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Слава, любовь и потери Ольги Матешко
Егор СТУКОВ   
06 Февраля 2021 г.
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Ольга Матешко примерила на себя более 70 ролей, но темноволосая лётчица из фильма «В бой идут одни «старики» до сих пор остаётся её главным персонажем.

Слава, любовь и потери Ольги Матешко


Оля появилась на свет вскоре после войны, в 1947 году. Она, можно сказать, родилась с мечтой стать актрисой, так что и стремилась к этому уже с самого детства. Девочка была трудолюбивая и старательная, она не только хорошо училась в школе, занималась в кружках, но ещё и заботилась о своём брате, который был младше её на 6 лет. Родители были слишком заняты, чтобы уделять много внимания воспитанию детей.

Так появился дуэт «Оли и Толи». Брат с сестрой были неразлучны даже после школы, когда Анатолий решил поступать во ВГИК. А для Оли институт кинематографии уже стал родным местом, где она получила долгожданную профессию и встретила свою любовь – кинооператора Сашу Итыгилова.

Уже после первой встречи в коридоре учебного заведения они не смогли забыть друг друга Любовь захватила студентов с головой, так что они были совершенно неразлучны. А потом Итыгилов получил диплом, с которым его распределили из Москвы в Белоруссию. Ольга, конечно, грустила, но искренне верила в свою любовь, так что просто решила дождаться своего избранника.

Прошло время, Ольга окончила ВГИК и отправилась в Киев. Уже на новом месте молодые сыграли свадьбу, а потом на свет появился их сын, которого назвали в честь отца. Интересно, что в дальнейшем Александр-младший тоже пойдёт по пути своих родителей и станет режиссёром.

В молодой семье не было ссор – Оля и Саша просто не умели конфликтовать. Они спокойно решали все сложные вопросы, даже бедность не пошатнула семейные ценности. А уж когда Ольга снялась в фильме «В бой идут одни «старики», дела окончательно наладились. К славе своей супруги Александр не ревновал, ведь Ольга всё так же любила его и была для него самым близким человеком.

К тому же Александр тоже был не лыком шит – снял собственную картину «Обвиняется свадьба», куда не забыл пригласить жену. А потом получил премию Ленинского комсомола за операторскую работу над фильмом «Как закалялась сталь».

Увы, счастье не продлилось вечно. В 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС, и в это время недалеко от станции Итыгилов как раз снимал фильм. Как истинный фанат своего дела, он сразу же поехал на место, чтобы снять всё в деталях. Съёмки стали смертным приговором для Александра: он получил большую дозу облучения, подорвал себе здоровье и скончался всего спустя четыре года после аварии.

Это стало серьёзным ударом для Ольги. 16-летний сын Саша тоже не мог смириться с потерей, а его мать тогда жила только ради своего отпрыска. Проблемы нарастали снежным комом, в стране начались перемены, Советский Союз перестал существовать, и это принесло ещё больше неопределённости в жизнь актрисы.

Спасением стала зарубежная командировка в США, где Ольга с радостью решила остаться. Спустя три года к ней присоединился и сын, который получил диплом в Киевском университете театра, кино и телевидения. Наша героиня устроилась звукооператором на канал для русскоязычных американцев, да ещё и стала преподавать. Александр в новую жизнь вписывался с трудом, так что со временем вернулся в Киев, где стал снимать свои фильмы и сериалы.

При этом основную профессию Ольга Матешко не забросила. Она и у сына снималась, и у других режиссёров, пусть даже в небольших ролях. И продолжает делать это даже сейчас, в 73-летнем возрасте! Впрочем, по сей день её любимым персонажем остаётся лётчица Зоя из картины «В бой идут одни «старики», которая и подарила молодой Ольге народную любовь.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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