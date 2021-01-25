Три года ожиданий: история любви Вячеслава Невинного

Целых три года Вячеслав Невинный провёл рядом с любимой Ниной Гуляевой, которая даже не знала о его чувствах! Их отношения начались с неожиданного признания, которое заставило актрису задуматься о своей жизни и возможном счастье.
Нина Гуляева вышла замуж за Михаила Горюнова, когда ещё училась на третьем курсе МХАТа. Супруги были вместе в студенчестве, да и после него решили пойти одной дорогой, так что работать оба стали в Художественном театре.
Стоит заметить, Нина всегда умела обольщать мужчин, пусть даже совсем не вписывалась в стандарты красоты своего времени. «Нерасчёсанная, неумытая, ненакрашенная» – так описывала себя Гуляева, при этом добавляя, что мужчины всё равно «принадлежали» ей.
Впрочем, времени на любовные похождения особо не было, ведь актриса днями пропадала на сцене театра. А вот её супругу работы не доставалось, к тому же он стал часто выпивать. Нина пыталась помочь своему избраннику, даже маму позвала для поддержки, но он всё равно продолжать возлияния в компании своих друзей – Льва Дурова и Олега Анофриева.
Так и прошли восемь лет отношений, которые не подарили Гуляевой детей, а ведь она так мечтала о наследниках! Зачать ребёнка от мужа-алкоголика – большой риск, на который актриса так и не решилась.
Но тут на горизонте появился Вячеслав Невинный. Красавцем он не был, особенно на фоне Горюнова, к тому же был на четыре года младше Нины. Так что на первых порах она даже не обращала внимания на такого кавалера.
Но однажды их поставили в один спектакль, после которого Невинный влюбился в свою коллегу. Он старался как можно чаще видеться с возлюбленной, не пропускал её спектаклей, после которых провожал Нину до дома.
Целых три года Вячеслав потратил на эти ухаживания, которые Нина совсем не воспринимала всерьёз. За это время Невинный осмелел, дождался дня рождения любимой женщины и наконец-то признался: «Поздравляю вас! И вот еще что... Я хочу иметь от вас детей».
Вячеслав попал в самое сердце Нины. Она уже и не мечтала, что сможет родить детей от супруга. Он ведь сам был как ребёнок, о котором было необходимо постоянно заботиться. Кому же он будет нужен, если Нина уйдёт?
Жалость отступила, когда Горюнов ушёл в очередной запой. Актриса всё-таки ушла от мужа-пьяницы.
– Позвонила Славке от метро «Арбатская» – он примчался такой радостный! – рассказывала Нина. – Все хорошо, конечно, но жить-то где? Не к нему же в мужское общежитие идти. Обзвонили знакомых, кто-то из них нас приютил. Три дня мы помыкались, и... я вернулась к мужу. Так уходила и возвращалась еще несколько раз — и сама измучилась, и Славку извела.
Эмоциональные качели закончились, когда знакомые пары уехали из страны на пару лет и отдали нашим героям ключи от квартиры. Гуляева наконец-то забеременела, но Горюнов стал думать, что ребёнок от него, поэтому долго не давал развода. В итоге он сдался, а у Гуляевой с Невинным наконец-то появилась столь долгожданная счастливая семья.
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