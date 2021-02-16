«Только семья спасет мир от катаклизмов»: как Игорь Матвиенко настоящую любовь искал

В начале февраля Игорь Матвиенко отметил свой 61-й день рождения. Один из первых героев отечественного шоу-бизнеса сумел прославить немало теперь уже легендарных коллективов, да и в личной жизни, пусть и не сразу, он тоже добился успехов.

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Мальчика к творчеству приучила его собственная мать. Она не поверила словам педагогов, что у Игоря нет музыкального слуха, наняла преподавателя на дом, а через год подготовки отправила сына в музыкальную школу. Так творчество стало главным стимулом и смыслом жизни для будущего композитора.

Свою карьеру парень начал с больших шагов: он работал худруком, пианистом и композитором сразу в нескольких коллективах. К концу 80-х Игорь оказался на месте музыкального редактора студии «Рекорд», где вместе с Расторгуевым и Шагановым создал коллектив, которому суждено было стать легендой – группу «Любэ».

Стоит заметить, что Игорь Матвиенко стал одним из первых продюсеров в России. В начале 90-х даже значение этого слова в народе понимали далеко не все, а наш герой уже вовсю продвигал артистов на эстраду и сам писал для них музыку.

Так, именно из-под пера Матвиенко появилась композиция «Конь» группы «Любэ», которая смогла стать по-настоящему народной песней. Игорь также плотно работал с «Иванушками International», помогал «Корням», «Фабрике» и «Городу 312». Однако работать с новыми творческими коллективами продюсер перестал.

– Если честно, то мне это немного надоело. В современном мире поменялась культура потребления музыки: она стала фоном, таким белым шумом. Искусственный интеллект тебе подбирает музыку: вот эта – для спорта, эта – чтобы заниматься любовью… Даже думать не надо, – считает Игорь.

Нынче он больше занимается саундтреками и мелодиями для оркестров. К тому же у Матвиенко есть своя музыкальная академия, где он и другие преподаватели учат молодых и перспективных – будущих вокалистов и продюсеров.

В любви наш герой проявлял не меньше активности. Ещё в самом начале своей карьеры Игорь был в отношениях с Валентиной, которая подарила ему сына Стаса. Пара распалась даже без оформления официального брака, но своего отпрыска Игорь никогда не бросал.

Вскоре после этого артист заключил свой первый официальный брак – счастливой невестой стала целительница Джуна, которая была старше Игоря на целых 11 лет! Причём каких-либо чувств к женщине продюсер не испытывал, а расписаться решил сугубо из корыстных соображений.

– Тогда Джуна записала с Игорем Николаевым что-то творческое, она же стихи сочиняла еще. И в один прекрасный момент Джуна выводит меня в коридор и говорит: «Игорь Николаев сделал мне предложение». Я сказал: «Поздравляю!». А она мне: «Ну, знаешь, он мне не очень, а вот ты нравишься». Я быстро прокрутил в голове — ага, Николаев записал «Айсберг» и уже звезда — и подумав, ответил: «Я согласен». Это было, конечно, ужасно прагматично с моей стороны… Я был совершенный балбес и ничего не соображал, – признавался Матвиенко.

В результате брак продержался всего один день, ведь жених и невеста буквально сразу поняли, что совершают очень большую ошибку.

Так уж получилось, что Игорю не потребовалось много времени для поисков новой любви. На гастролях он встретил красавицу Ларису, женился на ней и довольно скоро стал отцом дочки Насти. Брак, однако, не продлился больше нескольких лет. По словам продюсера, расставание с Ларисой произошло из-за особенностей характера творческой личности – слишком уж такие люди самовлюблённые и помешанные на своей работе.

Последней на данный момент любовью Игоря стала Анастасия Алексеева, которая сыграла в одном из клипов, спродюсированных Матвиенко. Эти отношения уже можно назвать удачными: у пары и трое детей есть!

Правда, в 2015-м году продюсер заявил о том, что хочет развестись со своей избранницей. Игорь определённо поторопился с выводами, ведь спустя пару лет кризис в его отношениях закончился.

– Я часто собираю вместе всех своих детей. Их у меня пятеро. Мы едем на море всем табором. Хочу сказать, что в этой жизни нужно один раз найти пару, венчаться с этим человеком. Жить семейной ячейкой. Только семья спасет мир от каких-то катаклизмов, – честно признается Игорь Матвиенко.

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