Делимся эмоциями с миром: еще одна бабушка с YouTube «реагирует»

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На видеохостинге YouTube некоторые бабушки заводят каналы и любят выдавать там свои реакции. Среди таких блогеров, например, и Анна Степановна. Ее канал называется «Р.Е.А.К.Ц.И.И. Шоу «Бабушка реагирует». А реакции выдают пенсионерки на что? Да хоть на что. В основном, конечно, на исполнителей песен.
Так, в поле зрения Анны Степановны попали Монеточка и Грибы, Баста и Оксимирон и много других артистов. Подобные певцы интересуют и других реагирующих пенсионерок, но Анна Степановна пошла дальше и расширила свои интересны. Например, на ее страничке можно найти обзор куличей – «Можно ли есть выпечку из супермаркетов», мнение о каналах, направленных на детскую аудиторию – «FAMILY BOX. Реакция бабушки», «Бабушка реагирует на Мистера Макса и Мисс КетиMister Max & Miss Katy реакция», реакцию на бой – «Бабушка реагирует на Дацика. Прогноз на бой Дацик против Тарасова» и еще много чего необычного и любопытного. Например, есть видео «Что, если приготовить рыбу в раскаленной лаве». Рыба в ролике готовилась в фольге. Бабушка отметила, что в этой еде не участвовали соль и специи. Далее Анна Степановна занедоумевала, когда действительно показали расплавленный металл. И задавалась вопросом, какова цель таких экспериментов. Была ли в итоге приготовлена рыбка, можно узнать из этого видео.
Бабушке реагировать кто-то помогает за кадром. Создалось впечатление, что некоторые ролики, которые должны быть снабжены ее реакцией, она видит впервые. Аудитория, пишущая комментарии, у блогера-пенсионерки доброжелательная. Деятельность бабушки в основном поддерживают, а некоторые просят выдать реакцию и указывают прямо конкретную цель.
Например: Сергій Дмитрович: Сделайте реакцию на TrashSmash «Сожжение гомофобов», наберете кучу просмотров!
Или: Кекушка Лох: Сделайте, пожалуйста, реакции на клипы DK. Лучше на «Не достоин жизни» или «Где твой идол?».
И в приложении Instagram тоже можно найти Анну Степановну. Там все как и положено у бабушек – дачные дела, кулинария, ну и реклама своей деятельность на YouTube, конечно. Зря что ли милая пенсионерка там старается со своими реакциями?!
Вот какая красота у блогера оказалась на даче.
В видео было показано очень много цветов и капуста, уже потихоньку желающая собраться в тугие кочанчики. Много было приложено труда, целое лето, - отмечала Анна Степановна.
А в другом ролике бабушка отвечала на вопросы своих зрителей о блогерстве. Рассказала, что придумали заняться каналом с реакциями ее внуки. И она делает это с ними с удовольствием, ей такое занятие очень нравится.
Любит Анна Степановна пошутить над собой и над дедушкой (ее мужем, наверное). Так, они забавно осваивали вдвоем приложение MSQRD (это приложение позволяет надевать разные маски, с его помощью можно делать селфи с измененной внешностью). Посмотрите внимательно оригиналы и полученное изображение – забавные получились бабуля с дедулей, ну, правда, ведь?! Особенно Анну Степановну не узнать!
А еще Анна Степановна похвасталась аудитории своими фирменными пирожками с тыквой. Рецептом она, к сожалению, не поделилась – фирменный на то и фирменный, чтобы не все такое умели готовить. Но зато приятно было посмотреть на фото на хозяюшку-блогера.
Вот какая нескучная и интересная может быть жизнь на пенсии. А у вас, уважаемые читатели, какая она?
На видеохостинге YouTube некоторые бабушки заводят каналы и любят выдавать там свои реакции. Среди таких блогеров, например, и Анна Степановна. Ее канал называется «Р.Е.А.К.Ц.И.И. Шоу «Бабушка реагирует». А реакции выдают пенсионерки на что? Да хоть на что. В основном, конечно, на исполнителей песен.
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