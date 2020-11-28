Подруга Фредди Меркьюри рассказала о его «необычных» похоронах

Легендарный певец, лидер группы «Queen» Фредди Меркьюри был кремирован. Церемония проходила по всем обычаям зороастризма, рассказала его подруга Мэри Остин.

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По ее словам, похороны проходили в крематории Западного Лондона на древнем авестийском языке. Так хотел Фредди. Единственными словами на английском языке за все время были просьбы скорбящих встать и сесть. Гроб с певцом внесли под запись Ареты Франклин. 25-минутная церемония завершилась любимой оперной арией Меркьюри «DʼAmour sull «ali Rose» Верди в исполнении его подруги Монсеррат Кабалье.

Проститься со звездой пришли не более 40 человек, в том числе коллеги Меркьюри по группе и их жены, а также Элтон Джон, Мэри Остин и Джим Хаттон.

Цветами, присланными друзьями и поклонниками, заполнили пять катафалков и отправили в отделения больниц для больных СПИДом.

После кремации Остин забрала прах певца и только через два года похоронила его. О месте захоронения знает только она.

— Однажды после воскресного обеда он вдруг заявил, что точно знает, куда хочет, чтобы его поместили. Но никто не должен знать об этом, потому что он не хотел, чтобы кто-нибудь его откопал, — призналась Остин.

Она не раскрыла секретное место захоронения. «Он хотел, чтобы это осталось тайной — так оно и будет», — добавила подруга Фредди.

По инф. rosbalt.ru

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