Одри Хэпберн: непростая жизнь легенды зарубежного кинематографа

Одри Хэпберн слыла настоящим эталоном женской утончённости. Элегантная красавица, о которой мечтали многие мужчины середины прошлого века, стала легендой кинематографа и примером нескончаемого актёрского профессионализма.

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За этими достижениями далеко не все видели простую женщину, которой пришлось преодолеть немало тяжелых испытаний.

И первые проблемы для Одри «подарили» её же родители. Мать будущей звезды знали как баронессу Эллу ван Хеемстра из древнего голландского рода, а отец был простым ирландцем с длинным именем – Джозеф Виктор Энтони Хепберн-Растон.

Родители постоянно ссорились, и уже в 6-летнем возрасте Одри лишилась отца, который ушёл из семьи после измены и скандала. Причём Джозеф сам изменил жене с няней, а потом просто не выдержал упрёков своей супруги.

Вдобавок к этому родители Одри активно поддерживали нацистов, что в итоге запятнало имя нашей героини и в дальнейшем только мешало в жизни и карьере.

Впрочем, мать маленькой Хэпберн всё же отказалась от своих взглядов после фашистской оккупации города Арнем, в котором и жила Одри со своей родительницей. Немцы принесли немало бед жителям Голландии: по рассказам самой артистки, в 1944 году ей даже приходилось есть траву и луковицы тюльпанов, чтобы хоть как-то выжить. Из-за отсутствия нормального питания под конец войны Одри весила всего 39 килограммов!

Не добавляла здоровья Хэпберн и её любовь к сигаретам. Она умудрялась выкуривать по две-три пачки в день, о чём нисколько не сожалела. «У меня есть грехи», – однажды призналась актриса. К несчастью, именно эта вредная привычка станет фатальной для легендарной артистки.

Любовные связи Одри обычно длились недолго. Первым её избранником был Джеймс Хансон, с которым она рассталась прямо перед свадьбой! Почти всё было готово к церемонии, красавица-актриса примеряла свадебное платье, как вдруг что-то «переключилось» в её голове. Одри заявила прессе, что карьера не дала бы паре создать нормальную семью. «Когда я выйду замуж, я хочу быть по-настоящему замужем», – объяснила своё решение актриса.

В другой раз она влюбилась в уже женатого мужчину Уильяма Холдена. Впрочем, и здесь роман продлился недолго: Одри оставила своего избранника, как только узнала, что он сделал вазэктомию и не может иметь детей. Сама же актриса мечтала родить ребёнка, так что эти отношения были обречены.

Дойти до замужества актрисе удалось лишь с Мелом Феррером, для которого брак с Одри был четвёртым по счёту. Пара прожила вместе немало – целых 14 лет, а наша героиня даже родила своему избраннику ребёнка. Но потом всё равно произошло расставание, Одри впала в тяжелейшую депрессию, выйти из которой ей помог итальянский психиатр Андреа Дотти. Помог он так хорошо, что Хэпберн вышла за него замуж, родила второго сына и прожила с новым избранником ещё 13 лет. Но измены, как со стороны мужа, так и со стороны жены, всё же разрушили и этот брак.

Последней любовь Одри стал Роберд Волдерс, с которым актриса прожила до самого конца своей жизни, но без официальной регистрации брака.

В 1967 году наша героиня снялась в фильме «Ждать до темноты», получила уже пятую номинацию на «Оскар» и просто ушла из профессии. Порой она возвращалась на экраны, но уже без былого энтузиазма. С этого момента новым делом жизни Одри стала благотворительность.

В 1988 году детский фонд ООН под названием ЮНИСЕФ назначил актрису послом доброй воли. Свои последние годы она провела в Сомали, Эфиопии и Бангладеше, помогая бедным детям этих стран. Даже со смертью она встретилась во время очередной благотворительной миссии.

В 1992 году экс-актриса отправилась в Сомали, но резкие боли в животе вынудили её обратиться к специалистам. Врачи в африканской местности были не самые лучшие, вот и не смогли поставить правильный диагноз Одри. Ей предложили вернуться к европейским экспертам, но она отказалась – благотворительность для неё была важнее всего.

Позже у Одри обнаружили опухоль в толстой кишке. Актрису прооперировали, но надежды на спасение всё равно почти не было. Своё последнее Рождество она провела с детьми. Одри Хэпберн скончалась на 64-м году жизни, 20 января 1993 года.

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