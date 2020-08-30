«Со сказкой в сердце, судя по всему, я и умру»: реальная судьба Татьяны Клюевой

Свой день рождения Татьяна Клюева отпраздновала 25 августа. К 69 годам она успела стать одной из самых известных актрис Советского Союза, поработать продавцом обуви и даже попытать счастье в бизнесе. Давайте вместе вспомним о судьбе «Варвары-красы».

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С творчеством коренная москвичка Татьяна Клюева была связана уже в детстве. Поначалу были небольшие юношеские постановки, а потом маленькую актрису заметили и пригласили в фильм «Звонят, откройте дверь». Под конец съёмок в этой картине на площадку пришёл режиссёр Евгений Шерстобитов, который буквально подарил девочке путёвку в творческое будущее. Татьяна призналась, что умеет плавать и кататься на велосипеде, а в ответ получила приглашение на главную роль в кино «Акваланги на дне».

Что интересно, в тот день режиссёр ещё и предсказал будущее начинающей артистки.

– Предложил: «Ребята, давайте расскажу, как ваши судьбы сложатся. Значит, так, ты станешь тем, ты тем. А Танечка выйдет замуж за военного и будет жить на берегу моря». Я опешила: «Не хочу ни за какого военного и жить здесь не собираюсь!». Режиссер усмехнулся: «Тебя и спрашивать никто не будет», – делилась историей Татьяна.

С каждой новой ролью у нашей героини появлялось всё больше поклонников, которых она, впрочем, даже сторонилась – не любила ловить на себе чужие взгляды.

А вот съёмки в кино девушка обожала. Уже в 10 классе её почти пригласили в картину «Огонь, вода и медные трубы», но режиссёр Александр Роу подумал, что актриса будет не очень хорошо смотреться в этой сказке. Он утвердил на роль другую девушку, но пообещал Татьяне, что в следующий фильм точно возьмёт её!

Пережить поражение на пробах Татьяне было непросто: были и переживания, и слёзы... Однако режиссёр сдержал своё слово и подарил актрисе роль, которая сделала её известной на всей территории СССР – Татьяна стала Варварой-красой из одноимённой сказки.

Так Клюева стала прекрасной царевной отечественного кино, получила ещё больше поклонников в свою личную «армию» и пережила потрясающий, но очень непростой опыт съёмок. Драматург не разрешал девушке крутить романы, развлекаться на танцах по вечерам и был крайне недоволен, когда она набрала вес и не смогла надеть костюм.

Школьные времена подошли к концу, и Татьяна отправилась покорять ГИТИС. Александр Роу к тому моменту стал для неё чуть ли не отцом, который любил звонить на кафедру и спрашивать о своей подопечной. Позже актриса появилась в ещё одном фильме драматурга, но продолжить эту добрую традицию не вышло. К несчастью, 28 декабря 1973 года Роу скончался в больнице.

После ухода наставника Татьяна довольно скоро завершила свою карьеру. Но дело здесь даже не в творческой потере, а в обыкновенной любви. Ещё на школьной скамье она влюбилась в одноклассника Дмитрия Гагина. После школы он отправился в военно-морское училище и вскоре был вынужден уехать в Севастополь. Но готова ли была Татьяна к такому повороту?

А ведь тогда она пробовалась на роль в фильме «Офицеры», которую позже сыграла Алина Покровская. Гагин приехал прямо на съёмочную площадку, остановил пробы и увёл режиссёра с избранницей для серьёзного разговора. Тогда-то он и предложил любимой уехать вместе с ним.

– И я ушла за ним. Скажи он мне тогда: «Пойдем прыгать с девятого этажа», все равно бы пошла! Сняла костюм, прямо вот так — в гриме, с косичками — вышла на улицу. Потом мы уехали в Севастополь, – рассказывала актриса.

Со временем Дмитрий сделал официальное предложение Татьяне, от которого она не стала отказываться, а потом в семье появился сын Ян. Однако наша героиня не смогла продолжить свою творческую карьеру. Ездить в столицу на съёмки было невозможно (ещё о ребёнке надо заботиться!), но в редких проектах она всё-таки появлялась. Как вы понимаете, вечно это продолжаться не могло, так что вскоре Татьяна и вовсе пропала со всех радаров.

Но она ни о чём не жалела. Даже пробовала себя в других профессиях: сначала заведовала клубом в таксопарке, потом с помощью друзей попала в службу знакомств, где стала объединять людские сердца. В те времена случился с экс-актрисой один забавный случай: пришёл к ней 80-летний дедушка, который очень хотел заполучить в дамы сердца 28-летнюю девушку. В итоге он получил отказ, но не отчаялся и начал, как говорится, «подбивать клинья» уже к Татьяне.

– Когда Дима вернулся и оценил ситуацию, быстро мою брачную контору прикрыл. Так что вы думаете? Клиенты стали гурьбой ходить к нам домой. Делать нечего — мы с мужем разделили обязанности: он вел беседы с одинокими мужичками, а я — с непристроенными женщинами, – с улыбкой вспоминала актриса.

Ещё одна страница в жизни Татьяны начиналась довольно мрачно. Клюева заболела, получила инвалидность и уже была на грани отчаяния. Она пожаловалась подруге на непростую судьбу, а та в ответ предложила вместе создать бизнес!

Так наша героиня стала продавать обувь. Первое время было непросто: на улице холодно, Татьяна в железной палатке стоит на корточках и помогает покупателям застёгивать молнии. Кое-кто даже узнаёт её и бросает обидные фразы, мол, «до рынка докатилась».

Но сдаваться Клюева не собиралась. К торговле подключился её супруг, и со временем у экс-актрисы появилось в распоряжении целых шесть торговых точек.

Вместе с мужем Татьяна накопила на квартиру, потом и на домик у моря, где часто собирались её старые друзья по съёмочной площадке.

Сейчас она редко задумывается об актёрском прошлом, зато о своей внучке Ане думает всегда – и заботится тоже!

– Со сказкой в сердце, судя по всему, я и умру. Да если бы не моя профессия, сколько бы я ценного потеряла! А так, объездила много стран, с чудесными людьми повстречалась. Возможно, как актриса я могла достичь большего. Даже не буду говорить, от каких ролей в великих картинах отказалась по собственной дури. Но это был мой выбор. Так о чем, спрашивается, жалеть? – с уверенностью резюмировала Татьяна.

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