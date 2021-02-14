Автор канала «Николай по миру гуляй» предлагает совершить необычные путешествия

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
«Уходить ли Путину?» Политолог реконструирует логику президентского окружения
2021-01-18-02-22-01
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
В Подмосковье массово продают особняки. Элита готовится к побегу из России?
2021-01-18-01-28-11
Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Автор канала «Николай по Миру гуляй» предлагает совершить необычные путешествия
Наталья ЛАНИНА   
14 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Любопытные путешествия совершает блогер Николай, который показывает, к примеру, столицу России с неожиданных, не совсем привычных ракурсов. Например, вот названия его публикаций: «Из путешествий по дворам и закоулкам я заметил. Мир бездомных четвероногих обитателей Москвы...», «Хостелы Москвы и его обитатели...» и т.д. И мы для себя у Николая выбрали подобное неординарное путешествие. Это «Экскурсия по вагонам метро Москвы...». Ведет свой канал блогер, к слову, на платформе Яндекс Дзен.

Автор канала «Николай по миру гуляй» предлагает совершить необычные путешествия

Что же интересного увидел в вагонах метро Николай? Он пишет следующее: «В передвижении по Москве часто пользуюсь метрополитеном. Кто пользуется этим транспортом, наверно тоже обратили внимание на разнообразие подвижного состава. О чистоте вагонов говорить не буду, они всегда безупречно чисты. Стоишь в ожидании поезда, и вдруг из тёмного тоннеля вырывается золотая осень, украсившая вагоны. Настроение в разы приподнялось, невольно улыбнулся, увидев красоту эту».

Давайте улыбнемся и мы с вами, уважаемые читатели.

Автор канала «Николай по миру гуляй» предлагает совершить необычные путешествия

И вот еще цитата из публикации блогера: «Есть поезда с тематикой о Великой Отечественной войне и трудовых подвигах в тот период. Мне всегда интересно в подземном мире метро и всегда открываю для себя что-то новое и интересное. И огорчает лишь одно, ежегодные повышения цен за проезд».

Автор канала «Николай по миру гуляй» предлагает совершить необычные путешествия

Интересный взгляд на метро, правда, ведь? Обычно рассматриваешь сами станции, которые, согласимся, одна красивей другой. А тут еще и вагоны ходят затейливые. Вот вам и «вагончики для чтения». И идею определенную они могут нести.

Еще из заголовков записей Николая: «Блошиный рынок. Ну чем не машина времени», «Поездка на речку Андоба, где даже ёрш колючий оказался слаще сёмги...», «Всего-то поставил галочку, что там я побывал. Москва сити...», «А давайте-ка совершим небольшую экскурсию по зимней Бугульме. Когда-то с развитой производственной индустрией городу Татарстана», «К предуральским красотам, Ключевский водоём», «Поездка на Оку» (в трех частях), «Походы на природу с внуками» и т.д.

Есть и еще одно увлекательное путешествие, приготовленное Николаем – в профессиональную сферу автора блога – геодезию. Ролик был посвящен всем, кто когда-либо стоял за штативом. Представленное видео дополнено стихотворными строками.

«Вылетаем сегодня с поля.
Вылетаем в суетный мир
До чего же мне дорог до боли,
наш палаточный лагерный штиль.
Унесёт вертолёт в город буйный,
от неона ослепнут глаза...»

А в самом ролике собраны фотографии, связанные с работой Николая – в виде слайд-шоу, сопровождаемые песней «Молодость моя – геодезия», положенной на мотив известного шлягера прошлых лет «Молодость моя Белоруссия».

Затрагивается на канале автора и кулинарная тема. На этот счет есть запись «Внезапные командировки привносили неожиданные блюда...». В ней Николай рассказал, как в одной из командировок он узнал про строганину.

Автор канала «Николай по миру гуляй» предлагает совершить необычные путешествия

Вот короткая выдержка: «Вечером Сергей принёс двух плотных мороженых муксуна, раздобыл у местных рыбаков. Принялся готовить северное блюдо. Острым ножом надрезал на рыбе шкуру. Содрал так ловко, словно пальто снял. После чего стал снимать ножом стружкой мясо рыбы.

Вскоре на блюдце образовалась горка белой мороженой стружки. Сергей принялся готовить соус, приговаривая: "Вообще-то строганину едят с солью и перцем, но я предпочитаю с соусом, что и вам приготовлю". Соус состоял из томатной пасты смешанной с майонезом, от того цвет был бледно-розовым. Туда же Сергей положил мелко-мелко нашинкованный лук и чеснок. В завершение всыпал перец и соль, перемешал всё это. Со словами: "Ну что, налетайте, строганина готова"».

А вы, уважаемые читатели, пробовали строганину? И если уезжали в командировки, да или просто подальше от своего населенного пункта, какие блюда привозили из таких путешествий?

На нашем сайте читайте также:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 