Не прошло и года: певица Азиза снова собирается замуж!

Буквально на днях 56-летняя певица Азиза сильно удивила своих поклонников, заявив, что в ближайшее время может выйти замуж. Её избранником стал Алессандро, который живёт в Италии, но после знакомства с артисткой довольно часто приезжает в Москву.

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Пара даже успела принять участие в съёмках программы «Пусть говорят», где Алессандро рассказал, что настроен серьёзно и прямо в студии вручил Азизе помолвочное кольцо. Она приняла подарок, но пока не сказала «да». Итальянский бойфренд считает, что это хороший знак, потому что настоящий брак – это большая ответственность, и все решения необходимо принимать обдуманно.

Также Алессандро пригласил Азизу к себе в Италию, чтобы она познакомилась с его родственниками и посмотрела, как он живёт.

Кстати, их знакомство состоялось благодаря онлайн-урокам певицы, которые она стала давать на карантине. Алессандро долго следил за её творчеством, но потом всё-таки решился признаться в своих чувствах.

Поклонники певицы искренне рады за неё, ведь Азиза в свои годы ещё ни разу не была замужем. В прошлом году она почти сделала этот шаг… но в последний момент разочаровалась в своём избраннике и отменила уже спланированную свадьбу.

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