идти навстречу судьбе, которая ещё и трудностей ей подкинула. Наталья сильно скучала по родному Казахстану, но эта проблема отошла на второй план, когда у молодой балерины обнаружили порок сердца. С таким диагнозом можно было сразу забыть о мечте, хотя первое время наша героиня пыталась скрывать свой недуг даже от педагогов.

Девушка задыхалась после каждой репетиции и с каждым днём всё больше понимала, что у неё нет серьёзного будущего в балете. Однако у Натальи появился запасной вариант.

– Тут меня стал нахваливать педагог по актерскому мастерству, и я крепко задумалась о другой профессии — мол, годика два потанцую, отработаю диплом, а потом поступлю в театральный и стану драматической актрисой, – делилась воспоминаниями артистка.

Судьбоносная встреча произошла на последнем курсе балетного училища, когда Наталья познакомилась с 26-летним Андреем Кончаловским. Ему нужна была студентка на роль главной героини в фильме «Первый учитель». По случайности девушка попала на съёмочную площадку, ведь для проб изначально должны были взять другую балерину, но она произвела столь сильное впечатление на режиссёра, что тот просто не смог ей отказать.

Даже мнение мамы Натальи, которая была против её актёрского будущего, всё же не смогло изменить судьбу девушки. Итог всего этого не заставил себя ждать: Наташа заслужила крайне престижную награду – «Золотой кубок Вольпи» Венецианского фестиваля!

После победоносного путешествия в Италию девушка вернулась в СССР, отучилась во ВГИКе и стала активно сниматься у разных режиссёров. Она появилась в драме «Ташкент — город хлебный», картинах «Песнь о Маншук» и «У озера», сыграла легендарную Айжан в «Транссибирском экспрессе». Со временем темпы работ затихли, а в нулевых артистка и вовсе переключилась на «возрастные роли» бабушек, шаманок и гадалок. Сейчас Наталья продолжает сниматься, хотя увидеть её в кино можно не часто.

Но вернёмся к Кончаловскому. Наташе было всего 17 лет, когда она познакомилась с тогда ещё молодым режиссёром. За плечами девушки был всего один неудачный роман, а вот Андрей уже даже успел жениться и развестись, что интересно – тоже с балериной, Ириной Кандит.

Впрочем, всё это не помешало зарождению нового романа. Чувства сделали режиссёра ещё более строгим и требовательным на площадке, из-за чего первое время молодая «почти-пара» даже ссорилась. Со временем Аринбасарова всё-таки поняла, что его требования были необходимы лишь для качества готовой картины.

Любовь захватила актрису и режиссёра, когда последний уехал на несколько дней в Москву. После короткой разлуки они поняли, что больше не могут друг без друга.

Кончаловский вскоре сделал предложение своей избраннице, от которого она не смогла отказаться. Хотя и в этом случае родители Натальи были против, но девушка была уверена в своих чувствах.

Актрисе даже пришлось убежать из дома, чтобы пойти под венец со своим избранником. Целый год после этого случая родственники даже не общались с ней! Лишь после рождения у пары сына Егора они наконец-то решили помириться с ненавистным зятем.

Поначалу супруг казался Аринбасаровой идеальным: он был заботливым, никогда не стеснялся дарить любимой подарки, среди которых были недешёвые украшения и заграничная одежда. Но с каждым днём Андрей всё быстрее терял свою внимательность, становился всё более «холодным». Последним ударом для Натальи оказалось его стремление к эмиграции.

– Стало очевидно, что Андрон выбирает для себя жизнь за границей. А тогда возможность уехать была одна: заключить брак с иностранкой. Что он впоследствии и сделал, женившись на француженке. Но я была так наивна, что даже предположить не могла предательства. Да и не было времени особенно концентрироваться на этом: крошечный ребенок, вне дома — учеба во ВГИКе плюс много предложений в кино: я снималась в фильмах «Джамиля», «Песнь о Маншук», «У озера», – рассказывала актриса.

Были у режиссёра и другие интрижки, которые Наталья с трудом терпела. Так что в печальном итоге этих отношений всецело оказался виноват именитый режиссёр.

За границей Кончаловский женился на переводчице Вивиан Годэ, а Наталья осталась на родине, где продолжала играть в кино. Работы было много, так что времени на душевные страдания после развода даже как-то не оставалось.

К сожалению, даже к своему сыну Егору Кончаловский относился не очень-то тепло. Алименты платил нерегулярно, да и с ребёнком особо не общался.

Спустя пару месяцев после развода у Натальи появился новый поклонник – друг Кончаловского Николай Двигубский. Он долгое время уговаривал свою возлюбленную на брак, но она постоянно отказывала. В итоге они отправились в загс лишь после рождения дочери Кати.

– И то лишь потому, – уточняет Наталья, – что нам объяснили: если ребенок родится вне брака, будет считаться незаконнорожденным, и отцу придется его усыновлять. Когда Николай услышал это слово, прямо взвился. Ну, я и согласилась, хотя смысла в этом не видела никакого.

Так уж случилось, что и этого мужчину потянуло за границу. Наталья дала развод и отпустила его на волю. С этого момента она была на все 100% уверена, что штамп в паспорте лишь портит отношения.

Так что со следующим избранником – режиссером Эльдором Уразбаевым – в загс Наталья не пошла. Поначалу он был примерным семьянином, который принял детей актрисы от прошлых отношений, да ещё и работу своей супруге давал: Наталья снималась в его фильмах. Но потом пришли 90-е, Эльдор потерял работу, обозлился и стал срываться на своих близких.

– Уезжал в квартиру в Матвеевское, там к нему приходили приятели-собутыльники, выпивали. Постепенно я начала замечать, что в отсутствие Эльдора чувствую себя гораздо комфортнее, мне спокойно. И мы решили мирно разойтись, – делилась Наталья.

Стоит отдать должное актрисе, ведь после всех любовных потрясений она даже не стала винить экс-избранников во всех бедах. Наоборот, Наталья Аринбасарова признала, что ей очень повезло целых три раза жить со столь талантливыми мужчинами.

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