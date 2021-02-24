Кино и любовь «маленького актёра» Владимира Федорова

Самый маленький – в буквальном смысле этого слова – советский актёр Владимир Федоров пережил много больших радостей и не меньше крупных неприятностей. И если с творчеством всё шло по большей части ровно, то в любви у нашего героя случилось немало приключений.

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Сразу же после рождения Владимира врач предложил оставить ребёнка в роддоме. Крохотный мальчик, всего 30 сантиметров ростом, был совсем не похож на своих стройных и высоких родителей. Однако слушать доктора мать не захотела, взяла своё дитя на руки и убежала подальше от «злых» врачей.

Об актёрской профессии Федоров поначалу даже не думал. Его родители были инженерами, так что с детства он увлекался радиотехникой, после школы отправился в МФТИ, где стал физиком-ядерщиком. Ещё целых 20 лет наш герой проработал в Курчатовском институте.

Но вернёмся к его детству, которое простым точно не назовёшь. Мальчику пришлось взрослеть очень рано: когда ему было 14 лет, мать попала в больницу с серьёзным заболеванием, а отец ушёл из семьи к другой женщине.

Помогать маме и двум братьям пришлось именно Владимиру. Он начал зарабатывать свои первые деньги на починке техники, увлёкся фотографией, а потом к этому списку добавилась любовь к творчеству, если быть точным, к музыке и живописи.

Случайная встреча с ассистентом режиссёра картины «Руслан и Людмила» в джаз-клубе подарила ему билет в кино. И так уж получилось, что Владимир снялся в 44 фильмах, среди которых были легендарные произведения: «Двенадцать стульев», «Кин-дза-дза» и «Собачье сердце».

По поводу своего маленького роста (всего 130 сантиметров!) Федоров не комплексовал, но с грубостью окружающих встречался даже на съёмочной площадке. Режиссёр мог запросто закричать: «Покажите его кривые ноги крупным планом! А теперь — макушку сверху!», – что, впрочем, неудивительно, ведь Владимиру в кино всегда доставались специфические роли разноплановых карликов. В театре наш герой тоже воплотил немало интересных образов, так что о карьерных проблемах рассказывать особо нечего.

А вот в любви у Федорова были свои сложности. Сам он увлекался высокими длинноногими блондинками, но с его внешностью привлечь внимание красавиц было непросто. В 27-летнем возрасте он всё-таки женился на прекрасной девушке, но всего спустя три месяца она ушла к другому актёру.

Владимир непросто переживал это расставание, так что полностью погрузился в работу. Несколько лет он провёл в трудах, а потом встретил красавицу Алю, которой удалось растопить холодное сердце маленького артиста.

Новая любовь Владимира всегда была окружена мужчинами, отличалась большим интеллектом и даже была дочкой настоящего генерала! И в итоге она выбрала нашего героя.

После свадьбы до рождения ребёнка оставалось не так много времени, что лишь усиливало волнения Федорова: вдруг малыш получит гены своего отца?

Этой напасти избежать удалось, и у пары родился здоровый мальчик. К несчастью, его жизнь закончилась очень быстро.

– Аля написала мне в записке, что он умер... У кого-то из ординаторов был день рождения. И пьяная санитарка уронила моего сына. Спасти его не смогли..., – с горечью вспоминал Владимир.

И всё же у него появилась надежда. Артист осознал, что может быть отцом, что его сын может стать обычным человеком. Пережить потерю первенца было непросто, но пара твёрдо решила рожать второго ребёнка.

Так на свет появился Миша. Здоровый, да ещё и крайне умный парень уже в раннем возрасте увлёкся компьютерами и стал настоящим полиглотом.

Тем временем брак Али и Владимира распался. После 15 лет совместной жизни они решили пойти разными дорожками, о чём потом Владимир сильно пожалел. Он даже хотел вернуться, но судьба распорядилась по-своему: Аля умерла от рака, в чём Федоров стал жестоко винить себя.

Позже артист встретил ещё одну любовь. Ею стала Елена, которая подарила актёру двух дочерей. Одна девочка всё же переняла гены своего родителя. Но не это стало причиной семейного разлада: супруги просто были чужими друг для друга, так что развод оставался делом времени.

После этого в жизни актёра появилась Вера, которая была на целых 35 лет младше Владимира! Но любовь возраста не боится, так что их отношения стали стремительно развиваться, но впереди артиста ожидало еще множество бед. Жена привела домой другого мужчину, а старшего сына Михаила жестоко убили грабители…

Спастись от жизненных неурядиц Владимиру Федорову помогла Вера. С новой супругой наш герой наконец-то нашёл взаимопонимание, которого ему порой так сильно не хватало.

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