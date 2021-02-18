ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Юрий Шатунов остался без песен, а теперь – и без клипов
2021-01-25-01-09-57
Из интернета удаляются видеозаписи исполнителей песен группы «Ласковый май», которые не подписали договор на право их исполнения с новыми правообладателями, сообщил продюсер Андрей Разин в...
Последняя любовь Жанны Фриске
2021-01-27-13-29-02
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
Филипп Киркоров «закрыл рот» бывшей домработнице
2021-01-25-17-39-29
Откровения легендарной домработницы Люси, обслуживавшей в свое время Пугачеву и Киркорова, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Людмила Дороднова в конце года призналась: Филипп попросил ее на выход! И это после 25 лет службы верой и...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Спасла или украла? Новый скандал вокруг приемной дочери Ирины Понаровской
Анастасия ШИЛОВА   
18 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Несмотря на то, что этой истории много лет, в ней постоянно появляются новые и новые подробности. Речь идёт об усыновлении приёмной дочери известной певицы Ирины Понаровской.

Спасла или украла? Новый скандал вокруг приемной дочери Ирины Понаровской


Артистка неоднократно рассказывала, что Анастасия жила в плохих условиях, без элементарного ухода, и что биологическая мать была не против, чтобы ребёнка усыновили. Однако совсем недавно 58-летняя Марина Грабовская, мать Анастасии, сделала громкое заявление.

По её словам она была хорошей матерью, а певица вместе со своим супругом, Вейландом Роддом просто украла ребёнка! Якобы это произошло во время их гастролей по Челябинской области. Сначала Вейланд просто попросил отдать им с Ириной девочку и пообещал, что сам решит все вопросы с документами. Пока Марина была в шоке от такой «просьбы», Родд и Понаровская одели Анастасию и увезли с собой, якобы на прогулку.

Придя в себя, мать решила вернуть дочку и поехала к артистам прямо на концерт. Вейланд встретил её за кулисами и начал угрожать: «Если не отдашь Настю, то приедут мои люди и повесят за ноги».

После этого случая, когда биологическая мать девочки была вынуждена отступить, звездные супруги вместе с девочкой собрались и уехали. Грабовская неоднократно приезжала к ним в Москву с требованиями вернуть ребёнка, но её не пускали и снова угрожали. Именно такую историю рассказала Грабовская в студии телешоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Сама Понаровская отказалась прийти на съёмки, вместо неё это сделала директор певицы Валерия Тувина. По её словам, всё сказанное биологической матерью – не более чем ложь. Сотрудница сама видела, как Мария принесла в гримерку к Понаровской больного ребёнка и попросила забрать его себе.

Также Валерия не исключает, что Ирина Витальевна подаст в суд на Грабовскую за клевету. Более того, она сомневается, что Мария является настоящей матерью Анастасии. Да и поклонники не верят, что Ирина могла пойти на откровенное похищение, и считают, что Грабовская просто пытается заработать денег на чужой популярности.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 