«Так что вызывай, я готов!»: почему Басилашвили редко пропускал съёмки у Рязанова?

Олег Басилашвили был одним из главных любимчиков Эльдара Рязанова. Режиссёр признавал способности актёра и с радостью встречал его практически в каждой своей картине.
Эльдар Рязанов буквально обожал талант Олега Басилашвили, за что и приглашал актёра чуть ли не в каждую свою картину. Причём творческая привязанность них с самого начала была взаимной. В далёком 1974 году после спектакля «Мольер» Рязанов зашёл в театральную гримёрку к своему другу Сергею Юрскому, где неожиданно встретил Басилашвили. Режиссёр был под впечатлением от его игры на сцене, вот и озадачил себя и нового знакомого риторическим вопросом: «Не понимаю, почему я не снимаю вас в своих комедиях». В ответ актёр элегантно парировал: «Признаться, я тоже этого не понимаю».
И Рязанов тут же пригласил Басилашвили на роль Ипполита в «Иронии судьбы». К несчастью, незадолго до начала съёмок умер отец актёра, а сразу за ним ушёл из жизни актёр БДТ Ефим Копелян, из-за чего пришлось вносить немало изменений в репертуар театра, где трудился Басилашвили.
Пусть новый любимчик Рязанова и не получил роль Ипполита, зато Самохвалов из «Служебного романа» всё же попал в руки Олега Валериановича.
Режиссёр крайне лестно отзывался о способностях артиста и отдельно отмечал его стройность, которая далась Басилашвили нелегко. Когда-то актёр весил почти 110 килограммов, так что для точного попадания образы той эпохи ему пришлось изрядно сбросить вес.
Некоторые роли Рязанов буквально дарил Басилашвили. Так, Мерзляев из картины «О бедном гусаре замолвите слово» был создан специально под Олега Валерианович.
– Он скромен, застенчив, ему совсем не свойственна настырная напористость, он бессребреник, прекрасный муж и отец, добр, дисциплинирован, лишен какого бы то ни было самомнения, приветлив, расположен к людям, – не стеснялся хвалить любимого актёра Рязанов.
К слову, на такой восторг Басилашвили отреагировал неожиданно: он попросил у режиссёра расписку, что тот будет брать его в каждую свою картину. Рязанов отказывать не стал, но о своём обещании довольно скоро забыл. Впрочем, разве мог он лишиться столь талантливого артиста в новом фильме «Вокзал для двоих»? Вот и сказал любимому актёру, что «может быть» предложит ему главную роль.
– Я не понимаю, что означает это «может быть», – воскликнул в ответ Басилашвили. – У меня в кармане документ, что ты обязуешься снимать меня в каждой следующей ленте. Так что вызывай, я готов!
Такую же готовность актёр проявил ещё в двух фильмах Рязанова: в «Небесах обетованных» и «Предсказании». И хотя считается, что роли «по протекции» обычно ничего интересного из себя не представляют — это точно не про Басилашвили. Талант — он и есть талант, хоть с распиской, хоть без неё...
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
«Так что вызывай, я готов!»: почему Басилашвили редко пропускал съёмки у Рязанова?
Олег Басилашвили был одним из главных любимчиков Эльдара Рязанова. Режиссёр признавал способности актёра и с радостью встречал его практически в каждой своей картине.
-
В Японии зацвела первая сакура — зрелище восхитительное!
На этой неделе на западе Японии распустились первые цветы сакуры, которую местные жители считают символом своей страны.
-
Вдова Александра Абдулова отказалась комментировать слухи о своём новом романе
Вдова известного актёра Александра Абдулова Юлия всегда вела непубличный образ жизни и даже в браке никогда не стремилась к славе. О том, чем она занимается сейчас, и вовсе практически ничего не слышно...
-
Испытание прямой кишки (нервным не читать!)
Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.
-
Вечер с книгой в руках: от вопросов российской интеллигенции до заоблачных тайн авиации
Очередную пятницу мы проведём в интеллектуальных объятьях познавательной и интересной литературы. Сегодня вы узнаете о российской интеллигенции, взглянете на секреты оптических иллюзий и погрузитесь в историю мировой авиации.
-
Пожилую учительницу арестовали из-за крупной аферы с деньгами
Учительницу русского языка и литературы с 43-летним стажем из Волгограда обвиняют в многомиллионной афере.
-
Памела Андерсон распродаёт имущество и покидает США
Актриса и секс-символ Памела Андерсон выставила на продажу свой роскошный особняк в Калифорнии. Памела со своим новым супругом приняли решение вернуться в Канаду, откуда она родом. Там они поселятся в доме бабушки на острове Ванкувер.
-
Российская шпионская сеть на английской земле: страшилки британских СМИ
Английская контрразведка MI-5 на днях выпустила рекомендации по безопасности для россиян, проживающих в Великобритании. Она предупреждает о возросшей опасности для противников Кремля со стороны российских спецслужб. О том, как британские СМИ нагнетают шпиономанию, беседа с ветераном-разведчиком, полковником в отставке Иваном Шапошниковым.
-
Сибиряки убили маму двоих детей ради машины. И вот им вынесли приговор
В начале 2019 года весь Новосибирск был в ужасе - двое отморозков убили молодую женщину, которая хотела продать свою машину. Удавка и электрошокер - и мамы двоих детей не стало. И вот, спустя два года, убийцы наказаны.
-
Вакцина AstraZeneca оказалась опасной из-за риска появления тромбов
Большую тревогу вызвала у жителей Европы вакцина от коронавируса концерна AstraZeneca. Вслед за Данией еще одна скандинавская страна — Норвегия, а затем и Италия приостановили вакцинацию этим препаратом. Дело в том, что у привитых людей появляются тромбы.
-
Западное СМИ: главный инструмент удержания власти Путиным — это репрессии?
Политсезон в России в этом году очень бурный. Например, много событий произошло с возвращением в страну Алексея Навального. Затем последовал арест оппозиционера, по стране прокатились многочисленные акции протеста, где задержание опального блогера сыграло роль спускового крючка – люди выходили на улицы не только в его поддержку, но и чтобы выразить недовольство своей жизнью, системой. Было жесткое подавление инакомыслия в виде задержаний, да таких масштабных, что оказались переполнены тюремные камеры. Что происходит? Чего ожидать дальше? Предлагаем ознакомиться с точкой зрения одного из западных СМИ.
-
Истребитель Су-27 назвали «самым большим кошмаром НАТО»
Российский истребитель Су-27 представляет собой «самый большой кошмар НАТО». Такое суждение появилось на страницах американской прессы. И с этим сложно поспорить, согласитесь
-
Какую модель iPhone лучше приобрести?
Впервые iPhone был представлен общественности в 2007 году и с тех пор стал одним из самых популярных смартфонов во всём мире. Несмотря на дороговизну, он продолжает бить рекорды продаж даже в периоды финансовых кризисов. Обычно компания Apple выпускает до двух новых моделей ежегодно, весной и осенью. При этом в марте чаще всего выходят более дешёвые смартфоны. Однако приобрести хороший iPhone не так уж и просто. На прилавках магазинов можно встретить огромное разнообразие моделей и не всегда они могут стать выгодной покупкой, поэтому многие сразу же теряются выбирая модный гаджет.
-
Бойлер: тепло, которое всегда с тобой
Горячая вода – жизненная необходимость. На протяжении веков обеспечить себя горячей водой можно было лишь традиционным образом: поставив ёмкость с водой на огонь, а после нагрева вылив воду в таз или ванну. Если говорить о приёме ванны, то такой способ был довольно трудоёмким, особенно если учесть, что воду приходилось доставлять в дом вручную, вёдрами. Принимать ванну каждый день можно было лишь при наличии рабов или слуг.
-
У Джо Байдена проблемы с головой?
Ходят слухи о том, что в Белом доме скрывают от народа серьезные проблемы со здоровьем у президента США. Журналист Анатолий Вассерман, комментируя озвученную информацию, предположил, что это так и есть.
-
Марина Зудина не считает себя «виновной» в разводе Олега Табакова
Известная актриса Марина Зудина стала гостьей программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым», где рассказала о том, как начинались её отношения с Олегом Табаковым.
-
Фото: отшельница Агафья Лыкова переехала в новый дом
76-летняя отшельница Агафья Лыкова переехала в новый дом, построенный в тайге в Хакасии. В старом ей жить уже тяжеловато - в новом будет больше удобств.
-
Почему Андрей Миронов – не герой нашего времени?
Несколько дней назад Андрею Миронову исполнилось бы 80 лет. Давайте попробуем представить его теперь, в новой художественной и общественной реальности. И не постаревшим, а молодым. Таким, каким он был во времена своей славы. Это невозможно, в нашем мире Миронов немыслим.
-
Как быть, если вашим паспортом воспользовались аферисты?
В 2020 году из-за распоясавшихся мошенников россияне потеряли 150 миллиардов рублей. Сегодня от этого не застрахованы даже знаменитости. «Потерял паспорт, теперь мошенники наберут на него кредитов» – самый популярный страх при пропаже документов.
-
Вернуть Крым: Украина придумала новую стратегию
Украина никак не может успокоиться и смириться с тем, что Крым утерян безвозвратно. На этот раз глава МИДа страны назвал «три кита» политики возвращения Крыма, среди них — стратегия деоккупации полуострова.