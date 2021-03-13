«Так что вызывай, я готов!»: почему Басилашвили редко пропускал съёмки у Рязанова?

Олег Басилашвили был одним из главных любимчиков Эльдара Рязанова. Режиссёр признавал способности актёра и с радостью встречал его практически в каждой своей картине.

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Эльдар Рязанов буквально обожал талант Олега Басилашвили, за что и приглашал актёра чуть ли не в каждую свою картину. Причём творческая привязанность них с самого начала была взаимной. В далёком 1974 году после спектакля «Мольер» Рязанов зашёл в театральную гримёрку к своему другу Сергею Юрскому, где неожиданно встретил Басилашвили. Режиссёр был под впечатлением от его игры на сцене, вот и озадачил себя и нового знакомого риторическим вопросом: «Не понимаю, почему я не снимаю вас в своих комедиях». В ответ актёр элегантно парировал: «Признаться, я тоже этого не понимаю».

И Рязанов тут же пригласил Басилашвили на роль Ипполита в «Иронии судьбы». К несчастью, незадолго до начала съёмок умер отец актёра, а сразу за ним ушёл из жизни актёр БДТ Ефим Копелян, из-за чего пришлось вносить немало изменений в репертуар театра, где трудился Басилашвили.

Пусть новый любимчик Рязанова и не получил роль Ипполита, зато Самохвалов из «Служебного романа» всё же попал в руки Олега Валериановича.

Режиссёр крайне лестно отзывался о способностях артиста и отдельно отмечал его стройность, которая далась Басилашвили нелегко. Когда-то актёр весил почти 110 килограммов, так что для точного попадания образы той эпохи ему пришлось изрядно сбросить вес.

Некоторые роли Рязанов буквально дарил Басилашвили. Так, Мерзляев из картины «О бедном гусаре замолвите слово» был создан специально под Олега Валерианович.

– Он скромен, застенчив, ему совсем не свойственна настырная напористость, он бессребреник, прекрасный муж и отец, добр, дисциплинирован, лишен какого бы то ни было самомнения, приветлив, расположен к людям, – не стеснялся хвалить любимого актёра Рязанов.

К слову, на такой восторг Басилашвили отреагировал неожиданно: он попросил у режиссёра расписку, что тот будет брать его в каждую свою картину. Рязанов отказывать не стал, но о своём обещании довольно скоро забыл. Впрочем, разве мог он лишиться столь талантливого артиста в новом фильме «Вокзал для двоих»? Вот и сказал любимому актёру, что «может быть» предложит ему главную роль.

– Я не понимаю, что означает это «может быть», – воскликнул в ответ Басилашвили. – У меня в кармане документ, что ты обязуешься снимать меня в каждой следующей ленте. Так что вызывай, я готов!

Такую же готовность актёр проявил ещё в двух фильмах Рязанова: в «Небесах обетованных» и «Предсказании». И хотя считается, что роли «по протекции» обычно ничего интересного из себя не представляют — это точно не про Басилашвили. Талант — он и есть талант, хоть с распиской, хоть без неё...

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