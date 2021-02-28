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«Можно утянуть до XS, но зачем?»: личный дизайнер Пугачевой назвал размер её одежды
Анастасия ШИЛОВА   
28 Февраля 2021 г.
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В последние несколько лет мегазвезда российской эстрады Алла Пугачёва довольно редко появляется на светских мероприятиях, а с наступлением пандемии и вовсе без крайней необходимости не покидает пределы своего имения в деревне Грязь.

«Можно утянуть до XS, но зачем?»: личный дизайнер Пугачевой назвал размер её одежды


О том, чем сейчас живёт семейство Пугачёвой, чаще рассказывает её супруг Максим Галкин. Сама же Примадонна отдыхает «в тени» молодого и активного мужа, так что новостей о её жизни и работе выходит очень немного.

Но на днях известный дизайнер Игорь Гуляев рассказал, что именно сейчас, когда многие продолжают сидеть по домам, они разрабатывают новую коллекцию одежды для певицы. Причём всё это – только эксклюзивные модели, которые нельзя купить ни в каком магазине.

Гуляев поведал, что работать с Аллой Борисовной очень легко, потому что она, в отличие от многих звёзд шоу-бизнеса или спорта, точно знает, чего хочет. Гуляев считает, что это связано с её неповторимым вкусом и большой креативностью. Если раньше Алла Борисовна предпочитала широкий крой и бесконечные вариации балахонов, то сейчас она носит наряды, которые подчёркивают её заметно постройневшую фигуру.

Игорь признался, что размеры одежды у Аллы Борисовны примерно 44-46.

– Можно, конечно, затянуть её до размера XS, но зачем? У неё и так всё отлично! Осталось только найти, куда всё это одеть, – рассказал дизайнер.

Впрочем, этот вопрос должен решиться сам собой – по мере снижения заболеваемости в стране ослабляют ограничительные меры. Так что светская жизнь в столице возобновится совсем скоро, и звезды снова получат возможность «выгулять» свои новые наряды.

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