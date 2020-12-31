Неоднозначная роль Леонида Броневого

Леонид Броневой не просто так стал легендой отечественного кино. Ему удалось сыграть одного из самых заметных персонажей «Семнадцати мгновений весны», который в своё время вызвал немало народных споров.
На счету Леонида Броневого – 84 фильма и целых 29 лет театральной деятельности. Ролей он сыграл немало, но переплюнуть начальника государственной тайной полиции нацистской Германии Генриха Мюллера из «Семнадцати мгновений весны» ни одной из них так и не удалось. Что уж говорить, если его фраза «А вас я попрошу остаться» ушла в народ и до сих пор остаётся вполне себе «крылатой».
Интересно, что далеко не всем великолепное исполнение роли Мюллера пришлось по душе. Броневой, скажем так, «перестарался», из-за чего у него вышел слишком уж обаятельный и мудрый фашист. Кое-кто из верхушки советской власти даже заявил на страницах газет, что фашистов «нельзя делать такими хорошими», что их «надо разоблачать»!
Сам Леонид Сергеевич, конечно же, был иного мнения. Он заметил, что фашистов обычно изображают слишком прямолинейно, как армейских болванчиков, не способных к тактической мысли.
– Тогда с кем мы воевали, если они глупые, идиоты, если их армия плохо налажена и их спецслужбы? Что мы тогда мучились четыре года и положили миллионы людей? Нет, это была страшная машина, – уверенно заявлял артист.
Высшее командование нацистской Германии славилось сильными и образованными руководителями, отмечал Броневой.
Так что зря тот советский чиновник беспокоился, что искусство может повлиять на умы зрителей и привить им любовь к настоящему фашизму. Впрочем, уже в наше время Броневой и сам стал склоняться к тому, что искусство может быть опасным для общества.
– Может, он прав, может, в России нельзя так играть? Потому что российский зритель, он прекрасен, но он прекрасен своей наивностью. Он смотрит и верит, что это так, это всё правда, – переосмыслил свои принципы артист.
Несмотря на это, Броневой всегда старался максимально «вжиться» в персонажа, чтобы показать настоящего человека, а не картонного болванчика.
По этой же причине Леонид Броневой восхищался работой Льва Борисова в «Бандитском Петербурге». Ему так хорошо удалось сыграть главу криминальной мафии Антибиотика, что наш герой не удержался от вопроса: «Где вы учились, как вы сумели так замечательно сыграть?». Ответ оказался предсказуемым: «У вас, у вашего Мюллера».
А вот перерисовку «Семнадцати мгновений весны» актёр воспринял в штыки. Колоризация, считает Броневой, лишила фильма документальной достоверности, из-за чего тот стал похож на «раскрашенную сказочку». К тому же киноделы зачем-то изменили текст ленты, чем буквально «исковеркали» некоторых персонажей великой картины.
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Леонид Броневой не просто так стал легендой отечественного кино. Ему удалось сыграть одного из самых заметных персонажей «Семнадцати мгновений весны», который в своё время вызвал немало народных споров.
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