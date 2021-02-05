«Королевство кривых зеркал»: как сложилась судьба сестёр Юкиных?

Близняшки из сказки Александра Роу «Королевство кривых зеркал» стали героинями своего времени. Только вот огромная слава так и не смогла принести им счастья, оставив в памяти лишь воспоминания о беззаботном и мечтательном детстве.
Девочки родились в октябре 1953 года. Их отец, к несчастью, был тем ещё пьяницей, так что близняшкам с детства пришлось лицезреть его запои и скандалы с мамой.
В остальном жизнь Оли и Тани была совершенно обычной, но кастинг в доме культуры перевернул всё с ног на голову. Режиссёру Александру Роу как раз требовались близняшки для съёмок очередной сказки: из семи пар близнецов выбрали наших героинь, ведь именно им удалось показать себя с наилучшей стороны.
Девочки замерли в ожидании настоящего чуда: поездка в Крым, к морю, которое они даже никогда не видели! Но вместо беззаботных каникул они получили тяжёлую работу от своего строгого наставника-режиссёра. Роу поблажек никому не давал, так что даже юные девочки работали по полной программе.
Впрочем, сниматься в сказке всё равно было интересно. Причём роли девочкам раздали полностью противоположные их характерам: капризная Таня получила рассудительную девочку Яло, а более спокойной и сдержанной Оле досталась тёзка, которая была крайне непослушным персонажем.
За труды близняшки получили всего около 80 рублей, но это их особо не волновало. Слава, свалившаяся на головы девочек, оказалась намного более значительной. Их узнавали на улицах, а ребята из их школы сразу захотели подружиться со звёздами. При этом наши героини не заболели звёздной болезнью и остались самыми обычными школьницами.
А сниматься всё равно хотелось! Только вот приглашений Оле и Тане никаких не поступало. Они даже сами написали Александру Роу, чтобы тот взял их в какой-нибудь фильм. Так близняшки получили небольшой эпизод в «Морозко», но не более того.
От театральной студии их отговорила мама, которая не очень-то доверяла актёрской профессии. Да и скандалы в семье из-за вечно пьяного отца лишь нарастали…
Девочки отправились в машиностроительный техникум, после которого так и не стали работать по специальности, зато нашли себе мужей и обзавелись семьями.
Удача наконец-то улыбнулась близняшкам, когда они устроились работать в гостиницу «Интурист». Там они отправляли советских туристов за рубеж, нередко получая от них денежные «спасибо». С неплохими заработками Оля и Таня смогли посетить немало стран: Болгарию, Турцию, Грецию. Из-за границы они привозили дорогую технику и приятные зарубежные мелочи, так что их дом всегда был обставлен по последнему слову техники.
Это счастье могло бы продолжаться и дальше, если бы не перестройка. Страна менялась, а близняшек уволили из «Интуриста». С дорогой техникой пришлось распрощаться, доходное рабочее место сменить на небольшие должности в военкомате. Смерть родителей окончательно сломала близняшек, и они пошли по стопам алкоголика-отца.
Тяжелее всего было Ольге. Она совсем не могла справляться с зависимостью, из-за чего со временем заработала много проблем со здоровьем. Сердце бывшей актрисы не выдержало такого напряжения – в 2005 году Ольги не стало.
Татьяна пережила свою сестру на шесть лет. Со смертью самого близкого человека её всё чаще стало подводить здоровье, но к врачам женщина никогда не обращалась. В 2011 году и она покинула этот мир.
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