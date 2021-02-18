Спасла или украла? Новый скандал вокруг приемной дочери Ирины Понаровской

Несмотря на то, что этой истории много лет, в ней постоянно появляются новые и новые подробности. Речь идёт об усыновлении приёмной дочери известной певицы Ирины Понаровской.

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Артистка неоднократно рассказывала, что Анастасия жила в плохих условиях, без элементарного ухода, и что биологическая мать была не против, чтобы ребёнка усыновили. Однако совсем недавно 58-летняя Марина Грабовская, мать Анастасии, сделала громкое заявление.

По её словам она была хорошей матерью, а певица вместе со своим супругом, Вейландом Роддом просто украла ребёнка! Якобы это произошло во время их гастролей по Челябинской области. Сначала Вейланд просто попросил отдать им с Ириной девочку и пообещал, что сам решит все вопросы с документами. Пока Марина была в шоке от такой «просьбы», Родд и Понаровская одели Анастасию и увезли с собой, якобы на прогулку.

Придя в себя, мать решила вернуть дочку и поехала к артистам прямо на концерт. Вейланд встретил её за кулисами и начал угрожать: «Если не отдашь Настю, то приедут мои люди и повесят за ноги».

После этого случая, когда биологическая мать девочки была вынуждена отступить, звездные супруги вместе с девочкой собрались и уехали. Грабовская неоднократно приезжала к ним в Москву с требованиями вернуть ребёнка, но её не пускали и снова угрожали. Именно такую историю рассказала Грабовская в студии телешоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Сама Понаровская отказалась прийти на съёмки, вместо неё это сделала директор певицы Валерия Тувина. По её словам, всё сказанное биологической матерью – не более чем ложь. Сотрудница сама видела, как Мария принесла в гримерку к Понаровской больного ребёнка и попросила забрать его себе.

Также Валерия не исключает, что Ирина Витальевна подаст в суд на Грабовскую за клевету. Более того, она сомневается, что Мария является настоящей матерью Анастасии. Да и поклонники не верят, что Ирина могла пойти на откровенное похищение, и считают, что Грабовская просто пытается заработать денег на чужой популярности.

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