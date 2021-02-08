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Не на один фильм бы хватило: любовные истории Натальи Архангельской
Егор СТУКОВ   
08 Февраля 2021 г.
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За всю карьеру Наталье Архангельской так и не досталась роль лучше Дуняши из «Тихого Дона». Впрочем, покорять мир кино она и не собиралась, к тому же в личной жизни актриса пережила немало болезненных трагедий.

Не на один фильм бы хватило: любовные истории Натальи Архангельской


В самом начале творческой карьеры Наталье Архангельской невероятно повезло. После 10-го класса она пришла во ВГИК, а в это время в одной из аудиторий как раз набирали актёров для «Тихого Дона». Режиссёр Сергей Герасимов сразу же увидел Дуняшу в нашей героине, так что взяли её на роль без лишних сомнений.

– Героиня мне сразу же показалась родной, вживаться в роль даже не пришлось, – делилась Наталья. – У меня ведь отец кубанский казак, мама на четверть грузинка, благодаря этой гремучей смеси и получилась вылитая Дуняшка, такая же черноокая и с косой!

Съёмки в «Тихом Доне» девушка совмещала с учёбой, но не во ВГИКе, а в ГИТИСе – всё-таки мечтой Натальи был театр. К тому же в институте она познакомилась с начинающим сценаристом Борисом Андроникашвили, который даже позвал молодую актрису замуж, однако в итоге ничего у них не вышло. Мать Бориса оказалась против такого брака, а парень не посмел пойти наперекор авторитету родственницы.

Отношения с режиссёром Яковом Сегелем тоже не заладились, хотя и продвинулись чуть дальше. Он был на 14 лет старше Натальи, из-за чего та очень нерешительно отвечала на ухаживания кавалера. Она утверждала, что просто не готова к семейной жизни, но настойчивый режиссёр настоял на своём.

В итоге в первом браке Наталья прожила всего три месяца. Супруг слишком ревновал 19-летнюю студентку, чего та просто не выдержала. К тому же на горизонте у неё появился ещё один поклонник – молодой красавец Саша Фадеев. С ним, впрочем, наша героиня не торопилась строить отношения. Но Яков был уверен, что молодая жена его предала, так что и решил ей отомстить. Киностудия имени Горького оказалась закрытой для Натальи.

– У меня с Фадеевым еще долго не было никакого романа. Саша вовсю встречался с моими однокурсницами: то с Элей Прохницкой, то с Аней Антоненко-Лукониной. Мне даже кто-то сказал, что у него был роман с Линой Скирдой, будущей женой Ивана Пырьева, что училась на курс младше. Самое ужасное, что все фадеевские романы происходили на моих глазах. Мы же каждый день встречались то на лекциях, то в компаниях. Как же я мучилась, как ревновала! Были и слезы, и рыдания в подушку, и вечные переживания: с кем он сейчас? То, что я безумно влюблена и по Фадееву страдаю, знал весь институт. Да и Саша все прекрасно видел, но не спешил, еще полгода не обращал на меня никакого внимания, – рассказывала Архангельская.

Со временем Фадеев всё же заметил влюблённую девушку и даже начал с ней отношения. Наталья была вне себя от счастья, но хлебнуть горя ей пришлось немало. Александр рядом с ней не изменился: часто обманывал, ходил «налево», а вот саму Наташу даже в кино сниматься не пускал. Архангельская терпела его до самого последнего, искренне любила и прощала, так что точку в этих отношениях поставил сам Фадеев.

А потом Александр и вовсе женился на Гурченко, которая до этого была в отношениях с Борисом Андроникашвили. Так уж вышло, что две артистки любили одних и тех же мужчин, только вот у Гурченко любовь получалась более удачной.

В это же время шла в гору карьера Натальи. Она появилась в фильмах «Каток и скрипка» и «Любушка», закончила ГИТИС и попала в «Современник». Там долго не продержалась, так что довольно быстро перешла в Театр имени Ермоловой. В этом, к слову, ей помог актёр Владимир Андреев. Помог так хорошо, что через некоторое время стал гражданским супругом Натальи.

Их неофициальные отношения продлились семь лет и чуть было не закончились из-за измен Владимира. Он вовремя опомнился, вернулся к Наташе и наконец-то надел на её палец кольцо, которого она так долго ждала. Но счастье длилось недолго: на горизонте появилась Наталья Селезнева, которая увела и без того неверного мужа Архангельской.

После этого снова были отношения с уже знакомым нам Борисом Андроникашвили, но ни к чему серьёзному этот роман, проснувшийся из-за юношеских воспоминаний, не привёл.

Ждать счастья в любви Наталье пришлось немало, и наконец-то оно пришло вместе с французским журналистом Владом Вишневски. На момент знакомства с нашей героиней у него уже была супруга, однако эти отношения были скорее формальными, так что для их окончания требовалось лишь разобраться с документами.

Наталья и Влад прожили 7 лет неофициально, после чего всё-таки решили расписаться. Счастливый брак продлился 30 лет и закончился лишь со смертью Вишневски. Журналист получил страшный диагноз – болезнь Альцгеймера. Много лет наша героиня провела рядом со своим супругом, забота о котором отнимала немало её сил.

– Ушел Влад из жизни в 69, – рассказывала Наталья Архангельская. – Лишь теперь, спустя годы, могу сказать, что я любила по-настоящему в своей жизни только Сашу Фадеева и Влада, с которым счастливо прожила 30 лет.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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