«Ни за что не полезла бы в актерскую профессию»: история Ларисы Малеванной

В январе Лариса Малеванная отпраздновала 82-й день рождения. В свои годы она продолжает сниматься в кино, заботиться о внуках и даже о правнуках, невзирая на все беды и трудности.

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Лариса появилась на свет в селе из Ростовской области. Её детство оказалось крайне непростым из-за отца-алкоголика. Мать тянула на себе четырёх детей, а её супруг лишь издевался над своей семьёй и пропивал всю зарплату. Женщина делала всё, чтобы её дети смогли прожить достойную жизнь, но справиться с трудностями судьбы и постоянным стрессом не смогла – мать Ларисы умерла в 43 года.

Лишь мечта об актёрстве даровала девочке надежду на светлое будущее. Только вот близкие Ларисы поначалу не верили в эти грёзы, утверждая, что она слишком некрасива для творческой работы. По этой причине девушка пошла не в театральный, а в педагогический институт.

К счастью, полностью отказаться от мечты Малеванной не удалось. Она играла в самодеятельном студенческом театре, а после одной заваленной сессии и вовсе решила покинуть вуз ради поездки в Ленинград, деньги на которую собрали её подруги.

В новом городе девушку ждал режиссёрский факультет ЛГИТМиКа, ведь для актёрского отделения 21-летняя Лариса была почти «старой». Обучение пришлось по душе мечтательной девушке, а на втором курсе она встретила супруга Геннадия Опоркова, от которого родила сына Сашу. Семейные хлопоты не помешали ей окончить режиссёрский факультет с отличием.

После обучения Лариса вместе с супругом уехала в Красноярск, где ей пообещали хорошую работу в новом театре. Только вот на деле всё оказалось не так хорошо, и семья вернулась в Ленинград, где влюблённые наконец-то нашли своё место. Геннадий занял кресло режиссёра Театра Ленкома, а Лариса там же стала ведущей актрисой. В то же время она снималась в кино: успела показать себя в фильмах «Проводы белых ночей», «Гроссмейстер», «Легенда о Тиле» и других кинокартинах.

Только вот с успехом в карьере всё быстрее разваливался её брак. Говорят, что Геннадий изменял своей супруге с молодыми актрисами, чего Лариса просто не стала терпеть. Она ушла даже из его театра, приняв приглашение от Георгия Товстоногова, который уже давно ждал нашу героиню в Большом драматическом театре.

– Если бы в свое время мне встретился мужчина талантливый, – неважно, в каком роде деятельности – умный, непьющий, негулящий, который не врал бы и не был трусом, у меня не было бы сейчас времени на интервью, – делилась Малеванная. – Я родила бы пятерых детей, было бы много внуков и правнуков. И занималась бы я самым прекрасным видом творчества – растила детей, сочиняла для них сказки, писала книжки и была бы абсолютно счастлива. Ни за что не полезла бы в актерскую профессию. Мои ясновидящие подруги того же мнения: если бы у меня все сложилось в личной жизни, я не стала бы актрисой.

Второй брак актрисы продлился долгие 20 лет, но всё-таки не смог принести ей долгожданного счастья. Всю любовь Лариса отдавала партнёрам по сцене, играла чувства так, как не умели многие другие актрисы. Возможно, по этой причине и появилось множество слухов о романах Ларисы Малеванной. Только вот на деле артистка выбрала одиночество – двух неудачных браков ей вполне хватило.

Возвращаясь к творчеству артистки, нельзя не вспомнить её роль мамы Тани в «Интердевочке», которая и сделала Ларису знаменитой. Другая роль, на этот раз генеральши в «Анкор, еще анкор!», также полюбилась публике, но всё же основной работой для неё оставался театр.

После кинокризиса 90-х Лариса решила сконцентрироваться на съёмках. Она получила роли в сериалах «Чёрный ворон» и «Идиот», сыграла в фильме «Оттепель». Съёмки в последнем принесли актрисе страшные новости. Долгое время её мучили боли в сердце и одышка, а когда она обратилась к врачам, те поставили диагноз – рак лёгких в третьей стадии.

Выжить без операции не представлялось возможным, но даже её Лариса откладывала на потом. Впрочем, в итоге она всё-таки решилась лечь на хирургический стол, чем подарила себе уже восемь лет жизни. С таким диагнозом, признаётся актриса, не живут, но ей удаётся не только жить, но и упорно трудиться.

Она поработала режиссёром в театре, написала несколько книг и продолжила съёмки в кино. Единственный сын актрисы Александр подарил маме троих внуков, а те – ещё двоих правнуков. Столь большая семья стала для Ларисы Малеванной настоящим счастьем, о котором она и мечтала всю свою жизнь.

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