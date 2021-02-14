Автор канала «Николай по миру гуляй» предлагает совершить необычные путешествия

Любопытные путешествия совершает блогер Николай, который показывает, к примеру, столицу России с неожиданных, не совсем привычных ракурсов. Например, вот названия его публикаций: «Из путешествий по дворам и закоулкам я заметил. Мир бездомных четвероногих обитателей Москвы...», «Хостелы Москвы и его обитатели...» и т.д. И мы для себя у Николая выбрали подобное неординарное путешествие. Это «Экскурсия по вагонам метро Москвы...». Ведет свой канал блогер, к слову, на платформе Яндекс Дзен .

Что же интересного увидел в вагонах метро Николай? Он пишет следующее: «В передвижении по Москве часто пользуюсь метрополитеном. Кто пользуется этим транспортом, наверно тоже обратили внимание на разнообразие подвижного состава. О чистоте вагонов говорить не буду, они всегда безупречно чисты. Стоишь в ожидании поезда, и вдруг из тёмного тоннеля вырывается золотая осень, украсившая вагоны. Настроение в разы приподнялось, невольно улыбнулся, увидев красоту эту».

Давайте улыбнемся и мы с вами, уважаемые читатели.

И вот еще цитата из публикации блогера: «Есть поезда с тематикой о Великой Отечественной войне и трудовых подвигах в тот период. Мне всегда интересно в подземном мире метро и всегда открываю для себя что-то новое и интересное. И огорчает лишь одно, ежегодные повышения цен за проезд».

Интересный взгляд на метро, правда, ведь? Обычно рассматриваешь сами станции, которые, согласимся, одна красивей другой. А тут еще и вагоны ходят затейливые. Вот вам и «вагончики для чтения». И идею определенную они могут нести.

Еще из заголовков записей Николая: «Блошиный рынок. Ну чем не машина времени», «Поездка на речку Андоба, где даже ёрш колючий оказался слаще сёмги...», «Всего-то поставил галочку, что там я побывал. Москва сити...», «А давайте-ка совершим небольшую экскурсию по зимней Бугульме. Когда-то с развитой производственной индустрией городу Татарстана», «К предуральским красотам, Ключевский водоём», «Поездка на Оку» (в трех частях), «Походы на природу с внуками» и т.д.

Есть и еще одно увлекательное путешествие, приготовленное Николаем – в профессиональную сферу автора блога – геодезию. Ролик был посвящен всем, кто когда-либо стоял за штативом. Представленное видео дополнено стихотворными строками.

«Вылетаем сегодня с поля.

Вылетаем в суетный мир

До чего же мне дорог до боли,

наш палаточный лагерный штиль.

Унесёт вертолёт в город буйный,

от неона ослепнут глаза...»

А в самом ролике собраны фотографии, связанные с работой Николая – в виде слайд-шоу, сопровождаемые песней «Молодость моя – геодезия», положенной на мотив известного шлягера прошлых лет «Молодость моя Белоруссия».

Затрагивается на канале автора и кулинарная тема. На этот счет есть запись «Внезапные командировки привносили неожиданные блюда...». В ней Николай рассказал, как в одной из командировок он узнал про строганину.

Вот короткая выдержка: «Вечером Сергей принёс двух плотных мороженых муксуна, раздобыл у местных рыбаков. Принялся готовить северное блюдо. Острым ножом надрезал на рыбе шкуру. Содрал так ловко, словно пальто снял. После чего стал снимать ножом стружкой мясо рыбы.

Вскоре на блюдце образовалась горка белой мороженой стружки. Сергей принялся готовить соус, приговаривая: "Вообще-то строганину едят с солью и перцем, но я предпочитаю с соусом, что и вам приготовлю". Соус состоял из томатной пасты смешанной с майонезом, от того цвет был бледно-розовым. Туда же Сергей положил мелко-мелко нашинкованный лук и чеснок. В завершение всыпал перец и соль, перемешал всё это. Со словами: "Ну что, налетайте, строганина готова"».

А вы, уважаемые читатели, пробовали строганину? И если уезжали в командировки, да или просто подальше от своего населенного пункта, какие блюда привозили из таких путешествий?

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