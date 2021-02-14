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Финансовое состояние звёзд шоу-бизнеса всегда было одним из самых главных источников слухов. Тем более, что в нашем обществе как-то не принято публично и честно рассказывать о своих доходах.
Однако бывают и исключения. Например, известный юморист Максим Галкин в гостях у «Вечернего Урганта» рассказал, на что ему совершенно не жалко денег. Всё очень просто и прозаически: Галкин признался, что с удовольствием вкладывает финансы в образование своих детей.
По его словам, за год успевает набежать довольно приличная сумма. «Лиза и Гарри уже разговаривают на нескольких языках, занимаются музыкой и учатся в одной из самых лучших школ в столице», – поделился любящий отец.
В СМИ неоднократно пытались подсчитать, сколько звёздная пара тратит на обучение своих отпрысков. До школы дети ходили во французский детский сад, который обходился примерно в 200 тысяч рублей в год на каждого ребёнка. Дома Гарри и Лиза занимаются с гувернёром, который учился в Сорбонне. Услуги нескольких нянь обходятся Пугачёвой и Галкину в 2,5 млн. рублей в год. К сожалению, совсем без них обойтись нельзя, так как супруги очень часто задерживаются на работе до позднего вечера, а гастрольные туры без помощников вообще невозможно себе представить. По некоторым данным, школа стоит чуть более 3-х млн. рублей в год на двоих.
В общем, за такие деньги можно было бы приобрести за год пару квартир как минимум в Подмосковье. Но Максим Галкин и Алла Пугачёва уверены, что самое главное – это не квартиры, а хорошее образование, которое поможет их детям добиться успеха уже в собственной жизни.
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Максим Галкин рассказал, на что ему не жалко никаких денег
Финансовое состояние звёзд шоу-бизнеса всегда было одним из самых главных источников слухов. Тем более, что в нашем обществе как-то не принято публично и честно рассказывать о своих доходах.
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