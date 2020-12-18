Наш гость — Антонина из Архангельска, дачница с большим стажем и бабушка-онлайн

Блогер из Архангельска Антонина очень много полезного знает про садово-огородные дела. Еще бы! Ведь дачу она имеет уже давно, и даже завела канал «Дачницы Удачницы» на платформе YouTube. Мы об этом вам, к слову, как-то рассказывали.

А теперь наступило время для небольшого интервью для читателей сайта «Мои года». Надо же и знакомиться с теми, кто находится по ту сторону экрана. Тем более, что это такие же пенсионеры, как и мы с вами. А вот не сидится им на лавочках с семечками – стараются люди жить интересно и быть полезными другим. И блогерами стать не боятся и не стесняются.

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