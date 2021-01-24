Последнее безумное желание: самые интересные пункты завещаний звёзд

У богатых, говорят, свои причуды. Даже составление завещаний у известных людей становится делом нетривиальным, а порой приобретает совсем неожиданный оборот.

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Ален Делон

Женщины обожают Алена Делона, а сам он, как оказалось, обожает собак. В своём дворце он держит аж 8 животных, а на кладбище покоится ещё 35 любимых питомцев, которые были с актёром в разные периоды его жизни. Конечно, забыть о любимцах в завещании Делон просто не мог, вот и решил после смерти упокоиться на собственном кладбище домашних животных.

Александр Маккуин

Ещё одним любителем собак оказался дизайнер Александр Маккуин. Своим питомцам – Минтеру, Каллуму и Джусону – он завещал 50 тысяч фунтов стерлингов! Такая же сумма досталась двум помощницам по хозяйству, племянникам и крестнику. Чуть больше – 250 тысяч фунтов – ушло в руки сестёр и братьев дизайнера. А оставшиеся 16 млн фунтов стерлингов Маккуин приказал отправить на благотворительность.

Карл Лагерфельд

Не только собачникам, но и кошатникам нашлось место в нашем списке. Один из лучших модельеров мира Карл Лагерфельд пошёл «ва-банк» и отдал вообще всё состояние любимой кошке по кличке Шупетт. При жизни он тоже немало заботился о пушистой подружке: целые модные коллекции выходили в её честь, сама она прогуливалась по лучшим подиумам мира, а в каждой соцсети есть по одному аккаунту четвероногой счастливицы.

Элизабет Тейлор

Эта историческая личность киноиндустрии проявила чудеса самоиронии в собственном завещании. Как известно, Элизабет Тейлор нередко опаздывала на всевозможные мероприятия. Вот и написала в завещании, чтобы церемонию начали на 15 минут позже выбранного времени. Оригинально и с юмором, что тут сказать.

Фредди Меркьюри

Легендарный музыкант при жизни был загадочной фигурой, так что и после смерти решил оставить пелену тайны вокруг собственной личности. Так, артист решил засекретить место своего захоронения даже от собственных родителей! Большая часть его наследства отошла подруге Меркьюри Мэри Остин, но и кошкам певца тоже досталась своя доля.

Марлон Брандо

У Брандо, наоборот, раздавать было нечего. Под конец жизни он задолжал кредиторам огромную сумму – более 10 миллионов долларов! Поэтому в завещании он подробно описал всю церемонию прощания. Вести траурное мероприятие должен был лучший друг артиста Джек Николсон, а первый поминальный тост достался Майклу Джексону. Артист пожелал, чтобы его прах развеяли над островами на Таити, которыми тот некогда владел.

Малкольм Макларен

При жизни менеджер легендарной группы Sex Pistols был яркой личностью, порой даже слишком, вот и после смерти решил продолжить шоу. Как и было написано в завещании, гроб Макларена украсили четырьмя лошадьми и любопытным изречением: «Жил слишком быстро, умер слишком молодым». Вместо традиционной минуты молчания присутствующие провели «минуту хаоса» с громкой и драйвовой музыкой.

Мэрилин Монро

В случае с известной американской блондинкой завещание оказалось простым. Она отдала всё, даже нижнее бельё, тренеру и наставнику Ли Страсбергу. Мужчина, если верить слухам, держал имущество звезды в гараже. А уже после его смерти предприимчивая вдова продала вещи Монро, на чём и заработала более 20 миллионов долларов.

Роджер Доркас

Напоследок опять вернёмся к собачникам и заглянем в завещание кинопродюсера и миллионера Роджера Доркаса. Все свои 65 миллионов долларов он отдал домашнему любимцу – псу Максимилиану. Хотя, нет, не все: один цент всё-таки достался его последней супруге. Казалось бы, идеальный план мести за «счастливые годы», но молодая вдова в итоге оказалась хитрее почившего мужа. Она просто вступила в брак с псом-миллионером и смогла вернуть себе ушедшие в чужие лапы миллионы долларов.

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