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Лика Стар: когда семья важнее творчества
Егор СТУКОВ   
06 Сентября 2020 г.
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В 90-х Лику Стар знали многие. Восходящая звезда шоу-бизнеса, первая девушка-диджей в нашей стране, да ещё и настоящая бунтарка музыкального мира! Куда же пропала эпатажная красавица после начала нового тысячелетия?

 

Лика Стар: когда семья важнее творчества


Отец Лики Павловой (это настоящая фамилия артистки) когда-то давно был близок к творчеству – даже окончил режиссёрский факультет ВГИКа. Однако после учёбы он выбрал профессию журналиста, которая помогла ему найти любовь – в одной из рабочих поездок он повстречал актрису Алдону Тункявичюте.

Родители надеялись на успешное будущее своей дочки, мечтали, что когда-нибудь она станет студенткой МГИМО, но тут на семью обрушилась череда несчастий. Сначала умер дедушка Лики, потом – отец. Сразу за ним в больницу попала мать, которая ужасно страдала из-за потери супруга.

– Наверное, благодаря мыслям о помощи матери я и нашла работу: мне было 15, когда я стала диджеем, – делилась историей артистка. – Может, я ощущала себя на месте отца в какой-то мере, девочкой, которая заботится о маме.

Так в России появилась «Лика МС» – первая девушка-диджей страны. Она собирала огромные гонорары с популярных московских дискотек, но даже этого ей было мало. Наша героиня взяла псевдоним Лика Стар и отправилась покорять просторы шоу-бизнеса.

В 94-ом году Фёдор Бондарчук снял для новоиспечённой певицы провокационный клип на песню «Пусть пройдёт дождь». Сексуальный, откровенный и наглый образ превратился в визитную карточку Лики. Она стала часто мелькать на телевидении и даже попала на «Рождественские встречи» Аллы Пугачёвой.

В её клипе на песню «Одинокая луна» снялись главные звёзды конца прошлого века: от Гоши Куценко до Бондарчука. Эта композиция сделала Лику Стар настоящей звездой. Её клипы попадали в золотую коллекцию MTV, хит-парады признавали девушку лучшей певицей современности, а сама она продолжала своё эпатажное шествие, снявшись в «Плейбое» и не менее откровенном шоу «Голая правда».

Сама Примадонна была под впечатлением от молодой красавицы-бунтарки. Она почти сделала Лику своей преемницей, но та отказалась от перехода в Театр Аллы Пугачёвой. Слишком уж по-разному певицы видели саму суть музыкального творчества.

– Честно говоря, я бы не хотела, чтоб потом где-то было написано: «Её сделала Алла Борисовна Пугачева», — делилась мыслями артистка. — Что угодно, но не это, я сделала себя сама.

Вскоре после этого Лика захотела спеть с Владимиром Пресняковым «Падшего ангела». А ведь в то время он был женат на дочери Пугачёвой – Кристине Орбакайте. Возможно, именно по этой причине Алла Борисовна объявила бойкот молодой певице. Ей запретили работать на студии с Пресняковым, не приглашали на ТВ, досрочно завершали концерты.

Лика Стар хоть и интересовалась Владимиром, но в тот момент на горизонте появился другой кавалер – Фёдор Бондарчук. Он уже был женат, но всё равно начал интрижку с молодой певицей. Обещал, что скоро разведётся, но в итоге остался с женой и прозвал певицу «злым гением и разлучницей».

Артистка сама была несвободна – девушка жила с бизнесменом Алексеем Мамонтовым. Вскоре они укрепили свои узы официальной печатью, а к середине 90-х у них появился сын Артемий. К несчастью, без проблем не обошлось, когда Алексей ввязался в криминальные разборки. Певице даже пришлось отказаться от концертов и скрываться со своим ребёнком, чтобы не попасть в беду. Опасения не были напрасными…

В 24 года артистка лишилась матери из-за онкологического заболевания. Бандиты приехали прямо на похороны женщины и похитили Мамонтова. Конечно, тогда Лика ужасно испугалась. Алексей вернулся лишь через неделю, но уже совсем другим человеком. Всё время пил, постоянно молчал. Его бизнес, даже его жильё оказались в руках преступников. Тогда Лика решила поставить точку – пришла пора расставаться.

Начало нулевых подарило звезде последний глоток славы. Уже после участия в шоу «Последний герой» она окончательно пропала из мира шоу-бизнеса. На деле артистка просто выбрала семью вместо творчества: её новым супругом стал итальянский бизнесмен Анджело Сеччи.

– Изначально я приняла решение на время уйти из шоу-бизнеса из-за того, что мне это стало не совсем интересно, – объясняла ситуацию Лика. – Я не видела дальнейшего развития в этой сфере. Мне казалось, что я хожу по замкнутому кругу и больше теряю, чем приобретаю. Я говорю не о материальных ценностях, а о духовных. Я видела себя больше в семье. Понимала, что не смогу разделить себя на две части. У меня это не получилось, хотя у многих наших артисток выходит.

В 2004 году у звезды появилась дочь Аллегра, а в 2011 – сын Марк. Впрочем, домохозяйкой она не стала, ведь у Лики был свой туристический бизнес. К тому же она понемногу перепевала музыкальные хиты прошлого. К примеру, новая версия «Одинокой луны» с Ираклием Пирцхалавой очень понравилась пользователям интернета.

Но возвращаться к прошлому Лика всё-таки не намерена. Сейчас она живёт со своей семьёй на Сардинии, нередко приезжает в Москву и, конечно же, заботится о своих детях.

Беспокоится некогда главная эпатажная певица России лишь из-за коронавируса. Её туристический бизнес пострадал, так что ещё придётся постараться, чтобы восполнить все потери.

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