«Судьбы звезд очень трагические. Я бы не хотела иметь такую же…»: первая и последняя роль Татьяны Кузьминой

Всего одна роль сделала Татьяну Кузьмину знаменитой. Пусть даже зрители видели Гюльчатай в основном под покрывалом – это не помешало молодой актрисе прославиться на всю страну.
Младшая жена Абдуллы очаровала весь Советский Союз. Красивая и покорная, но в то же время и своенравная, Гюльчатай оказалась одним из самых интересных персонажей «Белого солнца пустыни».
Причём за покрывалом скрывались аж две актрисы! Первой была студентка циркового училища Татьяна Денисова. Ходят слухи, что ей удалось обольстить Николая Годовикова прямо на съёмочной площадке, но вряд ли их можно считать правдой – экзамены в училище заставили девушку уехать раньше срока.
Искать замену было непросто, но актриса почти не показывала лица в кадре, так что нужно было найти лишь подходящую по «фактуре» девушку. Ею оказалась ещё одна Татьяна, на этот раз Федотова (Кузьминой она станет позже). Именно она и получила все лавры, «показав личико» всей стране.
Денисова, как позже выяснилось, была в обиде на всю съёмочную группу. Даже её фамилию в титрах не указали, хотя сцены с ней в фильме использовали. Девушка после съёмок захотела продолжить кинокарьеру, но неизвестную циркачку никто никуда не брал, так что Денисова осталась ни с чем.
Другая Татьяна была ученицей хореографического училища имени Вагановой. С киноделами она встретилась в момент, когда прогуливала учёбу: не слишком её прельщала мысль о будущем в балете. Она росла в многодетной семье, так что девочку сначала отправили в интернат, а потом и в балетное училище. Жилось ей точно несладко: о хоть какой-то родительской ласке и речи не было, да и в интернате Татьяне доставалось от учителей. Даже из пионеров её исключили за то, что она подделала оценки в журнале. Вина, к слову, лежала на всём классе, но отвечать за всех пришлось Татьяне. Даже лучшая подруга в тот раз её не поддержала.
Итак, 16-летняя девчушка попадает «в кино» (с разрешения матери, конечно) и уезжает в пустыню. Съёмки оказались интересными, но скоротечными, так что возвращения в Вагановское училище долго ждать не пришлось. Уже после обучения девушка начала танцевать в «Ленконцерте», где влюбилась в молодого композитора Геннадия Кузьмина. Он на тот момент был женат, но избежать ответных чувств всё же не сумел.
Татьяна вновь стала изгоем в своём обществе: её в голос называли разлучницей и сыпали нравоучениями. Но сердцу, как говорится, не прикажешь, так что она не стала разрывать отношения со своим избранником. А Геннадий, поняв положение любимой, решил ей помочь: он наконец-то развёлся и женился уже на Татьяне. После этого наша героиня решила посвятить всю свою жизнь семье.
В 90-х Кузьмина стала прихожанкой христианской церкви «Источник жизни» – секты, по мнению православных священников.
Однако же сама Татьяна ни о чём не жалеет. В том числе и об актёрском будущем, которое когда-то замаячило на горизонте после удачных съёмок в её единственном фильме.
– Могло случиться что-нибудь плохое. Судьбы звезд очень трагические. Я бы не хотела иметь такую же… Все от дьявола. Он использует и красоту, и талант. Использует и извращает…, – считает Кузьмина.
Дети у Татьяны тоже есть – сын и дочь. Только вот они религию матери не очень-то принимают, а для самой Кузьминой вера стала единственной радостью в жизни. Она даже телевизор не смотрит и газеты не читает – лишь слушает церковную музыку. Но этого ей вполне достаточно, чтобы избавиться от любых сожалений о несбывшемся будущем.
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«Судьбы звезд очень трагические. Я бы не хотела иметь такую же…»: первая и последняя роль Татьяны Кузьминой
Всего одна роль сделала Татьяну Кузьмину знаменитой. Пусть даже зрители видели Гюльчатай в основном под покрывалом – это не помешало молодой актрисе прославиться на всю страну.
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